EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  832  45
Все про:Луганщина (4224) Порошенко (17869) курсанты (95) военнослужащие (4345)

 "Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ "Слава Украине!", - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко начал поездку на Восток со встречи с воспитанниками Военного лицея в Кременной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на страницу политика в Facebook.

"Военный лицей в Кременной - действительно историческое учебное заведение. Именно здесь, на этом плацу, впервые в истории ВСУ прозвучало воинское приветствие: "Слава Украине!". И ответ был: "Героям Слава!". Именно это место стало символом возрожденной Украины. Здесь под надписью "Слава Украине!" приходят фотографироваться молодожены. Сегодня я обратился к воспитанникам лицея. Вы, несомненно, сделали правильный выбор и теперь имеете высокую честь защищать украинское государство. Свою безопасность украинский народ доверил именно вам. И я уверен, вы оправдаете это доверие!" - отметил Порошенко.

Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ Слава Украине!, - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной 01
Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ Слава Украине!, - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной 02
Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ Слава Украине!, - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной 03
Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ Слава Украине!, - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной 04
Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ Слава Украине!, - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной 05

Источник: https://censor.net.ua/n3158182
 
   
 Топ комментарии
 
Колись на початку своєї каденції петя говорив , що й його синочок мишко після навчання в Лондоні на чужині, повернеться в Україну та буде продовжувати навчання в ліцеї Богуна.. Не судилося здійснитися мрії петі - немає ні другої каденції, ні мишка в ліцеї..
 показать весь комментарий
 
зедебила тоже все помнят и не только по предвыборным обещаниям
 показать весь комментарий
 
Мальдивский говнокомандующий решил тряхнуть стариной и вместе с иркой-дыркой начал очередные гастроли по стране?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мальдивский говнокомандующий решил тряхнуть стариной и вместе с иркой-дыркой начал очередные гастроли по стране?
 показать весь комментарий
 
 
это только твое чмо на рояле играть умеет
 показать весь комментарий
 
 
Помним предвыборный чес свинорошена-томосоносца по стране
 показать весь комментарий
 
 
зедебила тоже все помнят и не только по предвыборным обещаниям
 показать весь комментарий
 
 
Вот только у Зеленского еще все впереди, а у унылого диабетика уже все позади "Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ "Слава Украине!", - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной - Цензор.НЕТ 1594
 показать весь комментарий
 
 
это точно , у зедебила только все впереди находиться, он этим и думает.
 показать весь комментарий
 
 
Первый, настоящий и пока Единственный Президент и Верховный Главнокомандующий Украины!
 показать весь комментарий
 
 
Забыл уточнить - для нескольких процентов больных на всю голову отщепенцев "Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ "Слава Украине!", - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной - Цензор.НЕТ 2169
 показать весь комментарий
 
 
Это для тебя он такой,потому что ты Шрек)))
 показать весь комментарий
 
 
Соецефалы никак не могут примириться с тем, что на сегодняшний день свинохряк превратился в политический труп, который интересен только кучке холуев и следователям ГБР.
 показать весь комментарий
 
 
нууу.. я то, точно Шрек, но ты то, точно не Таиса Афинская..
 показать весь комментарий
 
 
ты хочешь, что б я тебе выплатил премию?.. ты должен её заработать!..
например, я хочу, что бы ты убрал от листьев парк "Сосновый Бор" в Черкассах, где я сейчас нахожусь у своих друзяк.. я готов заплатить тебе 500 баксов(но работу проверю!!!)
 показать весь комментарий
 
 
Ви мабуть чемпіон по лизанню мародерської дупи.
 показать весь комментарий
 
 
от блин!.. еще один зеленый извращенец ..
Микола!.. ты банки с водой заряжаешь, когда Зеленая Шмаркля по ТВ выступает?!
 показать весь комментарий
 
 
Не відволікайтесь від "поліровки", барига не пробачить.
 показать весь комментарий
 
Колись на початку своєї каденції петя говорив , що й його синочок мишко після навчання в Лондоні на чужині, повернеться в Україну та буде продовжувати навчання в ліцеї Богуна.. Не судилося здійснитися мрії петі - немає ні другої каденції, ні мишка в ліцеї..
 показать весь комментарий
 
 
Так. Тепер малороські гниди правлять Україною, а дніпровські мєнти на пенсії гребуть бабло працюючи на олігарха і бандита Коломойського.
 показать весь комментарий
 
 
Пошёл детям на мозги капать. Уже как *****
 показать весь комментарий
 
 
Все просто - идет туда, куда еще пускают и не бьют в морду
 показать весь комментарий
 
 
Кто-нибудь, скажите этому алкоголику, что он уже не президент
 показать весь комментарий
 
 
Не надо. Может начать буянить. Еще укусит кого-то...
 показать весь комментарий
 
 
-- хочешь я тебе скажу -- честно и прямо? -- ******** от Пороха -- он уже не Президент! ...*)
 показать весь комментарий
 
 
...ни одного Майдана и протеста против Пороха! -- и щас в фаворе...
-- и ещё неизвестно, хто кого посадит? *)
 показать весь комментарий
 
 
А по-моему протест был на выборах. Как фанера. "Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ "Слава Украине!", - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной - Цензор.НЕТ 2137
 показать весь комментарий
 
 
По-твоему, надо было бы Зелю в 2014 году выбрать! ...но шо-то у вас не срослось...*)
 показать весь комментарий
 
 
А Зеля в 2014 свою кандидатуру на выборах разве выдвигал?
 показать весь комментарий
 
-- так он и щас не выдвигал -- его выдвинули...
 показать весь комментарий
 
 
Разве что протестов против пепы не было в германии особенно в период 2018-2019. Ну и антирейтинг на уровне медведчука.
 показать весь комментарий
 
Артист больших и малых академических театров "Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ "Слава Украине!", - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной - Цензор.НЕТ 5670
 показать весь комментарий
 
 
шесть комментов за 16 минут.. !!!!! да ты просто зайчик!..
"Он слишком быстрый!", огорченно подумала жена "Patricio Aycinena"!))) "Это историческое учебное заведение: здесь впервые прозвучало приветствие ВСУ "Слава Украине!", - Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной - Цензор.НЕТ 7365
 показать весь комментарий
 
 
Написали, что Порошенко полетел в Харьков на Барабашево, чтобы бюджетно купить к зиме детям и Марине свитера и обувь.

Боже, він такий простий. Ще мабуть торгуватися буде. Дарма ми над ним реготали.
 показать весь комментарий
 
 
У любого Президента-реформатора, рейтинг ниже нуля. Особенно в конце службы... ...не без исключений, но -- как правило!
Порох внутреннюю политику *******! -- однозначно . Шо не умаляет его достоинств -- стопудово!
А щас шо? -- заганный в угол Коломойский, дурилка на ниточках и пипл -- с коммунистическим приветом в головах...
...и никакой уважухи за Бугром!
Я просто сравниваю... -- я ж от этого **************, вообще не завишу -- чиста наблюдаю и комментирую...
 показать весь комментарий
 
 
Безумно интересная статья про безумно важное событие) Бутусов опять джинсу напечатал,видно Пецька проплатил. Цензор держит нас в курсе всех важных событий в жизни Пецьки- политического импотента со стабильным антирейтингом,несмотря на все старания свинорылой ботофермы. браво.Бутусов.с нетерпением ждем также новые мемуары Турчинова-того же поля ягода.а то ты давно не печатал ,некрасиво,спонсор все таки твой
 показать весь комментарий
 
 
Скоро по садикам и яслям пойдет. Это уровень петрушки
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну да.. это тебе не по роялю %%% лупить со всей дури!.. тут талант нужен..
вам же, зебилам, нравится такое .. чудо-юдо как Зеленский..
 показать весь комментарий
 
 
курсанти - молоді й гарні хлопці, приємно дивитися. А хто оті дешеві актори, стилізовані під чорну квадратну шафу та блакитну жилєтку біля шафи?
 показать весь комментарий
 
 
Через 50 років Порошенка будуть згадувати або ж як баригу, зрадника і вбивцю,
котрий задля власного збагачення розв'язав війну з Першою республікою Малороссії,
або ж як Першого Президента Незалежної України.
Третього варіанту нема.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх