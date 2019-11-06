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 Министр энергетики РФ Новак назвал "абсурдным и подлежащим отмене" иск "Нафтогаза" против "Газпрома" на $12 млрд

Министр энергетики России Александр Новак считает исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на 12 миллиардов долларов "абсурдом".

Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что те требования, которые заложены в иск, у меня другого слова нет - абсурд. Как и решение украинской антимонопольной службы, когда они насчитали 6,4 млрд долларов за якобы нарушение "Газпромом" антимонопольного законодательства при использовании газотранспортной инфраструктуры. Это решение сугубо политическое, конъюнктурное, внутриукраинское. Оно абсурдно и подлежит отмене", - заявил Новак.

Он также добавил, что рассмотрение дела после решения Стокгольмского арбитражного суда еще продолжается, и будет рассматриваться апелляция Газпрома.

Читайте также: РФ предлагает Нафтогазу отказаться от претензий в размере $22 млрд к Газпрому: "понять и простить", - Коболев

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" направила в Стокгольмский арбитражный суд иск против российского "Газпрома" с требованием пересмотреть действующий тариф на транзит газа в период с 13 марта 2018 по 1 января 2020 года

Источник: https://censor.net.ua/n3158224
 
 
 Топ комментарии
 
Менталитет россиян так устроен, что это весь мир им должен.
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Сучка мокшанська, є понятя: «законно - незаконно», а «абсурдно» повісь собі на Йолочьку.
Министр энергетики РФ Новак назвал "абсурдным и подлежащим отмене" иск "Нафтогаза" против "Газпрома" на $12 млрд - Цензор.НЕТ 5265
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Менталитет россиян так устроен, что это весь мир им должен.
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Пока мы позапрошлой ночью спали и пускали слюни на подушку, у нас случился рекорд: Украина импортировала из РФ рекордное количество электроэнергии. Охрененное событие, особенно если учесть, что благодаря этому рекорду произошло вынужденное отключение «зеленых» электростанций от энергосистемы. Почему? Потому что в системе переизбыток, все «лишнее» отключили.

Бультерьер не размыкает челюстей, пока жив

Министр энергетики РФ Новак назвал "абсурдным и подлежащим отмене" иск "Нафтогаза" против "Газпрома" на $12 млрд - Цензор.НЕТ 3842
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***** мокшанська, є понятя: «законно - незаконно», а «абсурдно» повісь собі на Йолочьку.

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Ну да... они затеяли Стокгольм, думали, прокатит, разденут Украину... а оно аона как вышло... бу-ме-ранг... вернулся и въе....бал на 2 пойнт файв лярда... упссс, уже 3...как быстро время летит, да, говноваятели?
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Вот Стокгольмский суд и скажет абсурд или не абсурд .
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"Мы понимаем..." от кацапа - и можно закрывать новость.
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А твари требовали 2 бюджета годовых, что = дефолт, то это было все гуд, да?
Отвечай! Парашная скотина бл.
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Только бы наши не прогнулись(просматривает объявления о продаже вилл в Сен-Тропе, а также машины "Бентли", поглаживает диплом учителя 5-го разряда(купил в переходе)) Министр энергетики РФ Новак назвал "абсурдным и подлежащим отмене" иск "Нафтогаза" против "Газпрома" на $12 млрд - Цензор.НЕТ 6494
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Иск действительно бредовый, Нафтогаз хочет в одностороннем порядке поднять цену на транзит за период с весны 2018 в 3,5 раза. При этом в случае продолжения транзита он даже согласен снизить теперешний тариф в зависимости от обьема.
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Свинорусик, тебе это должно быть похеру - ты как жил в говне, так и будешь, а деньги ***** уже давно за пределами *********.
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Ну вот теперь и посмотрим, у кого аргументы весомее... С одной стороны- строящиеся Северный поток 2 и Турецкий поток (со всеми разрешениями), а с другой- необходимость снабжать газом страну (а без транзита не будет необходимого давления в трубе) и целый ряд исков. Короче, закупаемся попкорном, конец года будет интересным
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Порахуй, скільки ми повинні віддати грошей рашці, якби не Коболєв.
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Тримай.
Хватить і тобі, і Новаку, і Газпрому.


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*****...себе... їхній тіпа міністр чего провякал.... афігеть
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токошо в машине ехал, буржуи сказали, шо ***** обьявил о запуске на раше в пику "википедии" сопственного правдивого "онлайн словаря". карочи мабуть одни маты будут ))
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а вова хоче договарюватись з руським бидлом о мірэ.
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Зеленський ліквідує Нафтогаз і буде мир, дружба та жвачка.
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Тим часом, слава ЗЕ, маємо рекорд по імпорту електрики з РФ.
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порохоботів не можна допускати до будь-яких цифр )))

у них збільшення у 3 рази -це АВТОМАТИЧНО новий рекорд.. )

відносно якого "історичного періоду" ? Міністр енергетики РФ Новак назвав "абсурдним і таким, що підлягає скасуванню" позов "Нафтогазу" проти "Газпрому" на $12 млрд - Цензор.НЕТ 7029
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не сцыте, зелебоба ликвидирует нафтогаз и долги обнулятся
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Называй рогатый это абсурдным,
гипернеправильным и тд и тп, но денежки вперед - плати и заткнись
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«…чванство, высокомерие и произвол составляют присущие свойства всякого русского, занимающего более или менее почетную должность», - Томас Смит, английский дипломат (1604 - 1605 гг.)
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В Нафтогазе конечно от скромности не умрут. Был контракт на 10 лет, 8 лет Газпром платил по 3 млрд в год, а в начале девятого года Нафтогаз вдруг говорит что я мол не хочу 3 млрд а хочу получать 9 млрд в год и это при том что цена на сам газ резко упала.
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а ты думал только твое ***** может от фонаря цены на газ устанавливать? Может тебе напомнить, как ботоксное падло смеялось, когда угрожало Украине продавать газ по 450 баков?
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Нафтогаз вдруг говорит что я мол не хочу 3 млрд а хочу получать 9 млрд

з 21 пальця висосав ? )
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Нє ну можно подумати,що воно щос там вирішує.... Міністр енергетики РФ Новак назвав "абсурдним і таким, що підлягає скасуванню" позов "Нафтогазу" проти "Газпрому" на $12 млрд - Цензор.НЕТ 6916
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-- шо-то ту совков, всё чаще и чаще цитируют...?
Я против!
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фу ******, сначала прочитал, подумал что наш министр. хотя от вазелина и такого можно ожидать
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Этот кацапет сказал, что решение суда подлежит отмене, а не иск Нафтогаза, что является полной правовой чушью. Цензор хоть бы студента юрфака какого нанял...
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Новак: "рассмотрение дела после решения Стокгольмского арбитражного суда еще продолжается, и будет рассматриваться апелляция Газпрома" -- https://censor.net.ua/n3158224
Нічого дивного - розраховують провернути те, що вдалося з позовом Нафтогазу до Газпрому в 2009-му: наступного року зебіли вкупі з ригами дали булаву овощу - і позов був похерений. Тепер ***** прямо ******* маленькому *****-кловану відкликати всі позови і погодитися, щоб України виплачувала репарації для газпуку. В в ***** на таке колесо є великі шанси...
73/43%Зебіли, невже ви незгодні?
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Значит хороший иск! Не даром новак заранее всрався.
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Чикатилло назвал абсурдным и подлежащим отмене, вынесенный ему судебный приговор смертной казни..."Я понимаю, что те требования, которые заложены в иск, у меня другого слова нет - абсурд" заявил Чиактилло....
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Вы ещё за предыдущее не отсидели, пардон, не рассчитались, а тут нежданчик на 12 лярдов. Міністр енергетики РФ Новак назвав "абсурдним і таким, що підлягає скасуванню" позов "Нафтогазу" проти "Газпрому" на $12 млрд - Цензор.НЕТ 9278 Но шут скорее всего поможет отменить. за долю малую.
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Это всего лишь первая стадия принятия неизбежного - отрицание.Потом будет гнев,торг,депрессия и, наконец, само принятие.
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Якщо цей абсурд дійде до суду, то абсурдно буде виглядати заява Пу про те що РФія не визнає рішення Стокгольмського арбітражного суду.
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Якщо цей абсурд дійде до суду, то абсурдно буде виглядати заява Пу про те що РФія не визнає рішення Стокгольмського арбітражного суду.
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Дубневич теж вважає ,що його заарештували "ні за що" ))))
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Вот тебе и брат - как $12 млрд долга отдать ("мы один народ"), так это абсурд. А как африканцам подарить $20 млрд, так это помощь. Так чей же ты брат?
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