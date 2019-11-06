 Суд арестовал нацгвардейца, который избил и обстрелял мужчину в Ирпене

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно установлено, что подозреваемый 3 ноября в городе Ирпень у входа в жилой дом, металлической битой нанес потерпевшему телесные повреждения, после чего применил огнестрельное оружие.

Досудебное расследование продолжается.

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