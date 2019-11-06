 Изъять для общественных нужд и снести, - автор законопроекта о столице Гурин о борьбе с застройкой исторической части Киева

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Так, отвечая на вопрос, как будет решаться проблема такого объекта, как, например, высотка за бывшим кинотеатром "Дружба", которая портит всю панораму по бульвару Хмельницкого в центре столицы, Гурин сказал: "Это ужас. Что может сделать с этим город? Изъять для общественных потребностей и снести 10 этажей".
На уточняющий вопрос, будет ли выплачиваться компенсация застройщику, нардеп сказал: "Выкупную цену устанавливает совет или суд. Будут деньги у города - выкупим".
Полный текст интервью с Дмитрием Гуриным читайте здесь.
"Будут деньги у города - выкупим" А якщо ні, тоді що? Повертаємось до першої відповіді - віджати.
Дурепо, тобі сам слуга підтвердило, що будівля - законна.
vse chto nado znat o slugach naroda(bablomojskogo)
Что же касается выкупа, то тут фигушки, застройщик получал разрешение на застройку через взятки, зная что действует незаконно, поэтому сносить безо всяких условий.