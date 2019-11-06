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Все про:день рождения (345) поздравление (772) Труба (183) ГБР (677)

 "Не знал, что это настолько важная информация для общества", - директор ГБР Труба подтвердил, что существует график его поздравлений

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба отреагировал составленный его подчиненными "график поздравлений" руководителя.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Неожиданно, мой день рождения стал предметом новостей для некоторых центральных СМИ, обнародовавших "график поздравлений". Не знал, что это настолько важная информация для общества, но надеюсь, результаты уголовных производств ГБР журналисты будут освещать не менее тщательно", - написал Труба.

Он добавил, что взял отпуск на несколько дней. "Их я хочу провести с семьей и близкими людьми, которых, к сожалению, очень редко вижу", - уточнил директор ГБР.

"Буду уже "наглым" и пожелаю себе, чтобы в нашей стране было меньше преступности, а ГБР всегда была примером профессиональной работы", - подытожил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: В ГБР составили график поздравления директора Трубы с днем рождения. ДОКУМЕНТ

При этом Труба не подтвердил и не опроверг достоверность попавшего в СМИ графика его поздравлений подчиненными. Ранее стало известно, что среди отделов ведомства распространили документ, в котором расписано, в котором часу какой отдел должен прийти поздравлять Трубу с днем рождения.

Сегодня директору Государственного бюро расследований Роману Трубе исполнилось 45 лет.

Не знал, что это настолько важная информация для общества, - директор ГБР Труба подтвердил, что существует график его поздравлений 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158213
 
 
 Топ комментарии
 
Идиотизм тех, кто стоит у власти, для общества имеет значение. А он этого не знал. А этот график и есть признак этого самого идиотизма. И это плохо.
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Шланг - это гибкая труба.
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А то, нарид должен знать как их хозяинов поздравляют. Может кто-то из зебилов лично челобитную захочет учинить такому важному начальнику "Не знал, что это настолько важная информация для общества", -директор ГБР Труба о "графике поздравлений" - Цензор.НЕТ 3950
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Труба - дитя совка. Такое не лечится.
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Идиотизм тех, кто стоит у власти, для общества имеет значение. А он этого не знал. А этот график и есть признак этого самого идиотизма. И это плохо.
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Ну это уже оскорбление при исполнении. "Не знав, що це настільки важлива інформація для суспільства", - директор ДБР Труба про "графік привітань" - Цензор.НЕТ 8042 "Не знав, що це настільки важлива інформація для суспільства", - директор ДБР Труба про "графік привітань" - Цензор.НЕТ 2102 "Не знав, що це настільки важлива інформація для суспільства", - директор ДБР Труба про "графік привітань" - Цензор.НЕТ 1612
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Рома! З днем народження!
Твій Портнов.
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звична справа, що про солодке продовження цієї історії ми, мабуть, не дізнаємось? "Не знал, что это настолько важная информация для общества", - директор ГБР Труба о "графике поздравлений" - Цензор.НЕТ 7937
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Труба, с тебя стебутся!

*Стёб («насмешка», «прикол») если чё.
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Вот что могут - так это обделавшись делать вид, что они к этому и стремились.
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А написати що такий графік то ганьба це слабо?
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При радянській владі обовязково складали графік ,коли піддані поздоровляли . Це розтягувалось на цілий день--в залежності від чина.
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самое смешное, шо труба действительно не понимает в чем проблема и почему народ стебется...
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Брехливий і нахабний рагуль! Це відверта корупція!
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к нему гости приходили, все подарки приносили, а иванов принес с собой стакан...
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Цікави чи йому хтось подарує 1м труби😛
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включил дурака как будто этот график сочиняли подчиненные без его согласования точно прикинулся шлангом "Не знав, що це настільки важлива інформація для суспільства", - директор ДБР Труба про "графік привітань" - Цензор.НЕТ 7683
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Нююю, нада каждому начальнику график
поздравлений офоримить законом!
🤑
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За кожним персональним поздоровленням підлеглих---персональний подарок. причому він ніколи не афіширується.
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