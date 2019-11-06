 До начала следующей недели будут зарегистрированы все 16 таможен новой ГТС, - Нефьодов

Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы надеемся, что до начала следующей недели будут зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы, а также лаборатория и кинологическая служба", - сказал Нефьодов.
Затем будут утверждаться сметы, штатное расписание и будет осуществляться перевод людей.
"После этого Кабмин возложит на Гостаможслужбу соответствующие полномочия, то есть ГФС прекратит работать, а ГТС начнет работать и администрировать платежи с юридической точки зрения", - пояснил чиновник.
или все таки качественное преобразование ?
Это к вопросу о качестве. От такой глава таможенной службы.
Или это такой намёк.? Мол, раньше, у борыг,откаты по сканеру были, а теперь по весу. Тонна стали и тонна шуб - откат одинаков.
Слуга народа должен быть выбрит до синевы и слегка пьян
Ну наконец-то. Будет кому взятки давать.