 Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.
"Все, что я знаю об этом, это тот тезис, о котором вы только что сказали. Я тоже об этом прочитал, причем прочитал ночью. Я ни с кем не встречался, ни с кем это не проговаривал. Но этот "личный вопрос" должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие. Я ничего пока что не могу добавить к этому", - сказал он в среду в Харькове, комментируя информацию издания Wall Streer Journal, что частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента Трампа Эрик Принс якобы ведет переговоры о покупке завода, против продажи которого покупателям из Китая возражают США.
Газета утверждает, что администрация Трампа обратилась к г-ну Принсу и, по крайней мере, к одному потенциальному покупателю из частного сектора по поводу "Мотор Сичи", и 24-27 октября Принс посетил украинский завод, а также обсудил ситуацию в компании с украинскими официальными лицами. WSJ напомнила, что в конце сентября визит на "Мотор Сич" совершил также временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности в Украине Дональд Винтер.
Віримо преЗЕденту!
Хочет казаться взрослее и значимее…
https://twitter.com/radiosvoboda/status/1192100319393652737
Жодної.
Навіть за кортежі & перекриття вулиць. Не кажучи за поліпшення бодай чогось одного.
Як вас ще називати, як не опущеним бидлом, що зробили самих себе разом?
Передвиборчої програми у ЗЕбіла як такової не було зовсім. Були обіцянки всім всього. І ви бидлани схавали з проглотом.
Пробач мені
"Перестать стрелять и сойтись где-то посередине". Цю обіцянку вони виконують.
Як і цю - "весна прийде - саджати будемо"? Виконав? Виконав! У кріслах сидять всі кореша і куми.
При Порошенко: ІКЕА МОЖЕ ВІДКРИТИ ЗАВОД НА ЛЬВІВЩИНІhttp://tvoemisto.tv/news/ikea_mozhe_vidkryty_zavod_na_lvivshchyni_91193.html
За Зеленського: ІКЕA не відкриватиме поки що завод на Львівщині http://lviv1256.com/news/ikea-ne-vidkryvatyme-zavod-na-l-vivshchyni/
ЗИ: "История с IKEA базируется на том, что компания не дает взяток, а поэтому ее приход на какой-то рынок - это позитивный сигнал." (ц) представник Коломойського при Зе, прізвище - Герус. https://www.facebook.com/andriy.gerus/posts/10215735389911424
Барига начебто крав, але були гроші на і на дитей і на армію.
Бубачка типу чесний, але нема грошей на дітей https://prm.ua/minsotspolitiki-zaproponuvalo-znachno-obmezhiti-viplati-po-narodzhennyu-ditini/ та армію https://tverezo.info/post/105880.
Хочеться почути пояснення цього феномена від бубославів https://bitter-onion.livejournal.com/2541643.html.
Посмотрим чем это закончится.
Найближчим часом Чопський прикордонний загін отримає нового начальника, оскільки колишній очільник, якого раніше "звільнив" президент Володимир Зеленський, пішов на підвищення.
Про це повідомляє закарпатський журналіст Віталій Глагола.
У Чопського прикордонного загону від сьогодні буде новий начальник.
На Закарпаття їде Руслан Цапюк, який до цього встиг попрацювати на різних посадах у херсонській області, а також у 2015 році був заступником начальника Донецького прокордонного загону.
За словами журналіста, колишній начальник Чопського прикордонного загону Юрій Михайлюк, якого "сварив" за відсутність боротьби із контрабандою Зеленський під час візиту на Закарпаття, і через що був відсторонений від посади - отримав підвищення й по посаді, й по зарплатні, і нині служить заступником начальника штабу - начальник організаційно-мобілізаційного відділу в Азово-Чорноморському регіональному управлінні.
http://www.dymka.com.ua/ukraina/prykordonnyk-yakogo-zelenskyj-zvilnyv-pid-chas-vizytu-na-zakarpattya-pishov-na-pidvyshhennya/?fbclid=iwar2eekdyumoe7hbgkmljj-yessa33zvudswmt5ug-gtlbj81sfflhjcqxpu
Стратегія зеленої влади.