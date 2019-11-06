 Ответственность за сексистские высказывания и в стенах парламента, и в целом, необходимо усилить, - нардеп от СН Жмеренецкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил нардеп от "Слуги народа", сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Равные возможности" Алексей Жмеренецкий.

"У нас в межфракционном объединении стоит вызов - внести определенные изменения в Регламент Верховной Рады и в Административный кодекс для того, чтобы увеличить ответственность за сексистские высказывания и в стенах парламента, и в целом", - сказал он.

По его словам, в облсоветах очень мало женщин, а в сельсоветах их почти половина.

"То есть, там, где большие бюджеты, где больший доступ к ресурсам, - туда меньше допущены женщины. Это очень большая проблема. И мы на общенациональном уровне не дотягиваем до тех пропорций, которые сейчас в европейских странах", - заявил он.

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Он уточнил, что некоторые страны заявляют о 40% женщин в парламентах. В Украине этот показатель составляет не более 20%.

"И сейчас у нас в проект нового Избирательного кодекса как раз предусмотрена эта квота в 40%, но, опять же, не предусмотрены санкции, хотя есть материальное поощрение", - отметил нардеп.

Жмеренецкий напомнил, что из Фонда финансирования партий за соблюдение гендерной квоты предусмотрены 10% от общего финансирования политсилы.

"Поэтому мы с коллегами в парламенте подумываем, какие все же санкции ввести. Возможно, нужно минусовать деньги за несоблюдение квот, а не только добавлять их при соблюдении этих квот? Потому что без кнута, вижу, дело движется немного медленнее, чем хотелось бы", - отметил депутат.

Напомним, ранее Раде создали межфракционное объединение "За рівні можливості" за улучшение положения женщин

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