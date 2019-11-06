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Все про:Кабмин (11325) таможня (1520) Гончарук_Алексей (251)

 Кабмин принял план развития инфраструктуры таможни на 2020 год

Кабинет министров на заседании 6 ноября принял план развития инфраструктуры таможни на 2020 год.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в правительстве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, приоритетными являются 12 пунктов пропуска - преимущественно на западе страны, а также несколько пунктов в Одесской области и на севере страны.

"Цель - увеличение пропускной способности пунктов, и улучшение комфорта, чтобы людям было удобно и они не чувствовали негатива при пресечении границы Украины", - сказа он

Также Гончарук выразил уверенность, то до конца года глава таможенной службы Максим Нефьодов выполнит поставленную ему задачу по максимальному увеличению количества сканеров и взвешивающих комплексов в пунктах пропуска на границе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158166
 
 
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з таким успіхом ви могли прийняти план до 100500го року
ви хоч рік протримайтесь, уі пани
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