 Министр энергетики РФ Новак назвал "абсурдным и подлежащим отмене" иск "Нафтогаза" против "Газпрома" на $12 млрд

Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы понимаем, что те требования, которые заложены в иск, у меня другого слова нет - абсурд. Как и решение украинской антимонопольной службы, когда они насчитали 6,4 млрд долларов за якобы нарушение "Газпромом" антимонопольного законодательства при использовании газотранспортной инфраструктуры. Это решение сугубо политическое, конъюнктурное, внутриукраинское. Оно абсурдно и подлежит отмене", - заявил Новак.
Он также добавил, что рассмотрение дела после решения Стокгольмского арбитражного суда еще продолжается, и будет рассматриваться апелляция Газпрома.
Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" направила в Стокгольмский арбитражный суд иск против российского "Газпрома" с требованием пересмотреть действующий тариф на транзит газа в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года
Бультерьер не размыкает челюстей, пока жив
Отвечай! Парашная скотина бл.
Хватить і тобі, і Новаку, і Газпрому.
🕺🏻➡🍾
у них збільшення у 3 рази -це АВТОМАТИЧНО новий рекорд.. )
відносно якого "історичного періоду" ?
гипернеправильным и тд и тп, но денежки вперед - плати и заткнись
з 21 пальця висосав ? )
Я против!
Нічого дивного - розраховують провернути те, що вдалося з позовом Нафтогазу до Газпрому в 2009-му: наступного року зебіли вкупі з ригами дали булаву овощу - і позов був похерений. Тепер ***** прямо ******* маленькому *****-кловану відкликати всі позови і погодитися, щоб України виплачувала репарації для газпуку. В в ***** на таке колесо є великі шанси...
73/43%Зебіли, невже ви незгодні?