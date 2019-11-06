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 Суд арестовал нацгвардейца, который избил и обстрелял мужчину в Ирпене

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении сотрудника Национальной гвардии, подозреваемого в нанесении телесных повреждений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно установлено, что подозреваемый 3 ноября в городе Ирпень у входа в жилой дом, металлической битой нанес потерпевшему телесные повреждения, после чего применил огнестрельное оружие.

Досудебное расследование продолжается.

Смотрите также: "Руслан, он уже умер! Ты шо дурак?!" - в Ирпене мужчина избил металлической палкой и обстрелял из пистолета своего соседа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3158214
 
 
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А еще говорят, зебобы, что Порошенко, на атошников дела заводил и кучу посадил, ну-ну... Этот товарищ явно отморозок, ну я так просто, к слову...
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Нацгвардія- ще не ознака убд. Так само, як і більшість військових не були в зоні бойових дій.
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А до цього випадку Руслан де служив? Не у беркуті?
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Почему в беркуте, во внутренних войсках МВД Украины.
Вполне вероятно шо прикрывал беркутню на Майдане.
А в марте 14 года его в нацгвардейцы перевели, и он теперь не краснопогонник подмусаренный, а захисник Вітчизни.
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это не тот ли урод (моральный) шо была новость с видео - тупо бил лежащего трубой и стрелял в голову?
я бы пожизненное дал.
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Интересно, шо ему предьявят? Судя по видео, там покушение на убийство - в упор в голову из травмата.
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Нацгвардия при задержании может применять спецсредства, ее американские инструкторы обучали, там знают в этом толк.
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Тебя где-то специально обучали идиотские коменты сочинять?
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Видео посмотри внимательно, он не стрелял в голову. Там вообще все очень мутно...... Но за добивание лежачего он огребет срок реально. Хотя похоже, что терпила быканул первым, травмат то его был.
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Это хорошо, надеюсь ему статью с хулиганки в покушение на убийство переквалифицировали.
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Самый настоящий урод, бить лежачего, эх, устроить бы ему точно такое же, а потом ещё и закрыть минимум на 10 - 15 лет.
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