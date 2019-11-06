 Кабмин возьмет кредит 450 млн грн от ЕБРР на строительство дорог

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в правительстве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, кредит взят под 2%, что является довольно хорошим условием.

Также он сообщил, что в первую очередь те средства пойдут на завершение трасы Киев - Одесса и северной объездной дороги вокруг Львова.

Кроме того, Гончарук анонсировал другие масштабные проекты по строительству дорог.

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