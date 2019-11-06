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 Политика Украины
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Все про:запрет (1367) Кабмин (11325) Россия (74200) вагоны (91) Гончарук_Алексей (251)

 Кабмин запретил ввоз в Украину старых железнодорожных вагонов из РФ

Правительство запретило ввоз на территорию Украины старых железнодорожных вагонов из Российской Федерации.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге после заседания Кабмина, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это избавит нас от значительной части хлама, который едет к нам, а потом в процессе эксплуатации причиняет вред людям", - сказал Гончарук.

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Напомним, что ранее глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью Цензор.НЕТ заявлял: "Несколько лет назад привезли в Украину старые списанные российские вагоны, а у нас им продлили срок использования. Такое же произошло и с локомотивами. Привезли старый российский хлам, который там не используют, а у нас поставят под аварийные перевозки. Ничего хорошего из этого точно не будет".

Источник: https://censor.net.ua/n3158167
 
   
 Топ комментарии
 
Ерничать будешь на чеченбутылке, татаромордва позорная!
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ооо!.. привет дебил ольгинский!.. у тебя из-за кокошника рога торчат..
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Старые нельзя,а новые можно покупать у урода-оккупанта?
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Дать капитальный ремонт и будет ходить еще долго. Раньше делали на совесть.
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постав собі колеса на авто та забудь про перевірку тиску в шинах .
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а новых у ********* нет и как вы собираетесь бизнес с ними делать?
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ооо!.. привет дебил ольгинский!.. у тебя из-за кокошника рога торчат..
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При Пете и Моторсич прибыльной была, и промпроизводство росло, а не уменьшалось, как при ЗЕ.

Чего уж вспоминать...
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А если не ввоз, а своим ходом заезжают?
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а вы не хотите проверить на коррупцию ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРЯ Міністерства інфраструктури - Галущак Андрій Едуардович .. через него все проходит..
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Но при этом старые американские катера, которые в США уже списаны и не используются, не только завозят, но и ставят на боевое дежурство. То есть на старом хламе перевозить нельзя, а защищать родину можно.
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ооо!... еще один диванный знаток военной техники..
ты "списанная техника" от "законсервированная техника" отличаешь?!
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"Законсервировали" их в 2017, почти после 30 лет эксплуатации.
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Уже сам нашел. Даже 33 года.
Но:
1. Списаны были не по старости, а по замене.
2. Дареному коню в зубы не смотрят. Катера не покупались, а были переданы безвозмездно (в отличии от доистерических теплушек из Роиси).
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ну, що Ви так помпезно про кривошийкіна? Знаток кажете, ні - експерд.
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ты шо, это же американские катера. Как пенсильванский уголь или техасский СПГ, они с запахом демократии ! А не кацапское говно
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Ерничать будешь на чеченбутылке, татаромордва позорная!
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Старые нельзя,а новые можно покупать у урода-оккупанта?
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Из Московии вообще в Украину ничего нельзя ввозить, не только ж\д вагоны. И вывозить ничего нельзя в Московию.
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