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Все про:насилие (201) Нацполиция (10353) Клименко Игорь (9)

 Мобильные группы по противодействию домашнему насилию вынесли 1200 срочных запретительных предписаний за полтора месяца, - глава Нацполиции Клименко

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что только в этом году в полицию обратились более 100 тыс. человек, которые подвергались домашнему насилию, из них 1400 - это дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"37 мобильных групп в течение полутора месяцев совершили 7 000 выездов на сообщения о фактах домашнего насилия, составили 2 000 административных протоколов, провели 3 000 превентивных мероприятий и вынесли 1 200 срочных запретительных предписаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующем году запланировано ввести в действие такие мобильные патрули во всех городах, которые имеют население более 50 тыс.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158170
 
 
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Расписок на добровольный половой акт много собрали?
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Цікаво чи групи документовання насілія з боку патрульної поліції..ЮТУБ лопається від злочинів ОЗУ патрульна поліція, замість реформи маємо деградацію
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