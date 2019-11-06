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Все про:гражданство (1019) ДТП (5846) Польша (4958) украинцы (3036)

 Украинец Сировацкий, летом в Польше спасший людей после ДТП, получил польское гражданство

Водитель из Украины Андрей Сировацкий, который спас людей во время аварии возле Щецина этим летом, получил польское гражданство. Также гражданами Польши стали члены его семьи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

В июне 2019 года в Польше на трассе А6 возле Щецина водитель грузовика сбил 7 автомобилей. Шесть человек погибли. Водитель из Украины Сировацкий спасал людей из горящих машин.

По словам свидетелей, когда гражданин Украины увидел аварию, он выбежал из своего автомобиля с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим. По информации СМИ, украинец вытащил из автомобилей как минимум двух женщин и двух детей.

Глава Западно-Поморского воеводства Польши Ольгерд Геблевич 24 июня направил письмо президенту Республики Польша, в котором выразил свою поддержку усилиям Сировацкого по получению польского гражданства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году почти 527 тысяч украинцев получили разрешение на проживание в Евросоюзе. ИНФОГРАФИКА

Ранее Сировацкий получил из рук маршала воеводства благодарность за героическое поведение и профинансированный отдых на польском море.

Источник: https://censor.net.ua/n3158217
 
 
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Я, как-то негра спас, из Сенегала. Блин, не того спас!
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Имеешь полное право требовать предоставления гражданства Сенегала... ну или Гондураса, на худой конец.
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Ну и правильно сделали, в Польше надеюсь, будет им лучше жить, чем в Украине.
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в Польщі стало на одного громадянина більше , а в Україні - на одного менше ...
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ну , так - судячи з фотки - в Польщі +4 , а в Україні - 4 ...
новина про те , що з України люди масово тікають ? ... так це давно вже не новина ...
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Конечно тикают! С зебилоидами жить это даже не на передовой!
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Так таки на 4-х стало менее. А новость действительно интересная. Не знал я, что такое деяние серьезное- так быстро оценят.
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