 Суд арестовал нацгвардейца, который избил и обстрелял мужчину в Ирпене

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Предварительно установлено, что подозреваемый 3 ноября в городе Ирпень у входа в жилой дом, металлической битой нанес потерпевшему телесные повреждения, после чего применил огнестрельное оружие.
Досудебное расследование продолжается.
Вполне вероятно шо прикрывал беркутню на Майдане.
А в марте 14 года его в нацгвардейцы перевели, и он теперь не краснопогонник подмусаренный, а захисник Вітчизни.
я бы пожизненное дал.