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 Начато служебное расследование по факту возможной утери уголовных материалов по делам Майдана, - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины начала проведение служебного расследования по факту возможной потери материалов уголовного производства в отношении убийств протестующих в центре Киева, совершенных в феврале 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"По согласованию генерального прокурора приказом руководителя Генеральной инспекции от 5 ноября 2019 начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года. Соответствующая информация была распространена средствами массовой информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ГПУ создали инвентаризационную комиссию, которая с 11 ноября начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158162
 
 
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срябошапка портнову віддав, щоб відмазати ригівське кодло.....
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Вчера портнов потребовал седни рябошапка уже расследует...
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горбатюк должен сидеть ******** любитель 5 лет саботажа
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пипец Горбатюку..
кстати, в деле по скандально известному судье Вовк (голова Окружной Админ суд), Горбатюк тоже отметился.. там есть очень коррупционная зацепочка..
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похоже горбатюк не только балаболил, но и "терял" понемногу... или помногу.
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Показово, що ****** не турбує хто і як вів те бескінечне розслідування та "допустіл потєрю гідності", а цікавть лиш те, "шо по етому поводу думаєт" якийсь портнов. А генпйокуйойу гідності хто не дав завершити розслідування - портнов, чи логопєд?
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