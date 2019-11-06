 К зиме готовы: на складах лежит почти 2 млн тонн угля, это больше, чем в прошлом году, - Герус

Об этом написал на своей странице в Facebook председатель энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня первый день, когда объемы угля на складах превышают прошлогодние. На складах ТЭС 1,99 млн тонн или 101,7% от прошлогодних", - написал он.
В начале сентября было накоплено только 50% от запасов угля на аналогичную дату прошлого года, отметил Герус.
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"К зиме готовы. Несмотря на желание некоторых "доброжелателей". Хочется, чтобы из достижений чиновников навсегда исчезло это "мы прошли зиму". Ну и чтобы исчезли шантажи накануне зимы", - добавил он.
янукович снимает рябошапку на телефон в темной подворотне
Надо делиться с оккупантом.
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И возили его из Панамы по РЖД.
В "Укренерго" визнали, що зупиняють електростанції через імпорт електроенергії з Росії
Керівник департаменту розвитку ринку електроенергії "Укренерго" Микита Вишневський заявив, що наразі законодавство не передбачає можливості обмеження імпорту електроенергії за чинними договорами.
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И кто теперь барыга на крови..
- где взять 18;
- по какой цене;
- и есть ли на это денежки;
- сколько будет стоить электроэнергия для всех к концу зимы:
-как в результате будет работать производство;
- сможет ли ритмично(без аварий) работать энергосистема в случае если "нет" и много других вопросов и вопросик. Но главный какой ГАН...ОН ответит за 18,которых нет и за все что будет твориться?