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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (3568) Мотор_Січ (34)

 Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что не может оставлять совсем без внимания вопрос судьбы ПАО "Мотор Сич", поскольку это предприятие является стратегическим для страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии Радио Свобода. 

"Все, что я знаю об этом, это тот тезис, о котором вы только что сказали. Я тоже об этом прочитал, причем прочитал ночью. Я ни с кем не встречался, ни с кем это не проговаривал. Но этот "личный вопрос" должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие. Я ничего пока что не могу добавить к этому", - сказал он  в среду в Харькове, комментируя информацию издания Wall Streer Journal, что частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента Трампа Эрик Принс якобы ведет переговоры о покупке завода, против продажи которого покупателям из Китая возражают США.

Газета утверждает, что администрация Трампа обратилась к г-ну Принсу и, по крайней мере, к одному потенциальному покупателю из частного сектора по поводу "Мотор Сичи", и 24-27 октября Принс посетил украинский завод, а также обсудил ситуацию в компании с украинскими официальными лицами. WSJ напомнила, что в конце сентября визит на "Мотор Сич" совершил также временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности в Украине Дональд Винтер.

Также читайте: "Мотор Сич" нужно сохранить и разобраться, как решить вопрос с китайскими партнерами, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3158211
 
 
 Топ комментарии
 
Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что он не лох и ему 42 Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода - Цензор.НЕТ 707
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Какие претензии к недоумкам? Только то, что недоумок при власти. По поводу самого факта недоумства претензий нет. Такое случается в природе. К сожалению.
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тоесть он реально не помнит сколько ему в реале?) Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода - Цензор.НЕТ 9587зебил, что с него взять Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода - Цензор.НЕТ 6456
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Свинопеси,які претензії до Зеленського
Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода - Цензор.НЕТ 549
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Какие претензии к недоумкам? Только то, что недоумок при власти. По поводу самого факта недоумства претензий нет. Такое случается в природе. К сожалению.
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Оу! Уже Мотор Сич продают? Стратегическое предприятие? Ну это просто финиш.
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Це дно. Але Зеленський під керівництвом ***** його проб'є.
Віримо преЗЕденту!
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ну . а этот сможет через год из запорожца сделать инвалидку
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Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что он не лох и ему 42 Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода - Цензор.НЕТ 707
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тоесть он реально не помнит сколько ему в реале?) Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода - Цензор.НЕТ 9587зебил, что с него взять Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода - Цензор.НЕТ 6456
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У меня ребенок тоже в большую сторону округляет свой возраст.
Хочет казаться взрослее и значимее… Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода - Цензор.НЕТ 2197
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так бы сразу сказал, что ему полтос, шоб на Порошенка хоть не много смахивать Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода - Цензор.НЕТ 4512
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Странно, что сам Шмаркля этого не знает. Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода - Цензор.НЕТ 8086
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Констатую факт: бидлообраний клован & поплічники за пів року не виконали жодної передвиборчої обіцянки.
Жодної.
Навіть за кортежі & перекриття вулиць. Не кажучи за поліпшення бодай чогось одного.
Як вас ще називати, як не опущеним бидлом, що зробили самих себе разом?
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Ну да. А во время выборов вы тут орали, что он ничего и не обещал, типа *жити по-новому*.
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Чесно кажучи я думав, що хоч якусь кістку вони для вас - бидла кинуть. )

Передвиборчої програми у ЗЕбіла як такової не було зовсім. Були обіцянки всім всього. І ви бидлани схавали з проглотом.
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Если ты называешь украинцев *быдлом*, сходи к своему ***** и скажи ему в глаза, кто оно есть.
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Ще одна клавіша знайшлась від роялю - Issy
Пробач мені Це питання має бути пов'язане з президентом України, тому що "Мотор Січ" стратегічне підприємство, - Зеленський про продаж заводу - Цензор.НЕТ 2314
"Перестать стрелять и сойтись где-то посередине". Цю обіцянку вони виконують.
Як і цю - "весна прийде - саджати будемо"? Виконав? Виконав! У кріслах сидять всі кореша і куми.
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Коли слова Зеленського розходяться з ділом у його поплічників.

Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода - Цензор.НЕТ 5792 Этот вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что "Мотор Сич" стратегическое предприятие, - Зеленский о продаже завода - Цензор.НЕТ 8312
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Та да , помню прикольньіе фото Пепо и Пастора якобьі на передке , в амуниции и при новом автомате и с "Глоком" на поясе. Не хватало только парьі РГД и пулеметной лентьі через плечо , терминаторьі , епта !
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Ну, при Порошенку про ;павстанцев, нє васпринявшіх Майдан і бандеравскую власть; не розповідали.
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бугуслаева усыпить нужно. Коллаборант он прожженый
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Та продай Тигипке, как сывочолый и не будь зебилом!)))
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ти ба яке пихане чиніхуа криворізьке...А нічого, що "Мотор"- приватна власність!? Не можна продавати його китайцям!!! бо вони співпрацюють з рашкою, що вбиває і державу нашу, і українців!- ось що важливо!
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Індикатор коррупції за Порошенка та Зеленського

При Порошенко: ІКЕА МОЖЕ ВІДКРИТИ ЗАВОД НА ЛЬВІВЩИНІhttp://tvoemisto.tv/news/ikea_mozhe_vidkryty_zavod_na_lvivshchyni_91193.html

За Зеленського: ІКЕA не відкриватиме поки що завод на Львівщині http://lviv1256.com/news/ikea-ne-vidkryvatyme-zavod-na-l-vivshchyni/

ЗИ: "История с IKEA базируется на том, что компания не дает взяток, а поэтому ее приход на какой-то рынок - это позитивный сигнал." (ц) представник Коломойського при Зе, прізвище - Герус. https://www.facebook.com/andriy.gerus/posts/10215735389911424
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Так хто краде гроші?

Барига начебто крав, але були гроші на і на дитей і на армію.
Бубачка типу чесний, але нема грошей на дітей https://prm.ua/minsotspolitiki-zaproponuvalo-znachno-obmezhiti-viplati-po-narodzhennyu-ditini/ та армію https://tverezo.info/post/105880.

Хочеться почути пояснення цього феномена від бубославів https://bitter-onion.livejournal.com/2541643.html.
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Зеля проникся, радует.
Посмотрим чем это закончится.
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Пардон, что не по теме, но --- Це питання має бути пов'язане з президентом України, тому що "Мотор Січ" стратегічне підприємство, - Зеленський про продаж заводу - Цензор.НЕТ 9482
Це питання має бути пов'язане з президентом України, тому що "Мотор Січ" стратегічне підприємство, - Зеленський про продаж заводу - Цензор.НЕТ 1763

Найближчим часом Чопський прикордонний загін отримає нового начальника, оскільки колишній очільник, якого раніше "звільнив" президент Володимир Зеленський, пішов на підвищення.

Про це повідомляє закарпатський журналіст Віталій Глагола.
У Чопського прикордонного загону від сьогодні буде новий начальник.

На Закарпаття їде Руслан Цапюк, який до цього встиг попрацювати на різних посадах у херсонській області, а також у 2015 році був заступником начальника Донецького прокордонного загону.

За словами журналіста, колишній начальник Чопського прикордонного загону Юрій Михайлюк, якого "сварив" за відсутність боротьби із контрабандою Зеленський під час візиту на Закарпаття, і через що був відсторонений від посади - отримав підвищення й по посаді, й по зарплатні, і нині служить заступником начальника штабу - начальник організаційно-мобілізаційного відділу в Азово-Чорноморському регіональному управлінні.

http://www.dymka.com.ua/ukraina/prykordonnyk-yakogo-zelenskyj-zvilnyv-pid-chas-vizytu-na-zakarpattya-pishov-na-pidvyshhennya/?fbclid=iwar2eekdyumoe7hbgkmljj-yessa33zvudswmt5ug-gtlbj81sfflhjcqxpu
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Все продати і в Москву.
Стратегія зеленої влади.
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Украинский бизнесмен Максим Поляков после Крыма и Донбасса открыл в США аэрокосмическое предприятие Firefly Aerospace, в котором половина сотрудников - украинские инженера и покупает Мотор Сич. В кремле конкретно напряглись, ведь они так хотели загрести предприятие через Китай
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