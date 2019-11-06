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Все про:дороги (1850) ЕБРР (215) Кабмин (11325) строительство (1653)

 Кабмин возьмет кредит 450 млн грн от ЕБРР на строительство дорог

Правительство договорилось о получении кредита 450 млн грн от Европейского банка реконструкции и развития на строительство дорог.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в правительстве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, кредит взят под 2%, что является довольно хорошим условием.

Также он сообщил, что в первую очередь те средства пойдут на завершение трасы Киев - Одесса и северной объездной дороги вокруг Львова.

Кроме того, Гончарук анонсировал другие масштабные проекты по строительству дорог.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин принял план развития инфраструктуры на таможне до 2030 года

Источник: https://censor.net.ua/n3158168
 
 
 Топ комментарии
 
зелупень бежала с Харькова аж срака в мыле, чтоб опять не пройти по коридору позора, который уже и там ему приготовили...
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Уже вроде новая власть воровать некому, но денег нету))) опять кредиты и все такое..., давайте Зебильчики кричите что порох виноват
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почитай, 3.14zдюк, сколько км дорог построили, потом сравнишь с результатами вазелиновой власти Кабмин возьмет кредит 450 млн грн от ЕБРР на строительство дорог - Цензор.НЕТ 5305
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Кабмин возьмет кредит 450 млн грн от **** на строительство дорог

Прикольно **** гривнами дает кредит. азазаза Кабмин возьмет кредит 450 млн грн от ЕБРР на строительство дорог - Цензор.НЕТ 3524 Кабмин возьмет кредит 450 млн грн от ЕБРР на строительство дорог - Цензор.НЕТ 7567
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рас-пи́л
Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).
Приставка: рас-; корень: -пил-. Распил [2] Значение спец., только ед. действие по глаг. распилить-распиливать; тот или иной способ распиливания
жарг., неол. раздел, делёжка денег, власти, влияния и т. п.
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почитай, 3.14zдюк, сколько км дорог построили, потом сравнишь с результатами вазелиновой власти Кабмин возьмет кредит 450 млн грн от ЕБРР на строительство дорог - Цензор.НЕТ 5305
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Посмотрим как построит новые дороги зебил Зеленский за свои 5 лет....
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зелупень бежала с Харькова аж срака в мыле, чтоб опять не пройти по коридору позора, который уже и там ему приготовили...
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Уже вроде новая власть воровать некому, но денег нету))) опять кредиты и все такое..., давайте Зебильчики кричите что порох виноват
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450млн грн -это на километров 10 хватит )) может 450 лярдов грн?

а вчера он сказал, что не хотят увеличивать гос.долг ))
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Это взято не на дороги, а на "остановка стройки по непредвиденным абстаятельствам"
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Я считаю, что гос долг, как и долг якуновича перед рф, как и долг перед игорь валерьевичем за привет банк - 73% зебилов должны погасить из личного кармана, как сказал Гончарук из под подушки достать Кабмін візьме кредит 450 млн грн у ЄБРР на будівництво доріг - Цензор.НЕТ 6799
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Північної об'їзної автомобільної дороги Львова довжиною 24 км з 4 смугами для руху.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n451514

половини суми повинно вистачити(якщо лише 10 % відсотків буде "розпиляно')
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Який нафіг кредит? Візьміть в олігархів.
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Вапрос в никуда - кто будет заканчивать начатый кайдакский объездной переход через Днепр? Какого иглесиаса начинать очередные долгострои, когда в стране оверстопиццот недостроеных объектов?
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Ну так, Порошенко ж. Не зебілижянєлохкакойто.
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Це епічна новина! **** в дає кредити у гривнях!!!! Гривня стала світовою валютою!
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це перерахували для особливо тупих..

ти повинен був би бути вдячним Кабмін візьме кредит 450 млн грн у ЄБРР на будівництво доріг - Цензор.НЕТ 9817
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У серіалі "Слуга народу" мій герой рішуче відмовився від послуг Міжнародного валютного фонду. В реальному житті все виходить навпаки - МВФ рішуче послав нас.
Ми з Ігором Валерійовичем зробили їх разом...
(C)
@Goloborodyko
🤔
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Судячи з того, які недолугі керманичі дорвались до влади, то власне я не хотів би, що б вони ще й будівництвом доріг керували. Я їм навіть ямкового ремонту б не довірив.
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так у нас же с 1-го ноября дороги стали европейскими. Или бубочка соврал или его подопечные денег хапнуть решили
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да здраствуют новые миллионеры... теперь из зелени ))))
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