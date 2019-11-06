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 Депутаты создали мониторинговую миссию Верховной Рады в зоне ООС

По инициативе Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки создана мониторинговая миссия парламентского контроля в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом на брифинге членов Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по результатам визита в Золотое сообщила заместитель председателя комитета, народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В рамках инициативы Комитета повопросам нацбезопасности, обороны и разведки была создана постоянная мониторинговая миссия парламентского контроля для того, чтобы знать, что и как происходит в зоне проведения операции Объединенных сил. В частности, по вопросу по разведению сил и средств", - сказала Безуглая .

Она подчеркнула, что эта миссия постоянная и будет осуществлять мониторинг ситуации на Донбассе. "Наша роль - это роль посредников между населением, военными, органами исполнительной власти, чтобы знать что происходит, как происходит и помогать", - отметила нардеп.

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Депутат также рассказала, что во вторник, 5 ноября, в рамках этой мониторинговой миссии члены комитета посетили поселок Золотое. Там депутаты пообщались с командованием, с военными, местным населением, волонтерами.

Безуглая также отметила, что ситуация с оказанием медицинской помощи местному населению в районах разведения улучшилась. В планах - организация фельдшерско-акушерского пункта. Она добавила, что военно-медицинское управление способно в экстренных ситуациях помочь местному населению.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158165
 
 
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Короч, все эти свадебные фотографы, маникюрщицы-парикмахершы, кумаЮзика и собственно само Юзико, по ротации сгоняют в Станицу и получат УБД?
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тупая и бездарная зелупень, на последнем издыхании, старается понравиться-это такое жалкое зрелище, но все марно -гиляка уже приготовилась)
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Вообще бред какой то: "Наша роль - это роль посредников между населением, военными, органами исполнительной власти, чтобы знать что происходит, как происходит и помогать"Источник: https://censor.net.ua/n3158165. Как это понять?
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