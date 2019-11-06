 Поляк заплатит штраф в 6400 грн за уничтожения вывески консульства Украины

Решение о штрафе вынес окружной суд Ополя, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио". Согласно вердикту, виновный должен уплатить 1000 злотых (около 6400 грн. - Ред.).

Инцидент произошел в начале апреля этого года в центре Ополя. Утром на тротуаре прохожие заметили уничтоженную вывеску из искусственного материала с гербом Украины. Ранее табличка висела на стене дома, в котором находятся офисы консульства.

Полиция быстро выяснила, что табличку разбил 29-летний житель города Томаш А. Согласно данным следствия, он был под влиянием алкоголя.

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Мужчина признался в содеянном и заверил, что это было просто хулиганство, а сам он не питает никаких негативных чувств по отношению к Украине и украинцам.

Помимо штрафа, подсудимый должен покрыть средства на ремонт вывески и оплатить судебные услуги.