EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  124  6
Все про:Кабмин (11325) насилие (201)

 Кабмин одобрил создание колл-центра для жертв домашнего насилия

Кабинет Министров Украины утвердил создание колл-центра для жертв домашнего насилия. Не менее 16 операторов безотлагательно будут реагировать на случаи домашнего насилия и передавать эти данные в правоохранительные органы для реагирования

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Правительство продлило комплексную программу противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилия в отношении детей. Решение правительства позволит создать современный колл-центр на 169 работников, где круглосуточно и бесплатно одновременно не менее 16 операторов безотлагательно будут реагировать на случаи домашнего насилия, оказывать консультационную и психологическую помощь, передавать эти данные в правоохранительные органы для реагирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по решению правительства к реестру будут подключены одновременно около 10 тысяч пользователей, чтобы обеспечить межведомственный информационный обмен между правоохранительными органами, органами прокуратуры, Минсоцполитики и другими.

Напомним, ранее глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что только в этом году в полицию обратились более 100 тыс. человек, которые подвергались домашнему насилию, из них 1400 - это дети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ведущие технологические компании договорились бороться с насилием в интернете

Источник: https://censor.net.ua/n3158218
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А чому ви всіх жертв домашнього насильства зображаєте жінками?
В нас що, нема випадків, коли чоловіку проломили голову скалкою чи сковорідкою?
 показать весь комментарий
 
 
нав'язування гендерних стереотипів..правозахисники чомусь таких боків не помічають..як і багато чого..лівий псевдолібералізм він такий..
 показать весь комментарий
 
Нужно было в программе на первые сто дней работы прописать эти главные темы, самые самые важные для страны.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх