 Кабмин возьмет кредит 450 млн грн от ЕБРР на строительство дорог

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в правительстве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, кредит взят под 2%, что является довольно хорошим условием.
Также он сообщил, что в первую очередь те средства пойдут на завершение трасы Киев - Одесса и северной объездной дороги вокруг Львова.
Кроме того, Гончарук анонсировал другие масштабные проекты по строительству дорог.
Прикольно **** гривнами дает кредит. азазаза
Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).
Приставка: рас-; корень: -пил-. Распил [2] Значение спец., только ед. действие по глаг. распилить-распиливать; тот или иной способ распиливания
жарг., неол. раздел, делёжка денег, власти, влияния и т. п.
а вчера он сказал, что не хотят увеличивать гос.долг ))
половини суми повинно вистачити(якщо лише 10 % відсотків буде "розпиляно')
ти повинен був би бути вдячним
Ми з Ігором Валерійовичем зробили їх разом...
(C)
@Goloborodyko
🤔