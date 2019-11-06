 Они обещали меня опустить, деваться некуда было, - расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник армии РФ Шамсутдинов

Об этом он заявил в показаниях, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "База".
"В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?" - пояснил Шамсутдинов.
По словам солдата, над ним издевались с самого начала срочной службы.
"Все началось сразу, как только я пришел. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей. Что еще отбирали? Деньги...", - говорит он.
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Срочник не пытался жаловаться кому-либо на неуставные отношения.
"Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?" - спрашивает Шамсутдинов.
"Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чем. К остальным у меня жалости нет никакой. А эти — парни с одного со мной призыва..." - добавил он.
Напомним, 25 октября в воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье (РФ) солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов вечером при разряжании оружия присоединил магазин к автомату и открыл огонь по сослуживцам. Восемь человек были убиты, еще двое ранены.
...а остальные 75% еще до армии
В Минобороны России посчитали ложью сообщения о том, что причиной расстрела солдат в части в Забайкалье солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым стала угроза насилия. Об этом в среду, 6 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военного ведомства.
«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, - является абсолютной ложью», - говорится в сообщении.В министерстве также заявили, что «опубликованные интернет-ресурсом цитаты на тюремном жаргоне с упоминанием наиболее грязных аспектов внутрикамерных отношений заключенных, которые якобы могли существовать среди военнослужащих воинской части, -не первая попытка исказить реальную картину обстановки, предшествующую трагедии».
Чем больше сослуживцев ты вальнёшь, тем меньше шансов завалить их будет у солдат НАТО!
Поздравляю всех шо у нас -8 врагов
Жаль что парень не особо нормально стрелял, и это после того как его опустили башкой в унитаз, в который "сходили" 3 "деда"
Уважуха чуваку, хоть что-то сделал для всего мира. правда свинорожалки - еще "дедов" нарожают, но это будет позже, а пока - он Герой России(как и Кадыров)))
правда я щас обидел животных - они не виноваты, правда? что их сравнивают с биомусором то)
ты почитай статейки в их СМИ за много прошлых лет, что они писали ..., потом писать это про армию РФ запретили, но суть не изменилась.
Тела мы их покрыли кумачом.
Один из них был правым уклонистом,
Другой, как оказалось, ни при чем...