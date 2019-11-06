 Кабмин принял план развития инфраструктуры таможни на 2020 год

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в правительстве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, приоритетными являются 12 пунктов пропуска - преимущественно на западе страны, а также несколько пунктов в Одесской области и на севере страны.

"Цель - увеличение пропускной способности пунктов, и улучшение комфорта, чтобы людям было удобно и они не чувствовали негатива при пресечении границы Украины", - сказа он

Также Гончарук выразил уверенность, то до конца года глава таможенной службы Максим Нефьодов выполнит поставленную ему задачу по максимальному увеличению количества сканеров и взвешивающих комплексов в пунктах пропуска на границе.

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