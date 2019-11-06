 "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин написал в Фейсбуке.
"Информация немецкой газеты Бильд о желании коалиции вывести "Северный поток-2" из-под законодательства ЕС за 48 часов(!) - это реально бомба. Они это делают сразу после датского решения разрешить строительство этого проекта. Это точно не случайно и это страховка на любое развитие событий в Украине. А еще Россия затянет свою петлю на Германии на годы вперед. Надеюсь, все уже не слезают с телефонов, чтобы убедить наших немецких партнеров? И "челночная" дипломатия работает? Через несколько дней может быть поздно...", - отметил экс-министр.
Как сообщила газета Bild, немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод "Северный поток-2" от ужесточенных правил обновленной газовой директивы ЕС.
сперматозоиды Шредера дают свои всходы!
Это вполне нормально для Германии. Которая на словах за помощь Украине, а на деле достраивает СП-2.
Это вполне нормально для Франции. Макрон уже не знает, как ещё изогнуться в реверансе перед Путиным.
Это нормально для ЕС, в который мы так стремимся. В лживую, циничную, двуличную Европу.
Нам нужно возмущаться, пытаться как-то на это повлиять, но в то же время готовиться к тому, что в конце-концов транзит кацапского газа через нашу ГТС прекратится.
а? чо? хде? я вам че лох какой-то? где письмо?
Не стоит унижаться и пытаться изменить то, что самостоятельно нам изменить не под силу. Нужно обращаться к нашим союзникам- к тем, кто поддерживает Украину.
Может США? Которым сейчас наплевать на все, кроме своих выборов?
Одна Канада и остаётся. Негусто.
Бо шото я не припомню пограничных конфликтов с Польшей и Чехией и вобще не помню разногласий с Румынией.
Венгрия - да. Гнида та еще.
Но парадокс в том, что ЗЕ почему-то вобще никак не может то, что должен был мочь Порошенко.
Т.е. Бубочка объявила себя несдебным чмом (по сравнению с злобными попередниками которые могли и должны были) и предложила зебилам просто в него верить.
он своей придурковатостью просто отталкивает Европу от Штатов.
Казалось бы, причем тут ЗЕ и "просто перестать стрелять"...
У EC полно расходов, поддерживать СССР-2, в который так стремится Украина в надежде на множество подарков, не так просто как кажется.
"Народный президент" сторонится народа?!
А как же "якшо Зе президент, то кожен-президент?
Адольф Алоизыч тоже из кожи вон лез,рассказыва\ как проклятые янки не дают мирно жить европе. Видать гейжопе просто нравится сосать.
Они срать хотели на интересы Украины и ее место в мире.
Или вы думаете, что Шрёдер непревзойдённый спец в области нефти и газа?. Нет. Он был приглашён ****** в тёпленькое кресло на зарплату с шестью нулями за свои связи в бизнесовых кругах в Европе.