 Amnesty International признала крымского активиста Мустафаева "узником совести"

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По словам крымского адвоката Лили Гемеджи, включение Мустафаева в список "узников совести" поможет в его освобождении.

"Доказательства стороны обвинения будут подвергнуты анализу не только адвокатами, участвующими в деле, но и всем международным сообществом. Теперь при всех своих международных встречах и международных контактах мы можем передавать документы Amnesty International. Плюс это одна из форм реагирования на незаконные преследования. Я надеюсь, что этот статус позволит приблизить его освобождение, его воссоединение с его семьей и возвращение на путь правозащитной деятельности", - сообщила Гемеджи.

Amnesty International призвали активистов обращаться к генеральному прокурору Российской Федерации с призывом освободить Мустафаева.

"Правозащитник Сервер Мустафаев из оккупированного Россией Крыма находится под арестом с мая 2018 по ложным обвинениям, связанным с терроризмом. 12 сентября его перевели из Крыма в юго-запад России. Он ожидает дальнейшего перевода из Краснодара в Ростов-на-Дону, где Сервер предстанет перед военным судом. Он содержится в общей камере в четыре квадратных метра с ужасной санитарией, что приравнивается к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Сервера Мустафаева преследуют исключительно из-за его правозащитной активности", - говорится в сообщении организации.

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Напомним, 21 мая 2018 года в оккупированном Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и крымский татарин, мусульманин Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу "Хизб ут-Тахрир".