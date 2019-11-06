 Прозрачность, партисипация, сервис, - нардеп от СН Гурин назвал приоритеты законопроекта о столице

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы переходим на принцип прозрачности. Вводим общегородскую электронную канцелярию, в которой каждый документ города, района, советов, исполнительных органов, коммунальных предприятий, субъектов публичного права, связанный с публичными деньгами - любой документ с первой минуты его принятия регистрируется в канцелярии в машиночитаемом виде - как текст, а не как скан", - сообщил Гурин.

По его словам, законопроект о столице также подразумевает максимальное вовлечение киевлян в принятие решений по вопросам, которые касаются их жизнедеятельности.

"Принимаем принципы партисипации, привлечения жителей к принятию решений. Во всем мире это целый набор инструментов и форматов прямой демократии: публичные обсуждения, сити-холлы, общественные панели. Ни одно решение в городе не может приниматься без учета мнений тех, кого оно касается", - добавил нардеп и привел в качестве примера ситуацию с Протасовым Яром.

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Кроме прочего, Гурин уверен, что Киев должен стать городом-сервисом для людей.

"В каждом районе мы хотим сделать полное единое окно, где человек может получить любую услугу, с которой сталкивается в городской жизни", - пояснил он.

Напомним, законопроект №2143-3 о внесении изменений в закон Украины "О столице - городе герое Киеве" авторства нардепов от "Слуги народа" был принят Верховной Радой за основу 3 октября.

Полный текст интервью с Дмитрием Гуриным читайте здесь.