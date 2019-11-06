 Экспорт предприятий "Укроборонпрома" с 2013 года упал вдвое, - Абромавичус

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил гендиректор госконцерна Айварас Абромавичус на совещании с участием президента Украины Владимиром Зеленским в Харькове в среду.
"Важнейшая реформа, которую мы уже запустили – реформа экспортеров… Сокращаем количество экспортеров: с 6 до 2 на первоначальном этапе", – сказал Абромавичус.
Он уточнил, что для исправления ситуации на это направление назначен "ветеран движения" Михаил Морозов, который более 10 лет руководил группой ISTIL и имеет значительный опыт управления спецэкспортерами, в частности ГП "Прогресс".
Гендиректор "Укроборонпрома" отметил, что в госконцерне экспортом занимается 1500 человек, тогда как в турецкой компании с экспортом в $300 млн в год – 80.
"Люди сидят в центре Киева, непонятно чем занимаются. Замотивируем тех людей, которые останутся с нами работать, потому что каждый раз, когда едешь за границу, приходится краснеть", – описал текущую ситуацию и планы Абромавичус.
В качестве примера он привел свою недавнюю поездку в Перу и пересказал критику со стороны коллег из южноамериканских стран: "Ребята, трудно произнести ваши названия: "Укроборонпром", "Спецтехноэкспорт", "Укрспецэкспорт"… Вы все бегаете кругом, у каждого по два агента, цены снижаете для своих производителей".
Гендиректор "Укроборонпрома" подчеркнул, что такое бескультурье и нескоординированность внутри концерна должны прекратиться.
Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка"
Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".уже и решение Лондонского суда имеется
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/15/652571/Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка"Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
Корпорация "Рошен" в 2018 году заплатила в госбюджет 2 миллиарда гривен налогов.
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Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга. - он хочет принести пользу НЕ СЕБЕ, а стране.":D :D :D
Вчерашний день принес целый ряд неприятных новостей, связанных с деятельностью уже хорошо известного в Украине ГБР. Как передает replyua.net, ГБР открыло уголовные дела на моряков, которых с такой помпой «освобождал» президент Зеленский.
По постановлению Печерского суда проведены обыски в пиццерии VeteranoPizza, в деле, которое вообще не касается владельца пиццерии. Также были проведены обыски в доме матери волонтера, в котором сама волонтер не проживает и не прописана, проведены обыски в семье добровольцев «Правого сектора», которые с первых дней на войне. Женщину арестовали. Сегодня Печерский суд будет избирать меру пресечения.
...трусы и дезертиры просто мстят тем, кто их защищал пять лет.
в країні треба ЗСУ переозброювати - а зедебілу експорт подавай.
Отак петя побудував армію.
В Харькове модернизировали для ВСУ партию танков "Булат"
https://news.liga.net/incidents/news/v-harkove-modernizirovali-dlya-vsu-partiyu-tankov-bulat
03.05.2019,
БМ Булат - основной боевой танк Украины. В программе его модернизации задействованы около 25 предприятий военно-промышленного комплекса страны.
Завод им. Малышева отремонтировал очередную партию танков "Булат": брони, которая защищает Украину вдоль линии разграничения в Донбассе и массово применялась во время масштабных боев на востоке. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.
На заводе отремонтировали двигатели, корпуса боевых машин, а также ряд других комплектующих.
Часть восстановленных "Булатов" успешно прошла приемо-сдаточные испытания, сейчас очередная их партия передается заказчику.
Как и о том, что за одну и ту же сумму можно модернизировать до современного уровня что-то около 25 штук т-64 Булатов или построить один Оплот..
Модернизированные танки Т-64 образца 2017 года серийно поставляются в Вооруженные силы Украины
11:44 11.02.2019
"Харьковский бронетанковый завод" провел модернизацию более сотни танков Т-64 образца 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпром".
По данным "Укроборонпрома", госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" изготовило более сотни Т-64 образца 2017 года. Отмечают, что количества выпущенных машин достаточно для перевооружения танковой бригады. Харьковское предприятие продолжает модернизировать имеющиеся Т-64 до этого уровня.
А сколько "ветеранова" теща имеет джипов и "пентхаузов"?
Просто у всех тещ когда зятек становится "шишкой", открывается.... ну, что-то такое как бизнес-интеллект и ВНЕЗАПНО они пондимают немного бабла - яхту там купить, пару "дач" тут купить, а вот там - несколько счетов открыть "и немного на огурцы посадить"
И все же понимают что теща тут ни при чем - это невестка так разбушевалась, с бизнесом то. Но налоги все же платят - на бензин...(когда заправляют свой автопарк)
Знаешь как в анекдоте японцы взяли совковый магазин? Выгнали 200 сотруТников и поставили 2 японца - один на входе говорит - ничего нет. Второй - на выходе - ну чо, видете шо реально ничего нет))
Если в том году 90% экспорта ушло на Московию...
То что через 5 лет после потери основного покупателя осталось еще 50% - это скорее успех а не провал... А новому руководству вместо того чтобы пускать ветры в сторону попередников - нужно сконцентрироваться на изготовлении конечной продукции, которую можно предлагать на внешние рынки... потому что до 2013 года Украина изготавливала производила в основном узлы и запчасти для мокшанской оборонки, а эти узлы и запчасти больше никому и не нужны... Поэтому расширяйте номенклатуру конечного продукта - токие ихделия как Стугна, Ольха, Нептун, Гром-2, Кольчуга - всегда найдут своих покупателей... просто нужно чтобы их было в разы больше и артикулы не ограничивались только ракетной техникой но и охватывали: бронетехнику, БПЛА, артиллерию, боеприпасы, москитный флот... в общем все то что сегодня требуется армии...
https://www.youtube.com/watch?v=01AfyLLWCoM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-TeqEuDcQPW2oGlsUB1eApSSAdbT28xbdmOBBf7QKUx8td_IH16Yx36k