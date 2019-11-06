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 Увольнение главы государственного космического агентства Дегтяренко не связано с "Южмашем", - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что увольнение главы государственного космического агентства Павла Дегтяренко не связано с его намерением сменить руководство "Южмаша", как ранее сообщали СМИ.

Об этом заявил Гончарук на брифинге после заседания Кабмина, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы постепенно анализируем эффективность деятельности всех центральных органов исполнительней власти. По результатам нашего анализа мы принимаем решения продолжать ли работу с человеком, возглавляющим этот орган. В этом конкретном случаи мы посмотрели насколько эффективно работал этот орган и решили, что человека мы хоти поменять. Объявлен конкурс и мы ищем молодых профессиональных честных людей, которые хотели бы занять этот пост", - сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что "увольнение не связано с каким то отдельным событием".

"Это просто результат нашего планового анализа. И это далеко не последнее увольнение, которое мы проводим в органах государственной власти", - добавил премьер.

Напомним, 4 ноября Кабмин на внеочередном заседании уволил Павла Дегтяренко с должности главы Государственного космического агентства и объявил конкурс на эту должность.

30 октября Дегтяренко подписал указ об увольнении директора завода "Южмаш" Сергея Войта.

ГП "Южмаш" в понедельник на своем сайте заявил, что Дегтяренко уже на следующий день, 31 октября, отменил приказ об увольнении Войта, опубликовав соответствующий приказ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158181
 
 
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Войт планомерно уничтожает завод. Кому это выгодно?
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Я так розумію, що прийнявши закон про дозвіл займатися космосом приватному секторі, хтось плануе чітко за копійки приватузувати залишки пілприемств які працювали в цьому напрямку на космічну галузь. Явно це не ми з вами і нашої з вами вигоди тут нема і не буде. Але особисто КМ України, збагатиться. Впевнений.
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