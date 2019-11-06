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Все про:законопроект (2236) Киев (18160) Гурин Дмитрий (2)

 Изъять для общественных нужд и снести, - автор законопроекта о столице Гурин о борьбе с застройкой исторической части Киева

Соавтор законопроекта о столице, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин предлагает изымать объекты, которыми застраивается историческая часть Киева.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Так, отвечая на вопрос, как будет решаться проблема такого объекта, как, например, высотка за бывшим кинотеатром "Дружба", которая портит всю панораму по бульвару Хмельницкого в центре столицы, Гурин сказал: "Это ужас. Что может сделать с этим город? Изъять для общественных потребностей и снести 10 этажей".

На уточняющий вопрос, будет ли выплачиваться компенсация застройщику, нардеп сказал: "Выкупную цену устанавливает совет или суд. Будут деньги у города - выкупим".

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Полный текст интервью с Дмитрием Гуриным читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3158197
 
   
 Топ комментарии
 
Отжать у кого? У мошенников - но это по-другому называется. Подонки навешают ярлыков, а лохи-обыватели уши равесили и смотрят как их грабят. Вот здесь-то отнять (по-другому не выйдет) и отдать в муниципальную собственность - как раз самое оно, будут сопротивляться - вывести за угол и расстрелять.
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Ну тут пожалуй соглашусь, вопрос хаотичной застройки Киева уже перезрел, я поменяю своё мнение про зе-команду в положительную сторону если власть начнёт сносить эти застройки.
Что же касается выкупа, то тут фигушки, застройщик получал разрешение на застройку через взятки, зная что действует незаконно, поэтому сносить безо всяких условий.
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не просто изъять, но и наказать тех, кто разрешил застройку. А то как получается, кто-то взатки получил, незаконно разрешил и весь белый и пушистый? Да и что значит изъять? Нужно демонтировать за счет виновных. Исторический Киев перегажен весь.
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"Изъять для общественных потребностей и снести 10 этажей..." Тобто, віджати.
"Будут деньги у города - выкупим" А якщо ні, тоді що? Повертаємось до першої відповіді - віджати.
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Отжать у кого? У мошенников - но это по-другому называется. Подонки навешают ярлыков, а лохи-обыватели уши равесили и смотрят как их грабят. Вот здесь-то отнять (по-другому не выйдет) и отдать в муниципальную собственность - как раз самое оно, будут сопротивляться - вывести за угол и расстрелять.
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Ти зовсім контужений. Слово Закон знайоме? У них, забудовників, дозвіл був, але на будівництво будівлі з іншою кількістю поверхів. На якій підставі ти збираєшся "віджимати" приватну власність?
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не просто изъять, но и наказать тех, кто разрешил застройку. А то как получается, кто-то взатки получил, незаконно разрешил и весь белый и пушистый? Да и что значит изъять? Нужно демонтировать за счет виновных. Исторический Киев перегажен весь.
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"Выкупную цену устанавливает совет или суд. Будут деньги у города - выкупим"

Дурепо, тобі сам слуга підтвердило, що будівля - законна.
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заявление представительницы "Слуги народа" Галины Третьяковой о том, что участники боевых действий "проедают" государственную помощь и воюют ради льгот.Источник: https://censor.net.ua/n3158154

vse chto nado znat o slugach naroda(bablomojskogo)
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Ну тут пожалуй соглашусь, вопрос хаотичной застройки Киева уже перезрел, я поменяю своё мнение про зе-команду в положительную сторону если власть начнёт сносить эти застройки.
Что же касается выкупа, то тут фигушки, застройщик получал разрешение на застройку через взятки, зная что действует незаконно, поэтому сносить безо всяких условий.
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не выкупать нужно, а штрафовать или сажать за строительство с нарушением норм. Щас начнут выкупать, то, шо застройщики реализовать не смогут.
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А из какого села привезли этого козла?
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