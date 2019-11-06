 США с 11 ноября отменяют визы для поляков

Об этом сообщило министерство внутренней безопасности США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В заявлении ведомства говорится, что поляки с 11 ноября получают право на въезд в США до 90 дней без визы при условии подачи заявки на разрешение для въезда в страну.

Как пояснил представитель министерства, включение Польши в американскую программу по отмене виз является "подтверждением особых отношений между двумя странами".

Читайте также: Пристайко анонсировал свободный роуминг для украинцев во время путешествий в ЕС

Президент США Дональд Трамп объявил о разрешении на включение Польши в специальную программу США еще в начале октября. Это решение требовало одобрения министерства внутренней безопасности.

Программа предоставляет гражданам стран-участниц право на въезд в Соединенные Штаты с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.