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Все про:Кабмин (11325) кадры (492) Госгеонедра (64)

 Кабмин назначил новых руководителей Госгеонедр и Нацагентства по вопросам госслужбы

Сегодня, 6 ноября, Кабинет Министров Украины на своем заседании принял ряд кадровых решений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Кабмин назначил заместителем Министра юстиции Василика Виталия Валентиновича.

Также Правительство назначило (с 8 ноября) на должности победителей соответствующих конкурсов:

  • Председателем Национального агентства по вопросам государственной службы - Стародубцева Александра Евгеньевича;
  • Председателем Государственной службы геологии и недр - Опимаха Романа Евгеньевича.

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Кроме того, Правительство согласовало назначение:

  • Балабая Василия Николаевича, исполняющим обязанности генерального директора ГП "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "Энергосталь";
  • Попова Александра Николаевича, исполняющим обязанности директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск";
  • Нетака Бориса Борисовича, директором ГП "Днепровский электровозостроительный завод".

Правительство также временно назначило исполняющей обязанности государственного секретаря Министерства социальной политики Выдмиш Татьяну Андреевну.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158202
 
 
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Будут копать бурштын с подвийным натхненням? Кабмин назначил новых руководителей Госгеонедр и Нацагентства по вопросам госслужбы - Цензор.НЕТ 7464
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Констатую факт: бидлообраний клован & поплічники за пів року не виконали жодної передвиборчої обіцянки.
Жодної. Навіть за кортежі & перекриття вулиць.
Не кажучи за поліпшення бодай чогось одного.
Як вас ще називати, як не опущеним бидлом, що зробили самих себе разом?
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