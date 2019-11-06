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 Общество, За рубежом
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 Лидер лейбористов Кобрин стал на сторону Путина, - Джонсон о деле отравления Скрипалей

Британский премьер-министр Борис Джонсон в среду заявил, что лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в ситуации с отравлением в Солсбери выступал в поддержку президента России Владимира Путина.

"Будьте с нами и с правительством, которое верит, что Великобритания должна стоять с гордо поднятой головой. Или же идите с Джереми Корбином и Лейбористской партией, которые встали на сторону Путина, когда Россия организовала отравление на улицах Солсбери", - заявил Джонсон, выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Джонсон заверил, что если избиратели встанут на сторону его партии, то Brexit будет реализован, а в случае победы лейбористов 2020 год будет напоминать "шоу ужасов".

Перед этим Джонсон опубликовал колонку в газете The Daily Telegraph, в которой провел параллель между лейбористами и Иосифом Сталиным.

"Они притворялись, что их ненависть направлена только на конкретных миллиардеров. В то же время они указывают пальцем на людей с таким удовольствием и мстительностью, которой не было с тех пор, как Сталин подвергал гонениям "кулаков", - написал Джонсон.

Так Джонсон раскритиковал лейбористов под руководством Корбина за стремление повысить налоги в Великобритании. По словам Джонсона, партия Корбина ненавидит "стремление заработать" и в случае прихода к власти разрушит "основу процветания" Великобритании - бизнес.

В статье Джонсон, говоря о Brexit, сравнил Великобританию с "зеленым суперкаром, застрявшим в пробке". Джонсон подчеркнул, что он не хочет досрочных выборов, которые по его настоянию состоятся 12 декабря, но у Великобритании нет выбора, так как стране нужен парламент, который не будет блокировать сделку по Brexit.

В Великобритании в среду начинается предвыборная кампания перед выборами 12 декабря. Джонсон надеется, что новый состав парламента позволит ему довести до конца Brexit.

Как сообщалось, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3158238
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
волшебные нефтедоллары творят чудеса..
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Не всегда. У нас ЗЕленая Сопля встал на сторону *****. Или здесь так же нефтедоллары замешаны?
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для тех кто на концерте..понятие обобщённое и предполагает любые бонусы из рук параши..спросите у алексеича, он в теме..
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заголовок поправте, усі кобри ще вдома...
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ну Гадюкін, так Гадюкін, не виправляйте
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Если бы не кацапы отравили скрипалей это сделали бы солдаты нато. так что еще нужно скрипалям поляну поставить!!!
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До речі - США так і не ввели в дію широко розлекламовані санкції проти кацапні за "шпілі-вілі" в Солсбері. Невже рудий Дональд і бритів кинув?
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Что-то этот Джонсон слишком много нагнал на конкурентов, чтобы его словам можно было доверять
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КоБРин, хренобрин... нет такого человека, грамотеи. Есть Джереми Корбин. В слове х...й по три ошибки (с)
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Николаевский бронетанковый завод внесен в перечень стратегических объектов государственной собственности и теперь защищен от недобросовестных атак российских банков и компаний.

В начале сентября завод обратился к государственному концерну "Укроборонпром" с проблемой блокирования своих счетов по обращению российского "Проминвестбанка" по договорам 2007-2008 годов. Арест счетов поставил под угрозу выполнение государственного оборонного заказа и выплату заработной платы сотрудникам завода.

Основным акционером "Проминвестбанка" является государственная корпорация развития ВЭБ.РФ (99,77% акций), а конечной контролирующей стороной - правительство Российской Федерации.

Проще говоря, с одной стороны, Украина является объектом прямой агрессии со стороны России, а с другой - правительство Российской Федерации блокирует счета наших военных предприятий, срывая выполнение оборонного заказа и оставляя без заработной платы сотрудников бронетанковых заводов. Что важно, с 1 марта 2018 года "Проминвестбанк" включен в санкционный список и, помимо прочего, не может выводить свой капитал за пределы Украины.

Включение компании в так называемый список "стратегов" позволит Николаевскому заводу избежать принудительного исполнения решений судов о взыскании задолженности в интересах юридических лиц Российской Федерации.

Очевидно, это вынужденная и точечная мера, которая должна стать основой для системного решения. Концерн "Укроборонпром" готовит такие введения и передаст свои предложения соответствующим органам.

Благодарен за оперативную подготовку решения правительства Тимофею Милованову, Павлу Кухте, Светлане Панаиотиди и лично директору департамента Минэкономики Сергею Каспиржному.
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Був Кобрін - став навіть не Гадюкін, а Ужов
(бо гадюка ***** отруйна, а вуж - ХЗ... чи то квазі-змія, чи унтер-ящірка...)
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