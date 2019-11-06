 Кабмин одобрил создание колл-центра для жертв домашнего насилия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Правительство продлило комплексную программу противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилия в отношении детей. Решение правительства позволит создать современный колл-центр на 169 работников, где круглосуточно и бесплатно одновременно не менее 16 операторов безотлагательно будут реагировать на случаи домашнего насилия, оказывать консультационную и психологическую помощь, передавать эти данные в правоохранительные органы для реагирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по решению правительства к реестру будут подключены одновременно около 10 тысяч пользователей, чтобы обеспечить межведомственный информационный обмен между правоохранительными органами, органами прокуратуры, Минсоцполитики и другими.

Напомним, ранее глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что только в этом году в полицию обратились более 100 тыс. человек, которые подвергались домашнему насилию, из них 1400 - это дети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ведущие технологические компании договорились бороться с насилием в интернете