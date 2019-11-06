EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  698  20
Все про:ветераны (615) земля (1555) Львовщина (1768) Кривецкий (6)

 Мы благодарим бизнесменов, которые выкупают у участников АТО малопривлекательные земельные участки, - львовские ветераны

Ветераны Львовщины объяснили факт продажи своих земельных участков, полученных после участия в российско-украинской войне, бизнесмену Игорю Кривицкому тем, что таким образом происходит поддержка ветеранов со стороны бизнеса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке общественной организации "Львовский областной союз АТО и семей погибших".

В сообщении отмечается: "В Украине началась настоящая информационная война против участников российско-украинской войны. Нас хотят дискредитировать в "глазах" общества и выставить земельными мошенниками. Именно такое впечатление сложилось после публикации вчера, 5 ноября, провокационной новости изданием "Наши деньги. Львов ". Журналисты этого СМИ пишут, что "наши земли", в с. Стрелки на Львовщине (да, это не ошибка, оказывается, есть земли под садоводство, под строительство и земли под АТОвцев), переписал на себя один из украинских бизнесменов. Сенсация. Показательно, что эту "топ-новость" сразу распространили рейтинговые украинские издания ... а еще местное издание Zaxid.net, которое АТОвци Львовщины считают антиукраинским. Кто заказал и кому выгодна такая информационная кампания против участников войны с Россией для нас остается загадкой, однако хотим расставить точки над "і".

Мы, участники российско-украинской войны (АТО / ООС / УБД) утверждаем, что такие "информационные материалы" искажают и извращают факты для представления АТОвцев в негативном свете. Такие "новости" позорят нашу честь и достоинство. Каждый из нас прошел войну не для того, чтобы в тылу нас дискредитировали отдельные СМИ, которые  отрабатывают политические заказы. Мы предупреждаем, что не допустим давления и пренебрежения к себе.

Во-первых, каждый гражданин Украины, не только АТОвец, имеет право на бесплатное получение и свободное распоряжение пятью земельными участками. Из-за российско-украинской войны, за выполненный долг перед Родиной, мы, защитники государства, получили внеочередное право на получение земли. Поэтому мы сделаем все, чтобы каждый из нас, кто вернулся живым после боевых действий, смог реализовать свое законное право, несмотря на любые провокации. Но, к сожалению, те земельные наделы, которые Мы самостоятельно ищем и прикладываем титанические усилия, чтобы их приватизировать, как правило, запущенные кустарником, малоплодородны и не пригодны для ведения сельского хозяйства. Поэтому мы искренне радуемся за каждого побратима, который сумел продать малопривлекательные земельные участки. Однако, проплаченным СМИ это не важно, они не пишут, что за вырученные средства мы кормим свои семьи, одеваем детей, покупаем лекарства и ремонтируем собственные дома. Им плевать, главное - гонорар, сенсация и провокационный заголовок.

Во-вторых, в Украине ежедневно продают и покупают земли - это новость? Или земли выделении участникам боевых действий имеют особый статус и их нельзя продавать, а нужно передавать от АТОвца к АТОвцу? Если нет, то мы не понимаем этого ажиотажа вокруг территории в с. Стрелки. Эти "мега крутые" несколько десятков га земли, на сегодня, совершенно не пригодны для ведения сельскохозяйственной деятельности. Для того, чтобы привести эти земли к должному, "плодородному", состоянию необходима дорогостоящая рекультивация. Средств на это у ветеранов, которые защищали Украину на передовой, нет. Использовать по-другому (строительство и т.п.) эти земли запрещено. Поэтому АТОвцам остается два варианта использования этих земель: оставить их зарастать кустарником, или продать. Поэтому мы искренне благодарим всех украинских бизнесменов, в том числе Игоря Кривецкого, которые готовы покупать у ветеранов войны малопривлекательные и  не плодородные земли. У наших побратимов еще много таковой не ликвидной земли, а очередей за ней мы не видим. Где же Вы все, честные журналисты? Напишите своим инвесторам, возможно они также приобретут у нас земельные участки. Нам - реальная помощь, вам - сенсационная новость на сайт.

В-третьих, Мы сожалеем, что статус АТО используют для желтухи. Провокационные заголовки свидетельствуют о явной информационной атаке на участников войны с Россией. Нас, просто, нагло очерняют. Для этого не чураются использовать "джинсу". Очевидно, кто-то пытается столкнуть лбами общество и АТОвцев. Терпеть и закрывать глаза на это мы не будем.

Требования:
- Немедленно прекратить распространение "чернухи" против участников российско-украинской войны и убрать провокационные заголовки. Достаточно заглядывать своим защитникам в кошельке, считать их средства и земельные наделы.
- Разместить публикацию-опровежение, которая вернет утраченное в результате дезинформации уважение широких слоев населения к ветеранам российско-украинской войны.

В случае игнорирования наших требований предупреждаем, что оставляем за собой право на контр действия. Справились с натиском внешнего врага - победим и внутреннего".

Источник: https://censor.net.ua/n3158230
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А когда єто уже открыли рынок земли? Или я что-то пропустил? Бубочка, наконец-то, спасибо, 28 лет ждали єтого!!!
 показать весь комментарий
 
Пэидиоты всегда выделялись скудоумием.
Ок, шо вас всего 8%
 показать весь комментарий
 
 
Мы порохоботы, а вы ЗЕсептиконы. Если смотрел транформеров, то должен знать кто плохой, а кто хороший Мы благодарим бизнесменов, которые выкупают у участников АТО малопривлекательные земельные участки, - львовские ветераны - Цензор.НЕТ 6880
 показать весь комментарий
 
 
ох как же ты мне напоминаешь старину баксика. то тоже емоджинами сыплет как диарейщик при поносе)))
 показать весь комментарий
 
Рынок участков для индивидуального строительства петр алексеич, хвала ему, открыл вот и продают
 показать весь комментарий
 
Участники ато благодарят сельские и городские рады за то что получили от государства малопривлекательные земельные участки
 показать весь комментарий
 
 
Знаю лично одного атошника, кторому дали кусок земли аккурат кладбища. Ох он и плевался. А я говорю, глупый ты, земля то перспективная Мы благодарим бизнесменов, которые выкупают у участников АТО малопривлекательные земельные участки, - львовские ветераны - Цензор.НЕТ 6838
 показать весь комментарий
 
Это в городе перспектива - за 10 лет кладбище хавает 1 км. А в селе это неликвид.
 показать весь комментарий
 
Ну я в обласном центре живу. Просто привел как пример, не более...
 показать весь комментарий
 
Котвіцький, це бувший спонсор Свободи? Тепер спонсорує АТівців.
 показать весь комментарий
 
 
Кривецький. І не колишній. А щодо АТОвцвв, то там справді були різні люди. Одним цікаво обробляти землю, іншим - ні. Але ж не можна одним землю давати, бо вона йому цікава, а іншому- ні. Тому нічого дивного і злочинного немає в тому, що кожен, хто ЗАСЛУЖИВ кавалок землі, яку захищав потом і кров'ю, може розпоряджатися тим кавалком так, як вважає за потрібне. Тим паче, що гроші справді потрібні багатьом на лікування і реабілітацію. Я більше 10 років працював у держлісгоспі. Згідно трудового договору всім без винятку працівникам належала ь паливна норма - 5 кубометрів дров на опалювальний сезон. Але ж не у всіх були пічки, чи котельні. Тому деякі працівники свої паливні норми продавали. І криміналу в цьому не було.
 показать весь комментарий
 
А в чем чернуха то, страна выделяет им землю а они тут же продают её, скорее всего за копейки, да еще и благодарят благодетеля Кривицкого. Написана правда а на правду не обижаются.
 показать весь комментарий
 
Почему какому то Кривицкому можно покупать сельхозземли, а другим нет?У нас тут что, феодально-крепостное княжество?
 показать весь комментарий
 
Да, понимаю.Нам тоже такие участки на работе давали. Но ничего, со временем получились "конфетки".
 показать весь комментарий
 
процедура давно стандартна. мій друг, боєць нгу отримав землю аж...на кіровоградщині(де була вільна земля,хоча сам родом з болграду), і продав місцевому фермеру
 показать весь комментарий
 
Шо з тією Львівщиною творится.
Відмазувати "Пупса",та ще й дякувати шо він їх врятував від поганих земель.Мабуть треба спочатку подякувати тим,хто дав нікчемну землю,бо без цього "Пупс" не врятував би.Ну і звичайно в першу чергу треба дякувати петрові,бо без нього поганої землі б не наділили.Якийсь сюр
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх