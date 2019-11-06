 Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

"Все, что я знаю об этом, это тот тезис, о котором вы только что сказали. Я тоже об этом прочитал, причем прочитал ночью. Я ни с кем не встречался, ни с кем это не проговаривал. Но этот "личный вопрос" должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие. Я ничего пока что не могу добавить к этому", - сказал он в среду в Харькове, комментируя информацию издания Wall Streer Journal, что частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента Трампа Эрик Принс якобы ведет переговоры о покупке завода, против продажи которого покупателям из Китая возражают США.

Газета утверждает, что администрация Трампа обратилась к г-ну Принсу и, по крайней мере, к одному потенциальному покупателю из частного сектора по поводу "Мотор Сичи", и 24-27 октября Принс посетил украинский завод, а также обсудил ситуацию в компании с украинскими официальными лицами. WSJ напомнила, что в конце сентября визит на "Мотор Сич" совершил также временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности в Украине Дональд Винтер.

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