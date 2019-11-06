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 "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал действующие власти к экстренным действиям, чтобы убедить правительство Германии отказаться от идеи о выводе "Северного потока-2" из-под действия обновленной газовой директивы ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Климкин написал в Фейсбуке.

"Информация немецкой газеты Бильд о желании коалиции вывести "Северный поток-2" из-под законодательства ЕС за 48 часов(!) - это реально бомба. Они это делают сразу после датского решения разрешить строительство этого проекта. Это точно не случайно и это страховка на любое развитие событий в Украине. А еще Россия затянет свою петлю на Германии на годы вперед. Надеюсь, все уже не слезают с телефонов, чтобы убедить наших немецких партнеров? И "челночная" дипломатия работает? Через несколько дней может быть поздно...", - отметил экс-министр.

Как сообщила газета Bild, немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод "Северный поток-2" от ужесточенных правил обновленной газовой директивы ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3158194
 
   
 Топ комментарии
 
политическая шлюха - Германия!
сперматозоиды Шредера дают свои всходы!
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зедипломаты:
а? чо? хде? я вам че лох какой-то? где письмо?
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Даже после второй мировой такого не было - нацисты окончательно лягли под ху йла.
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политическая шлюха - Германия!
сперматозоиды Шредера дают свои всходы!
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Даже после второй мировой такого не было - нацисты окончательно лягли под ху йла.
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Какая бомба?
Это вполне нормально для Германии. Которая на словах за помощь Украине, а на деле достраивает СП-2.
Это вполне нормально для Франции. Макрон уже не знает, как ещё изогнуться в реверансе перед Путиным.
Это нормально для ЕС, в который мы так стремимся. В лживую, циничную, двуличную Европу.
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Но, почему-то, они не хотят скандалов, а после скандалов ещё и уходят в отставку...
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Если Европа - "лживая, циничная, двуличная"(с), то какая тогда Украина
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Цена гейжопейских тварей давно известна
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Как всегда бабло побеждает зло.
Нам нужно возмущаться, пытаться как-то на это повлиять, но в то же время готовиться к тому, что в конце-концов транзит кацапского газа через нашу ГТС прекратится.
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а ГитлерКапут может многое ибо немцы как по мне в большинстве своем конченные дебилы... интересно что скажет США а оно может так уронить руяль кому то на яйца или головку что мало не покажется... ждемс сериал как Меркель дурой прикинулась...
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И не пофик та Германия? Понятно уже, что наша ГТС будет работать только на реверс.
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Да это понятно, но поезд то уже ушел, нужно жить дальше. Без 3 млрд. "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 8919
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Та проблема не в трех миллиардах, а по сути это развязывает руки ***** в его войнушке в Украине, транзита через страну нет, главный европейский игрок в газовой петле, можно наступать дальше, никто и не пикнет, ну ото амеры разве что выразят обеспокоенность. Готовьте пулеметы.
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зедипломаты:
а? чо? хде? я вам че лох какой-то? где письмо?
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Глупости какие-то. А чё ж вы не "убедили" Германию вообще начинать его строить?
Не стоит унижаться и пытаться изменить то, что самостоятельно нам изменить не под силу. Нужно обращаться к нашим союзникам- к тем, кто поддерживает Украину.
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И кто сегодня этот союзник? Уж не Франция ли с Германией? Или Венгрия, Чехия, Польша, Румыния, с которыми разругались вдрызг в правление Порошенко?
Может США? Которым сейчас наплевать на все, кроме своих выборов?
Одна Канада и остаётся. Негусто.
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Заодно спроси, что значит вдрызг в понимании абонента Г+Г и "сватов".

Бо шото я не припомню пограничных конфликтов с Польшей и Чехией и вобще не помню разногласий с Румынией.
Венгрия - да. Гнида та еще.

Но парадокс в том, что ЗЕ почему-то вобще никак не может то, что должен был мочь Порошенко. "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 2854
Т.е. Бубочка объявила себя несдебным чмом (по сравнению с злобными попередниками которые могли и должны были) и предложила зебилам просто в него верить.
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Так у зебо-зрады у Порошенко должна быть политическая воля, а для Зелемойского у них - Конституция, он и того не должен делать и иного... одна лалалакнула, перед вторым туром выборов, что в Конституции не написано, что кандидат в президенты обязан появляться перед избирателями...
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для справки: "в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета оператором газопровода должна стать независимая от "Газпрома" компания, а половина мощности трубопровода должна быть зарезервирована под прокачку газа от независимых поставщиков."
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Хм, Германия может обвинить во вмешательстве в ее дела. США уже расхлебывает.
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в етом и рыжего вина есть, шо немчуки под кацапню прогибаются.
он своей придурковатостью просто отталкивает Европу от Штатов.
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С чего бы это ЕС именно сейчас понадобилась страховка на случай жопы в Украине?

Казалось бы, причем тут ЗЕ и "просто перестать стрелять"...
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Деньги господа, деньги, они решают кто будет кому помогать.
У EC полно расходов, поддерживать СССР-2, в который так стремится Украина в надежде на множество подарков, не так просто как кажется.
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А ещё есть правители, которые думают о будущем государства, а не только о том - как выглядеть государственным деятелем...
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Когда замена правителями аборигенов в EС, как и массовое выращивание таких умственных гибридов как великая Грета, войдет в финальную стадию, будущее ЕC это Абрамсы на улицах горящих городов.
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Ну да, в шапкокраде килограммов 150 было, и то яйцо его чуть не прибило. Зеленего дрища, походу, просто похоронит.
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та быть не может!
"Народный президент" сторонится народа?!
А как же "якшо Зе президент, то кожен-президент?
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Да какая 3-я мировая? гейжопейский саюс дружно сделает минет пупкину и все
Адольф Алоизыч тоже из кожи вон лез,рассказыва\ как проклятые янки не дают мирно жить европе. Видать гейжопе просто нравится сосать.
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Ну что, где вышивата которая исходила слюнями доказывая как Украину все в Европе любят и все ненавидят Рашку?
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Да они там давно на єтой игле, детский сад чесслово)))
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Дипломатия - искуство возможного , но Климкин не имеет базового образования , поєтому его ляпьі понятньі. Ситуация напоминает возврат РФ в ПАСЕ , когда новой команде Зеленского уже ничего нельзя бьіло изменить , но именно их обвинили во всех "грехах" порохоботьі во главе со своим предводителем.
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Ага, Багдана с Шмарклей и Ко сегодня спать не будут решая вопросы по СП-2.
Они срать хотели на интересы Украины и ее место в мире.
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Так поправку приняли еще раньше, когда сам ЕС передал решение вопроса о заполняемости трубы на усмотрение страны, на которой труба замыкается. То есть, решение разрешать ли прокачку газа через СП-2 только на 50% или разрешать больше, будет приниматься не общим собранием ЕС, а одной только Германией. Есть решение суда ЕС по сухопутному газопроводу OPAL, согласно которому россиянам урезали прокачку через него на 50% от мощности, но по самому СП-1 таких ограничений нет. Это тоже со временем решается строительством дублирующих газопроводов, по которым распределят газ из северных потоков или созданием нескольких поставщиков. Ограничение запрещает одному поставщику пользоваться более 50% трубы. Два поставщика - труба заполнена полностью легально.
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Павло.... ніхто нікуди не дзвонить і не збирається, вірніше дзвонят але в Кремль
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если Вова и Ермак сидят в телефонах, то только чтобы в игрульки поиграть.
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"Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 8879 Настя Твердун Настеныш так вы можете и не стремиться в Европу , если вам не нравиться , а собирать манатки и валить в Таежный союз , там все честные и принципиальные , благо даже паспорта раздают "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 2276 "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 2276 Запомни Настеныш Европа ,это цивилизация "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 9717 Они поступают ,как им экономически выгодно перед этим все просчитав А с Украиной они и сами в шоке ,не знают куда она повернет с зеленой командой , поэтому и стараются минимизировать все риски "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 6994 "Это реально бомба", - Климкин о планах Германии вывести "Северный поток-2" из-под юрисдикции новой газовой директивы ЕС - Цензор.НЕТ 6994
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Немцы за счет Газпрома построили себе газопровод.Они что сами себе враги от халявы отказываться? А газ через Украину тоже будет идти
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Что тут гадать, взгляните кто глава Газпрома, некто по фамилии Миллер, как вы думаете, какой национальности? А есть ещё Шрёдер.
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Пока герр Шрёдер сидит на зарплате у *****, никакие власти в Германии ничего не смогут сделать.
Или вы думаете, что Шрёдер непревзойдённый спец в области нефти и газа?. Нет. Он был приглашён ****** в тёпленькое кресло на зарплату с шестью нулями за свои связи в бизнесовых кругах в Европе.
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Весьмир должен позвонить Меркель и сказать где бомба
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А Штаты всеми средствами останавливают-останавливают строительство Северного потока-2, останавливают-останавливают.
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Зеленскому пох, у него диджитализация и разведение.
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