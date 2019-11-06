 Кабмин запретил ввоз в Украину старых железнодорожных вагонов из РФ

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге после заседания Кабмина, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это избавит нас от значительной части хлама, который едет к нам, а потом в процессе эксплуатации причиняет вред людям", - сказал Гончарук.

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Напомним, что ранее глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью Цензор.НЕТ заявлял: "Несколько лет назад привезли в Украину старые списанные российские вагоны, а у нас им продлили срок использования. Такое же произошло и с локомотивами. Привезли старый российский хлам, который там не используют, а у нас поставят под аварийные перевозки. Ничего хорошего из этого точно не будет".