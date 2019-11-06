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Все про:Польша (4958) США (15720) безвизовый режим (1413)

 США с 11 ноября отменяют визы для поляков

Граждане Польши смогут находиться на территории США до 90 дней.

Об этом сообщило министерство внутренней безопасности США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В заявлении ведомства говорится, что поляки с 11 ноября получают право на въезд в США до 90 дней без визы при условии подачи заявки на разрешение для въезда в страну.

Как пояснил представитель министерства, включение Польши в американскую программу по отмене виз является "подтверждением особых отношений между двумя странами".

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Президент США Дональд Трамп объявил о разрешении на включение Польши в специальную программу США еще в начале октября. Это решение требовало одобрения министерства внутренней безопасности.

Программа предоставляет гражданам стран-участниц право на въезд в Соединенные Штаты с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

Источник: https://censor.net.ua/n3158215
 
 
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Порошенко, что же ты творишь? Уже и полякам безвиз накрылся, скоро в Украину попрут пшеки США с 11 ноября отменяют визы для поляков - Цензор.НЕТ 3962
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усі поляки що прагнули виїхати до Сполучених Штатів вже виїхали
у одному Чикаго с сателітами їх більше ніж у Кракові
тому цей крок не буде сприяти нелегальній іміграції з Польщі
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