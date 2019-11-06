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 Политика Украины
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 Зеленский поручил Кабмину продлить срок выполнения контракта харьковским КБ им. Морозова по поставке 45 БТР-4Е

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует рассмотрение Кабинетом Министров вопроса о продлении контракта на изготовление 45 БТР-4Е госпредприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А. А. Морозова "(ХКБМ), входящий в Государственный концерн" Укроборонпром".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время рабочей поездки в Харьковскую область Зеленский ознакомился с ходом выполнения государственного заказа на 45 БТР-4Е госпредприятием "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова". Их должны были изготовить еще в июне этого года.

Президента проинформировали, что из-за срыва сроков выполнения контракта 15 ноября на завод могут наложить штрафные санкции по государственным гарантиям. Глава государства поставил задачу перед Кабинетом Министров рассмотреть вопрос переноса сроков поставки продукции.

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"Состояние предприятий Укроборонпрома ужасное. Нам надо встретиться и согласовать план действий. Поручаю обеспечить продление срока выполнения контракта между Министерством обороны Украины и ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова", заключенного в исполнение постановления Кабмина от 14 июля 2016 в части переноса даты окончательного отгрузки продукции до 31 августа 2020 года", - сказал Зеленский во время рабочего совещания по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром".

Решение позволит в ближайшее время закончить изготовление первых 12 бэтээров. Остальные машины должны быть готовы до конца августа 2020 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158192
 
 
 Топ комментарии
 
Я тучи разведу руками....
))))
А то шо он НАЛЯПАЛ вообще функционал президента?
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Ну он же не лох и ему 42, имеет право поручать!!! Зеленский поручил Кабмину продлить срок выполнения контракта харьковским КБ им. Морозова по поставке 45 БТР-4Е - Цензор.НЕТ 7925
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Ну он же не лох и ему 42, имеет право поручать!!!
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Уві на соємайдан! Не допустимо капітуляції!!!
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За всем этим Зебилы не заметили назначение главой Харьковской ОГА адвоката Авакова. Здобули? Перемога, нове обличчя? 😁
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Прямо дід Мороз. Із мішка всім дарунки роздає. Правда через пів року згадав...
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Ну да, не озвучили причину срыва сроков выполнения. Друзей шоколадника решили не трогать по договоренности .
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Я тучи разведу руками....
))))
А то шо он НАЛЯПАЛ вообще функционал президента?
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Тяжело разгребать завальі потужньіх реформ на предприятиях ВПК , но без єтого ВСУ никогда не станут современной армией. Удачи президенту и премьеру!
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Ну прямо добрий Ґудвін!Тим наказав, тим доручив, тих зобов'язав... Коли ж він своєю роботою займеться? Безпосередніми обов'язками, прописаними в Конституції? І коли Гончарук буде повноцінно, без Зєлєнского керувати своєю парафією?
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не совсем первых,первые семь еще прошлом году изготовили и передали,а эти 12 должны передать до 30 ноября,если успеют
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Зебобікі схавають, що їх вяликий Зе сказав передати, значить треба передати!
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Т.е. завод не справляется, затягивает сроки исполнения и штрафные санкции платить не хочет. А зачем, если можно получить "решение" от "президента" и тянуть дальше.
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Как обычно- договорились с попередниками . Есть инфо что Свмнарчуку не прекращают капать откаты .
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Турчинов і Гладковський курирували цю сферу... Зараз зебіли - без них, без них, самі, самі...
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