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Все про:экспорт (578) Укроборонпром (811) Абромавичус (452)

 Экспорт предприятий "Укроборонпрома" с 2013 года упал вдвое, - Абромавичус

Предприятия государственного концерна "Укроборонпром" сократили объемы экспорта до $451 млн в год по сравнению с $900 млн в 2013 году.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил гендиректор госконцерна Айварас Абромавичус на совещании с участием президента Украины Владимиром Зеленским в Харькове в среду.

"Важнейшая реформа, которую мы уже запустили – реформа экспортеров… Сокращаем количество экспортеров: с 6 до 2 на первоначальном этапе", – сказал Абромавичус.

Он уточнил, что для исправления ситуации на это направление назначен "ветеран движения" Михаил Морозов, который более 10 лет руководил группой ISTIL и имеет значительный опыт управления спецэкспортерами, в частности ГП "Прогресс".

Гендиректор "Укроборонпрома" отметил, что в госконцерне экспортом занимается 1500 человек, тогда как в турецкой компании с экспортом в $300 млн в год – 80.

"Люди сидят в центре Киева, непонятно чем занимаются. Замотивируем тех людей, которые останутся с нами работать, потому что каждый раз, когда едешь за границу, приходится краснеть", – описал текущую ситуацию и планы Абромавичус.

В качестве примера он привел свою недавнюю поездку в Перу и пересказал критику со стороны коллег из южноамериканских стран: "Ребята, трудно произнести ваши названия: "Укроборонпром", "Спецтехноэкспорт", "Укрспецэкспорт"… Вы все бегаете кругом, у каждого по два агента, цены снижаете для своих производителей".

Гендиректор "Укроборонпрома" подчеркнул, что такое бескультурье и нескоординированность внутри концерна должны прекратиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я в шоке. Что происходит с нашими предприятиями? - Зеленский после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3158186
 
 
 Топ комментарии
 
ГБР открыло уголовные дела на моряков, которых с такой помпой «освобождал» Зеленский
Вчерашний день принес целый ряд неприятных новостей, связанных с деятельностью уже хорошо известного в Украине ГБР. Как передает replyua.net, ГБР открыло уголовные дела на моряков, которых с такой помпой «освобождал» президент Зеленский.

По постановлению Печерского суда проведены обыски в пиццерии VeteranoPizza, в деле, которое вообще не касается владельца пиццерии. Также были проведены обыски в доме матери волонтера, в котором сама волонтер не проживает и не прописана, проведены обыски в семье добровольцев «Правого сектора», которые с первых дней на войне. Женщину арестовали. Сегодня Печерский суд будет избирать меру пресечения.

...трусы и дезертиры просто мстят тем, кто их защищал пять лет.
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идиот!!! экспорт упал потому, что выросли поставки в ВСУ!!!! это даже бабки у меня под подьездом понимают!
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Чем дальше, тем больше волосы становятся дыбом от того, во что превратил страну соевый мародер со своими подельниками!
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Може перстали кацапам відгружати?
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Вообще эта ныняшняя зе-власть ничего без Свинарчуков сделать толком не может. Те хоть как-то тащили укроборонпром!!!
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Таки да, тащили все по своим офшорам, аж гай гудив!
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по этим офшорам? Экспорт предприятий "Укроборонпрома" с 2013 года упал вдвое, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3134
Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка"
Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".уже и решение Лондонского суда имеется
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/15/652571/Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка"Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывали деньги "Приватбанка".Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

Корпорация "Рошен" в 2018 году заплатила в госбюджет 2 миллиарда гривен налогов.
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Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.

И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга. - он хочет принести пользу НЕ СЕБЕ, а стране.":D :D :D
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Там зараз таке завертиться, що Бубочка скоро боятиметься близько до кордону наближатися як і його кукловод. Тому не дивно що Україна та різко почала повертатись в сторону Моржовії.
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ГБР открыло уголовные дела на моряков, которых с такой помпой «освобождал» Зеленский
Вчерашний день принес целый ряд неприятных новостей, связанных с деятельностью уже хорошо известного в Украине ГБР. Как передает replyua.net, ГБР открыло уголовные дела на моряков, которых с такой помпой «освобождал» президент Зеленский.

По постановлению Печерского суда проведены обыски в пиццерии VeteranoPizza, в деле, которое вообще не касается владельца пиццерии. Также были проведены обыски в доме матери волонтера, в котором сама волонтер не проживает и не прописана, проведены обыски в семье добровольцев «Правого сектора», которые с первых дней на войне. Женщину арестовали. Сегодня Печерский суд будет избирать меру пресечения.

...трусы и дезертиры просто мстят тем, кто их защищал пять лет.
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Чем дальше, тем больше волосы становятся дыбом от того, во что превратил страну соевый мародер со своими подельниками!
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идиот!!! экспорт упал потому, что выросли поставки в ВСУ!!!! это даже бабки у меня под подьездом понимают!
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Это не идиот, это прокацапская сволочь
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За пять лет с ХТЗ один танк в ВСУ! Может это ты идиот.
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чим далі- тим більше х#єю від дебілізму зедебілів.
в країні треба ЗСУ переозброювати - а зедебілу експорт подавай.
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когда мозг не напрягаешь, а только поверхносто воспринимаешь новость, то такие выводы и лезут... А если подумать, что перестали гнать экспорт в рашку и их сателитам, а также стали больше работать на свою армию, тогда может все станет на свои места... конечно не без воровства и раздутых штатов....
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то-то моника зе!лох так ссытся перед народом показаться? А мвф прямо зеленым барыгам сказало: пока беня и зеленский не вернут украденные деньги в Украину - кредитов НЕ дадим Экспорт предприятий "Укроборонпрома" с 2013 года упал вдвое, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 5994 :D


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може тому що більше почали працювати для ЗСУ? зедебілу таке в голову не приходить?
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может надо еще обьяснить почему упали вдвое? мне кажется тому есть причины, а не потому, что штат раздут ....
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Причина одна, советская техника и оружие закончилось.
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А, может, потому что с 2014 надо было обороняться? Хотя тебе, пацаченок, Экспорт предприятий "Укроборонпрома" с 2013 года упал вдвое, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 1546 из омериги виднее
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Поясніть хто небуть цьрму дурню, що у нас в країні вже шостий рік йде війна, а до цього армію знищували, роспродаючи військове майно і техніку.
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Зеля в Харкові на заводі Малишева.Завод з 2009 року для ВСУ зробив \увага/ один танк.
Отак петя побудував армію.
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зебил, только для тебя - то, о чем знают все люди.. ну кроме тупых зе!лохов Экспорт предприятий "Укроборонпрома" с 2013 года упал вдвое, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3137
В Харькове модернизировали для ВСУ партию танков "Булат"
https://news.liga.net/incidents/news/v-harkove-modernizirovali-dlya-vsu-partiyu-tankov-bulat
03.05.2019,
БМ Булат - основной боевой танк Украины. В программе его модернизации задействованы около 25 предприятий военно-промышленного комплекса страны.
Завод им. Малышева отремонтировал очередную партию танков "Булат": брони, которая защищает Украину вдоль линии разграничения в Донбассе и массово применялась во время масштабных боев на востоке. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

На заводе отремонтировали двигатели, корпуса боевых машин, а также ряд других комплектующих.

Часть восстановленных "Булатов" успешно прошла приемо-сдаточные испытания, сейчас очередная их партия передается заказчику.
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А сколько восстановил и модернизировал чего скромно умалчиваешь?
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а зебилам строго-настрого ЗАПРЕТИЛИ говорить об этом
Как и о том, что за одну и ту же сумму можно модернизировать до современного уровня что-то около 25 штук т-64 Булатов или построить один Оплот..
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"Харьковский бронетанковый завод" модернизировал более сотни танков Т-64 образца 2017 года
Модернизированные танки Т-64 образца 2017 года серийно поставляются в Вооруженные силы Украины
11:44 11.02.2019

"Харьковский бронетанковый завод" провел модернизацию более сотни танков Т-64 образца 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпром".

По данным "Укроборонпрома", госпредприятие "Харьковский бронетанковый завод" изготовило более сотни Т-64 образца 2017 года. Отмечают, что количества выпущенных машин достаточно для перевооружения танковой бригады. Харьковское предприятие продолжает модернизировать имеющиеся Т-64 до этого уровня.
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Це зрозуміло кожному дебілу, але незрозуміло високопоставленому ЗЄбілу. Україна з 2014 року веде війну і зрозуміло, що продукція Оборонпрому потрібна самій Україні.
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Странные ребята,я в шоке! Какой экспорт вооружений, если Украина подверглась агрессии с 2014г. самой сильной страны в военном отношении в Европе? Какие к х-ну "экспорты",если на кону само существование Украины,как государства? Если фактически Россия не признает Украину ,как государство, и ее границы,то от нее можно ожидать всего чего угодно и в любой момент времени.
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Он уточнил, что для исправления ситуации на это направление назначен "ветеран движения" Михаил Морозов, который более 10 лет руководил группой ISTIL и имеет значительный опыт управления спецэкспортерами, в частности ГП "Прогресс". Источник: https://censor.net.ua/n3158186\\\\\\\

А сколько "ветеранова" теща имеет джипов и "пентхаузов"?
Просто у всех тещ когда зятек становится "шишкой", открывается.... ну, что-то такое как бизнес-интеллект и ВНЕЗАПНО они пондимают немного бабла - яхту там купить, пару "дач" тут купить, а вот там - несколько счетов открыть "и немного на огурцы посадить"
И все же понимают что теща тут ни при чем - это невестка так разбушевалась, с бизнесом то. Но налоги все же платят - на бензин...(когда заправляют свой автопарк)
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что бросается в глаза этот ветеран движения Михаил Морозов как раз и руководил 10 лет - как я понимаю 5 лет при Яныке и 5 лет при Порохе....
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А других то и нету....
Знаешь как в анекдоте японцы взяли совковый магазин? Выгнали 200 сотруТников и поставили 2 японца - один на входе говорит - ничего нет. Второй - на выходе - ну чо, видете шо реально ничего нет))
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Так это логично, по 2013 год мы продавали все, что могли, разбазаривали складские запасы патронов, снарядов, танков, БМП и т.д., с этого и жили, правда отдельные делки, т.к. эти деньги до МОУ не доходили, да и на обновление предприятий ВПК впрочем тоже. Пришёл 2014 год, а точнее апрель, и все что можно было поднять и направить в войска, все туда и пошло, конечно, все эти годы не о каком экспорте уже речи не шло. Одним словом Абромавичус - мистер очевидность, или это опять было сказано с намёком на "попердникив", т.к. это сейчас модно.
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насколько я помню кроме всех причин, еще проскакивала новость , что арабы от контракта на танки отказались....от этого тоже может экспорт сильно упасть... Еще парочку Анов военных не продали из-за разорванных контрактов на запчасти из раши, вот тебе и падение экспорта
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Болтун московско-литовский с женой из ватного донецка. Экспорт упал, т.к. Укроборонпром с 2014 выполняет заказы нашего Министерства Обороны, или у нас с 2014 не война? Что за гниды собрались у кокаиниста? БЛД, капец, нет слов!
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Знавал одного "спецэкспортера" из Укрспецэскпорта который умел даже писать на арабском, но пил безбожно прямо на работе. При мне в одной из арабских стран требовал выпить там, где алкоголя пару тысяч лет не видели, а как болтал по пяьне лучше не рассказывать, три четверти этих дармоедов гнать нужно.
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Экспорт упал....?()?? А может надо чтобы все заводы укроборонпрома работали на Украину а не на экспорт..., так как Украина сейчас нуждается в этом как никогда..., зебилы ну вы и зебилы)))
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А какой смысл сравнивать с 2013 годом?
Если в том году 90% экспорта ушло на Московию...
То что через 5 лет после потери основного покупателя осталось еще 50% - это скорее успех а не провал... А новому руководству вместо того чтобы пускать ветры в сторону попередников - нужно сконцентрироваться на изготовлении конечной продукции, которую можно предлагать на внешние рынки... потому что до 2013 года Украина изготавливала производила в основном узлы и запчасти для мокшанской оборонки, а эти узлы и запчасти больше никому и не нужны... Поэтому расширяйте номенклатуру конечного продукта - токие ихделия как Стугна, Ольха, Нептун, Гром-2, Кольчуга - всегда найдут своих покупателей... просто нужно чтобы их было в разы больше и артикулы не ограничивались только ракетной техникой но и охватывали: бронетехнику, БПЛА, артиллерию, боеприпасы, москитный флот... в общем все то что сегодня требуется армии...
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основной экспорт оборонной промышленности шел в РФ. Его законом от 2014г запретили. Вот была подробная информация по этому вопросу https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/03/18/646206/
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А зп "томов".? Выросла раз в сто? Кто спрашивал за результат? Где кровь?
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Абромявичус это всеядный гастарбайтер и как мы видим просто профан - мистер Очкевидность. На хер он такой нужен?! У него все время одна и та же песня - "все кругом ******** а я Дартаньян. Но достижений у него как было "ноль" так и остается ровно "ноль" и все за что он берется обречено на "заговаривание" и неконструктивные "разборки". Зегенераты его подобрали с помойки только потому чито он инородец и ему, как и Кошевому, "***** на Украину".
https://www.youtube.com/watch?v=01AfyLLWCoM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3-TeqEuDcQPW2oGlsUB1eApSSAdbT28xbdmOBBf7QKUx8td_IH16Yx36k
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Експорт підприємств "Укроборонпрому" з 2013 року впав удвічі, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3924"барыга" гад во время боевых действий технику не продавал налево...ничего,там есть опарыш грыцика он все лишнее добро продаст! Експорт підприємств "Укроборонпрому" з 2013 року впав удвічі, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 3924
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