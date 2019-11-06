 "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин написал в Фейсбуке.

"Информация немецкой газеты Бильд о желании коалиции вывести "Северный поток-2" из-под законодательства ЕС за 48 часов(!) - это реально бомба. Они это делают сразу после датского решения разрешить строительство этого проекта. Это точно не случайно и это страховка на любое развитие событий в Украине. А еще Россия затянет свою петлю на Германии на годы вперед. Надеюсь, все уже не слезают с телефонов, чтобы убедить наших немецких партнеров? И "челночная" дипломатия работает? Через несколько дней может быть поздно...", - отметил экс-министр.

Как сообщила газета Bild, немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод "Северный поток-2" от ужесточенных правил обновленной газовой директивы ЕС.

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