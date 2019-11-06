 "Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ "Слава Украине!", - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на страницу политика в Facebook.
"Военный лицей в Кременной - действительно историческое учебное заведение. Именно здесь, на этом плацу, впервые в истории ВСУ прозвучало воинское приветствие: "Слава Украине!". И ответ был: "Героям Слава!". Именно это место стало символом возрожденной Украины. Здесь под надписью "Слава Украине!" приходят фотографироваться молодожены. Сегодня я обратился к воспитанникам лицея. Вы, несомненно, сделали правильный выбор и теперь имеете высокую честь защищать украинское государство. Свою безопасность украинский народ доверил именно вам. И я уверен, вы оправдаете это доверие!" - отметил Порошенко.
например, я хочу, что бы ты убрал от листьев парк "Сосновый Бор" в Черкассах, где я сейчас нахожусь у своих друзяк.. я готов заплатить тебе 500 баксов(но работу проверю!!!)
Микола!.. ты банки с водой заряжаешь, когда Зеленая Шмаркля по ТВ выступает?!
-- и ещё неизвестно, хто кого посадит? *)
"Он слишком быстрый!", огорченно подумала жена "Patricio Aycinena"!)))
Боже, він такий простий. Ще мабуть торгуватися буде. Дарма ми над ним реготали.
Порох внутреннюю политику *******! -- однозначно . Шо не умаляет его достоинств -- стопудово!
А щас шо? -- заганный в угол Коломойский, дурилка на ниточках и пипл -- с коммунистическим приветом в головах...
...и никакой уважухи за Бугром!
Я просто сравниваю... -- я ж от этого **************, вообще не завишу -- чиста наблюдаю и комментирую...
вам же, зебилам, нравится такое .. чудо-юдо как Зеленский..
котрий задля власного збагачення розв'язав війну з Першою республікою Малороссії,
або ж як Першого Президента Незалежної України.
Третього варіанту нема.