 Украинец Сировацкий, летом в Польше спасший людей после ДТП, получил польское гражданство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

В июне 2019 года в Польше на трассе А6 возле Щецина водитель грузовика сбил 7 автомобилей. Шесть человек погибли. Водитель из Украины Сировацкий спасал людей из горящих машин.

По словам свидетелей, когда гражданин Украины увидел аварию, он выбежал из своего автомобиля с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим. По информации СМИ, украинец вытащил из автомобилей как минимум двух женщин и двух детей.

Глава Западно-Поморского воеводства Польши Ольгерд Геблевич 24 июня направил письмо президенту Республики Польша, в котором выразил свою поддержку усилиям Сировацкого по получению польского гражданства.

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Ранее Сировацкий получил из рук маршала воеводства благодарность за героическое поведение и профинансированный отдых на польском море.