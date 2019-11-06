EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  219  3
Все про:энергетика (1120) Евросоюз (12652) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (3)

 ЕС будет оценивать украинские энергозаконопроекты на совместимость с правом ЕС, - Минэкоэнерго

Украина и ЕС создадут механизм, позволяющий европейской стороне оценивать украинские энергетические законопроекты на предмет их совместимости с правом ЕС, а также совместно проводить мониторинг принятых актов.

Как говорится в сообщении Минэкоэнерго в среду, такая договоренность была достигнута на встрече вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем в Брюсселе 5 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Согласно релизу, стороны также договорились о дальнейшей имплементации обновленного "энергетического" приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС, что должно приблизить Украину к интеграции рынков газа и электроэнергии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Брюссель - Киеву: Скорость реформ должна идти рядом с инклюзивным законодательным процессом

"Европейская сторона также заявила, что будет поддерживать Украину в трехсторонних переговорах по транспортировке газа, реформировании сектора энергетики и экологии и реформе объединенного Минэкоэнерго", – отмечается в сообщении.

ЕС будет оценивать украинские энергозаконопроекты на совместимость с правом ЕС, - Минэкоэнерго 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158175
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот жеж эти ЕСовцы и лицемеры, сплавляют свои корчи-евробляхи, а потом скажут у вас не евро-5 идите лесом ЕС будет оценивать украинские энергозаконопроекты на совместимость с правом ЕС, - Минэкоэнерго - Цензор.НЕТ 7354
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Украина и ЕС создадут механизм, позволяющий европейской стороне оценивать украинские энергетические законопроекты на предмет их совместимости с правом ЕС, а также совместно проводить мониторинг принятых актов.
__________________________
А нафига? опять путинские жополизы будут указывать Украине как ей жить?
 показать весь комментарий
 
- Изя, а как часто выборы президента в Украине?
- Обычно раз в 5 лет.
- Как это понимать - обычно?
- Ну, бывают досрочные. Они называются Майдан.
(C)
@Anakoyher
😄
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх