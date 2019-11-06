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Все про:таможня (1520) Нефьодов (132)

 На 2020 год запланирована переаттестация сотрудников таможни, - Нефьодов

На 2020 год запланирована переаттестация работников Государственной таможенной службы.

Об этом на брифинге сообщил глава ГТС Максим Нефедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Переаттестация новых таможенников запланирована на 2020 год. Цель - в 2020 году провести такую ​​переаттестацию, и тот, кто пройдет ее, то и заключит контракт и будет получать большие средства. Какие это будут средства, говорить это до принятия бюджета - безответственно", - сказал Нефедов .

"Мы не хотим просто взять и автоматически перевести почти 11 тыс. сотрудников ГФС по таможенному направления в новую Гостаможслужбу. Мы используем переаттестацию, чтобы выявить наиболее одиозных сотрудников, и, условно, сейчас я предполагаю, что будет около 500, которых бы мне не хотелось брать в новую структуру", - отметил руководитель ГТС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158228
 
 
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Представляю, как обогатится аттестационная комиссия
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Це буде чесна комісія. За гривні продаватися не буде.... Лише бакси.
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Извините, что не квартал 95 а дизель шоу... Просто Дизель мне по душеближе
На 2020 год запланирована переаттестация сотрудников таможни, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8850
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500 нечестивців зводять нанівець працю 10500 чесних митників. Давно так не сміявся. Та виженіть їх нахрін.
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Митарям пора за букварі сідати...
🤗
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Шо-то Нефёдов забурел. Не понимает Главного: всё надо успеть до Нового Года! По крайней мере,- Зеленский так проповедует, во всем.
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Робітники митниці самі кого хочуть протестують.
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Вот и я говорю! Надо всё до Нового Года. Как вот с этим:
На 2020 год запланирована переаттестация сотрудников таможни, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4014
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