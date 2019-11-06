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Все про:ТЭЦ (61) уголь (770) Герус (81)

 К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус

Объемы угля на складах превысили прошлогодние при том, что еще в начале сентября угля было только 50% от запасов на аналогичную дату прошлого года.

Об этом написал на своей странице в Facebook председатель энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня первый день, когда объемы угля на складах превышают прошлогодние. На складах ТЭС 1,99 млн тонн или 101,7% от прошлогодних", - написал он.

В начале сентября было накоплено только 50% от запасов угля на аналогичную дату прошлого года, отметил Герус.

Читайте на Цензор.НЕТ: Из-за блокады Украина покупает донбасский уголь через посредников, - Зеленский

"К зиме готовы. Несмотря на желание некоторых "доброжелателей". Хочется, чтобы из достижений чиновников навсегда исчезло это "мы прошли зиму". Ну и чтобы исчезли шантажи накануне зимы", - добавил он.

К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158198
 
 
 Топ комментарии
 
угроза замерзнуть у тебя на кацапии, фуфайка! К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус - Цензор.НЕТ 3402
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каааак? новыелица трагуютнакрави??? К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус - Цензор.НЕТ 9122
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Почему полно угля к зиме и полные хранилища газа, гривна стабильна ? А при поте все время была угроза 'замерзнуть'? Вопрос риторический. И так ответ очевиден. И это при том, что ещё и не начинали ничего делать собственно
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Охрана, Отмэна, бубочка до взимку готовий, нема проблэми!!!
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Ты не прав, шапку может и якуновощь снять в темной подворотне, такчто нужно еще перестраховаться К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус - Цензор.НЕТ 6389
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картина маслом:
янукович снимает рябошапку на телефон в темной подворотне
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Медаль от Ахметки уже получил гробит АЭС ради возврата в 19 век это так по вашему по зеленому
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Импортную элекроэнергию обмежили,а экспортную на кацапию увеличили, вам тепло?
Надо делиться с оккупантом.
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Почему полно угля к зиме и полные хранилища газа, гривна стабильна ? А при поте все время была угроза 'замерзнуть'? Вопрос риторический. И так ответ очевиден. И это при том, что ещё и не начинали ничего делать собственно
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А давайте поговоримо про це навесні під час посадки зелені.
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пока больше похоже на посадку бородатой бабушки К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус - Цензор.НЕТ 9064
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Сою сіють. Ви, мабуть, такий-собі агроном. К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус - Цензор.НЕТ 9879
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Это агрономы сою сиють, а рябошапка сою сажает.
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Всё на шо способен хвермер рябошапка .. До зими готові: на складах лежить майже 2 млн тонн вугілля, це більше, ніж минулого року, - Герус - Цензор.НЕТ 5984 .
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угроза замерзнуть у тебя на кацапии, фуфайка! К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус - Цензор.НЕТ 3402
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У меня вообще угроз нет. И на улице сегодня +21 было. Хватит тут всех кацапить, бот.
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Ну судя по твоим мозгам - ты таки замёрзла. Они ж у тебя напрочь отмороженнные, Танюш.
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Потому что уголь был панамский. А у него калорийность - 0.
И возили его из Панамы по РЖД. К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус - Цензор.НЕТ 5501
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И кто ж из вас брешет, а, Герус?


В "Укренерго" визнали, що зупиняють електростанції через імпорт електроенергії з Росії
Керівник департаменту розвитку ринку електроенергії "Укренерго" Микита Вишневський заявив, що наразі законодавство не передбачає можливості обмеження імпорту електроенергії за чинними договорами.
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Сьогодні 09.45
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/money/-v-ukrenergo-viznali-shcho-vidkljuchajut-elektrostantsiji-cherez-importu-***************-z-rosiji-1403052.html
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Герус не брешет ,а вылизывает зад зе владе.
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предайте своих погибших на войне и будет вам усьо и уголь к зиме ,и газ .
И кто теперь барыга на крови..
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А надо двадцать. Когда так докладывать тогда возникают вопросы:
- где взять 18;
- по какой цене;
- и есть ли на это денежки;
- сколько будет стоить электроэнергия для всех к концу зимы:
-как в результате будет работать производство;
- сможет ли ритмично(без аварий) работать энергосистема в случае если "нет" и много других вопросов и вопросик. Но главный какой ГАН...ОН ответит за 18,которых нет и за все что будет твориться?
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И этот уголь появился за последний месяц, ага. Лично Герус мешки с углем разгружал.
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