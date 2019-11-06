 Изъять для общественных нужд и снести, - автор законопроекта о столице Гурин о борьбе с застройкой исторической части Киева

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Так, отвечая на вопрос, как будет решаться проблема такого объекта, как, например, высотка за бывшим кинотеатром "Дружба", которая портит всю панораму по бульвару Хмельницкого в центре столицы, Гурин сказал: "Это ужас. Что может сделать с этим город? Изъять для общественных потребностей и снести 10 этажей".

На уточняющий вопрос, будет ли выплачиваться компенсация застройщику, нардеп сказал: "Выкупную цену устанавливает совет или суд. Будут деньги у города - выкупим".

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