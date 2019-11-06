 Зеленский поручил Кабмину продлить срок выполнения контракта харьковским КБ им. Морозова по поставке 45 БТР-4Е

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Зеленский ознакомился с ходом выполнения государственного заказа на 45 БТР-4Е госпредприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова". Их должны были изготовить еще в июне этого года.

Президента проинформировали, что из-за срыва сроков выполнения контракта 15 ноября на завод могут наложить штрафные санкции по государственным гарантиям. Глава государства поставил задачу перед Кабинетом Министров рассмотреть вопрос переноса сроков поставки продукции.

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"Состояние предприятий Укроборонпрома ужасное. Нам надо встретиться и согласовать план действий. Поручаю обеспечить продление срока выполнения контракта между Министерством обороны Украины и ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова", заключенного в исполнение постановления Кабмина от 14 июля 2016 в части переноса даты окончательного отгрузки продукции до 31 августа 2020 года", - сказал Зеленский во время рабочего совещания по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром".

Решение позволит в ближайшее время закончить изготовление первых 12 бэтээров. Остальные машины должны быть готовы до конца августа 2020 года.

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