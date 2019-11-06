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Все про:СБУ (13981) евробляхи (158)

 СБУ разоблачила масштабную схему оформления "евроблях" на границе с Румынией

Служба безопасности Украины разоблачила в Черновицкой области масштабную схему незаконного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Сообщается, что чиновник таможенного поста "Вадул-Сирет" вместе с сообщником организовали схему легализации иномарок, которые были на территории Украины в режиме "временного ввоза". Для этого они вносили к базам данных недостоверные сведения о выезде авто за пределы страны.

"Сделка позволяла водителям избежать штрафа в 170 тыс. гривен за нелегальное использование автомобилей иностранных владельцев. За услугу водители "евроблях" должны были выложить от 500 до 1000 евро. Для получения денег злоумышленники использовали в качестве посредников своих родственников и знакомых, в том числе бывших сотрудников правоохранительных и контролирующих органов", - сообщили в СБУ.

По данным СБУ, за месяц дельцы незаконно оформили 30 автомобилей, что нанесло государству ущерб на более чем 3 млн грн.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3158216
 
 
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ЭвробляХЕРам жаль заплатити розтаможку у бюджет держави, а хапугам 1000 баксів - ні.
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Эти владельцы евроблях реально больны на всю голову...заплатить 1000 евро...за штамп в декларации с нужной датой они могут...и заплатить 1000 евро за растаможку нет...
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По данным СБУ, за месяц дельцы незаконно оформили 30 автомобилей, что нанесло государству ущерб на более чем 3 млн грн. Источник: https://censor.net.ua/n3158216\\

это Антигосударство, что даже такое есть, то есть - настолько тупые эти "сборы" при криках - идемвЕвропу.
И при засильи 30-40-калетних совковых "машин" то.
Это государство олигархов.
(Я - Шапошников))))
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схему легализации иномарок)))))) разоблачили))))))))) сверили декларации с видеокамерами? Походу СБУ больше нечем заниматься, победили врага, развели войска, прекратили стрелять. ..уеть, зеленая плесень накрыла все, полная деградация!
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