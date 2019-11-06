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 Политика Украины, Экономика
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Все про:таможня (1520) Нефьодов (132)

 До начала следующей недели будут зарегистрированы все 16 таможен новой ГТС, - Нефьодов

К началу следующей недели в Украине будут зарегистрированы все таможни новой Государственной таможенной службы.

Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы надеемся, что до начала следующей недели будут зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы, а также лаборатория и кинологическая служба", - сказал Нефьодов.

Затем будут утверждаться сметы, штатное расписание и будет осуществляться перевод людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таможенную службу нужно создавать с нуля: все, что можно было развалить, было развалено, - Нефьодов

"После этого Кабмин возложит на Гостаможслужбу соответствующие полномочия, то есть ГФС прекратит работать, а ГТС начнет работать и администрировать платежи с юридической точки зрения", - пояснил чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/n3158240
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
милиция-полиция ?
или все таки качественное преобразование ?
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Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что считает весы на таможенных постах более эффективным средством борьбы с контрабандой, чем сканеры.Об этом Нефедов сообщил во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 30 октября, передает «Интерфакс-Украина».
Это к вопросу о качестве. От такой глава таможенной службы.
Или это такой намёк.? Мол, раньше, у борыг,откаты по сканеру были, а теперь по весу. Тонна стали и тонна шуб - откат одинаков.
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Та побрейте уже это хипстера кто-нибудь.
Слуга народа должен быть выбрит до синевы и слегка пьян
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Ему бы хной бороду покрасить. Был бы колоритней. Ну, или пейсы приклеить. Был бы честнее. А так- ни то, ни другое.
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Т.е . идёт юридическое переоформление старых контор? А пока недельку гуляем и что хошь творим?
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Будут зарегистрирован?
Ну наконец-то. Будет кому взятки давать.
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