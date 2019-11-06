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 Политика Украины
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 Я сделаю все необходимое, чтобы все союзники по НАТО продолжали оказывать поддержку Украине, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что поддержка альянсом Украины не ослабевает, несмотря на политические процессы в Вашингтоне.

"Я не буду касаться процессов, которые идут в Конгрессе США. А что я сделаю - предприму все необходимое, чтобы все союзники по НАТО продолжали оказывать поддержку Украине, и это именно то, что они делают сейчас", - сказал Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Мы действительно наращиваем усилия после агрессивных действий против украинских кораблей в Черном море. Союзники по НАТО, включая США, каждый день доказывают, что они солидарно оказывают поддержку Украине", - отметил он.

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24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3158196
 
 
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Украине нужно членство в НАТО, а не его поддержка. Вся эта поддержка - мизерно мало.
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с такой "помощью" мы через 100500 лет сможем сравняться с Путиным по вооружениям, а также начать угрожать путинским морячкам. Спасибки, тов. Стоптенберг, мы это ценим(шоб твою дочь Бабай побрал, падла)
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Столтенберг считает, что должен говорить только с равным себе, тобишь с Порошенком, а не с куколдом коломейского!!!
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Корито від 🐷 відсуваєш?!
Нєхарашо...
🤑
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