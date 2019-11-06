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Все про:армия РФ (5814) дедовщина (12) изнасилование (641) расстрел (328) стрельба (2539)

 Они обещали меня опустить, деваться некуда было, - расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник армии РФ Шамсутдинов

Солдат-срочник армии РФ Рамиль Шамсутдинов, убивший 8 и ранивший 2 человек, говорит, что его офицеры в/ч обещали его изнасиловать.

Об этом он заявил в показаниях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "База".

"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?" - пояснил Шамсутдинов.

По словам солдата, над ним издевались с самого начала срочной службы.

"Все началось сразу, как только я пришел. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей. Что еще отбирали? Деньги...", - говорит он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото из воинской части. ФОТОрепортаж18+

Срочник не пытался жаловаться кому-либо на неуставные отношения.

"Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?" - спрашивает Шамсутдинов.

"Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чем. К остальным у меня жалости нет никакой. А эти — парни с одного со мной призыва..." - добавил он.

Напомним, 25 октября в воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье (РФ) солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов вечером при разряжании оружия присоединил магазин к автомату и открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек были убиты, еще двое ранены.

Источник: https://censor.net.ua/n3158161
 
   
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Ще 11-ть кацапів вже ніколи не проведуть свою відпустку в Україні.. І це є добре..
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"Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать" - це ж виходить, що всі ці іхтамнєти на Дамбас вже підорасами приїжджають.
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по статистике 25% кацаповоенов получает в армии первый гомосексуальный опыт...
...а остальные 75% еще до армии Они обещали меня опустить, деваться некуда было, - расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник армии РФ Шамсутдинов - Цензор.НЕТ 4555
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саме так, військо підарасії з підарасів.
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смешные какие:

В Минобороны России посчитали ложью сообщения о том, что причиной расстрела солдат в части в Забайкалье солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым стала угроза насилия. Об этом в среду, 6 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военного ведомства.
«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, - является абсолютной ложью», - говорится в сообщении.В министерстве также заявили, что «опубликованные интернет-ресурсом цитаты на тюремном жаргоне с упоминанием наиболее грязных аспектов внутрикамерных отношений заключенных, которые якобы могли существовать среди военнослужащих воинской части, -не первая попытка исказить реальную картину обстановки, предшествующую трагедии».
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призывники бегут!!! ловите призывников!!!! Они обещали меня опустить, деваться некуда было, - расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник армии РФ Шамсутдинов - Цензор.НЕТ 8581 Они обещали меня опустить, деваться некуда было, - расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник армии РФ Шамсутдинов - Цензор.НЕТ 8581 Они обещали меня опустить, деваться некуда было, - расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник армии РФ Шамсутдинов - Цензор.НЕТ 8581
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Солдат-срочник армии РФ, будь как Рамиль Шамсутдинов!

Чем больше сослуживцев ты вальнёшь, тем меньше шансов завалить их будет у солдат НАТО!
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Ето конечно хорошо видеть недостатки у соседа, но вьі забьіли в каких условиях жили, наши солдатьі на полигоне "Широкий Лан" - 4 года, по колено в воде. Да и не только там.
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Судячи з ПІБ,він татарин.Татари вже на нашому боці)))
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Татари завжди на своєму татарському боці. І це є нормально
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и не нужно путать рыжих казанских татар с крымскими татарами, это "две большие разницы"
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У Невзорова в коментах писали что этот воевака готовился к армии, занимался и т.д., но придя туда.... традиционно сел на бутылку.
Поздравляю всех шо у нас -8 врагов Они обещали меня опустить, деваться некуда было, - расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник армии РФ Шамсутдинов - Цензор.НЕТ 5766
Жаль что парень не особо нормально стрелял, и это после того как его опустили башкой в унитаз, в который "сходили" 3 "деда"
Уважуха чуваку, хоть что-то сделал для всего мира. правда свинорожалки - еще "дедов" нарожают, но это будет позже, а пока - он Герой России(как и Кадыров)))
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с унитазом и черепашкой видео было с колонии вроде как.
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чет не смотрел из жизни животных этих.
правда я щас обидел животных - они не виноваты, правда? что их сравнивают с биомусором то)
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Опускати,це традиційна скрепа москалів.Яка прийшла в армію з тюрми.Навіть слова такі ж.Але і в нас ще є тюремні порядки в армії,а колись і побиття подібні були,правда за опускання не знаю.Тюрми також в нас мають подібні порядки,до московських.
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уважаемый поступок,жалко,что не всех,но тоже молодчага,герой!
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Да сдался он, мог бы попробовать ещё пятерых завалить, но те были с автоматами и херой засцал.
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Не ну вообще молодец, канешно, хвалю.
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Расияны зря обижаются,когда их ******** называют.
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Последний с призыва не "опущенный", исходя с его показаний,то военные рассеи 100% пи@арасы?
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Да походу не только в армии, кактож их на гражданку ещё отпускают
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а кто сомневался?
ты почитай статейки в их СМИ за много прошлых лет, что они писали ..., потом писать это про армию РФ запретили, но суть не изменилась.
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Вот его и надо менять...татарьі поддержат местньіе.
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росиянская армия гомосеков..при чем проблемы у татарина,его не впечатлил секс с мужиками,а росиянцам это нравится Они обещали меня опустить, деваться некуда было, - расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник армии РФ Шамсутдинов - Цензор.НЕТ 6489
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Вчера мы хоронили двух марксистов,
Тела мы их покрыли кумачом.
Один из них был правым уклонистом,
Другой, как оказалось, ни при чем...
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