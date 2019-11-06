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Все про:консульство (370) Польша (4958) хулиганство (268) штраф (866)

 Поляк заплатит штраф в 6400 грн за уничтожения вывески консульства Украины

Пьяный житель польского Ополя в апреле разбил вывеску консульства Украины. Он признал вину, раскаялся и должен будет заплатить штраф.

Решение о штрафе вынес окружной суд Ополя, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио". Согласно вердикту, виновный должен уплатить 1000 злотых (около 6400 грн. - Ред.).

Инцидент произошел в начале апреля этого года в центре Ополя. Утром на тротуаре прохожие заметили уничтоженную вывеску из искусственного материала с гербом Украины. Ранее табличка висела на стене дома, в котором находятся офисы консульства.

Полиция быстро выяснила, что табличку разбил 29-летний житель города Томаш А. Согласно данным следствия, он был под влиянием алкоголя.

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Мужчина признался в содеянном и заверил, что это было просто хулиганство, а сам он не питает никаких негативных чувств по отношению к Украине и украинцам.

Помимо штрафа, подсудимый должен покрыть средства на ремонт вывески и оплатить судебные услуги.

Источник: https://censor.net.ua/n3158205
 
   
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Вот, ну наконец-то пошли инвестиции от иностранных граждан. Спасибо Зе!!! Поляк заплатит штраф в 6400 грн за уничтожения вывески консульства Украины - Цензор.НЕТ 9289
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Целых 6400!!!
И даже не злотых...
Следующий раз он на сдачу еще и х.. о хлаг вытрет...
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О, как! А у меня капитаны-поляки, оба- тоже Томаши. Но это- не они.
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Мужчина признался в содеянном и заверил, что это было просто хулиганство, а сам он не питает никаких негативных чувств по отношению к Украине и украинцам. Источник: https://censor.net.ua/n3158205\\\\\

Муравьи не пытают никаких чувств к полякам - усадить ублюдка бы на муравейник.
Так как, тем более, католические "святые" точно так же делали с собой. А если закричит - то умысел все-таки был, и на три годика его закрыть.
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