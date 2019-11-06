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 "Слуга народа" предлагает Раде повысить ставки экологического налога в 4 раза

Группа народных депутатов от фракции "Слуга народа" предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины, увеличив ставки экологического налога в четыре раза.

Соответствующий законопроект №2367 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об увеличении ставок экологического налога с целью проведения дополнительных мер, способствующих укреплению здоровья и улучшению медико-санитарного обеспечения граждан, зарегистрирован в Верховной Раде 1 ноября. Его авторами являются депутаты фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко, Даниил Гетманцев, Олег Бондаренко, Юрий Мысягин, Елена Шуляк, Давид Арахамия, Дмитрий Наталуха, Юрий Камельчук и Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Авторы законопроекта предлагают вчетверо увеличить ставки налога за выброс загрязняющих веществ в атмосферу, в водные объекты, размещение отходов в специально отведенных местах, за производство радиоактивных отходов (включая уже накопленные), а также за их временное хранение производителями сверх установленного срока.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, инициатива позволит увеличить поступления от уплаты экологического налога в общий фонд госбюджета до 14 млрд грн.

"Принятие указанного законопроекта позволит в корне изменить ситуацию негативного влияния промышленного комплекса страны на окружающую среду и создаст стимул для снижения уровня выбросов, как на государственном уровне, так и на уровне региональных систем управления, а также для увеличения удельного веса экологически ориентированных инвестиций и обеспечит полноценное финансирование мер, способствующие укреплению здоровья и улучшению медико-санитарного обеспечения граждан Украины", – указано в пояснительной записке.

Источник: https://censor.net.ua/n3158159
 
 
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Клоуны не знают , где взять деньги . "Слуга народа" предлагает Раде повысить ставки экологического налога в 4 раза - Цензор.НЕТ 3520
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Браво! Спелись с Ахметовым, который предлагает направить эти средства на модернизацию своих предприятий
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У Зеленского знают, что делают! В городах нечем дышать, олигархи травят народ. Ставки налога нужно поднимать в 40 раз! Да, в итоге это ударит по карману простых людей. Но чистый воздух - важнее! Это наследие, которое мы оставляем потомкам, нельзя быть безответственными! "Слуга народа" предлагает Раде повысить ставки экологического налога в 4 раза - Цензор.НЕТ 6244
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А если позакрывать все фабрики и заводы, то кислородом можно будет даже зарплату уволенным выдавать.
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Іван Виговський
6 год ·

Боротьба з олігархами розпочалась Першого олігарха вже затримано, майно буде роздано простому наріду.

У селі Тарашани виявили підпільний цех з виробництва кованих виробів.
Комісією з питань легалізації заробітної плати в с. Тарашани було виявлено цех з виробництва кованих виробів, в якому здійснював діяльність громадянин без державної реєстрації підприємницької діяльності та четверо осіб без укладання трудових договорів.

Довідка: С. Тарашани. Виборча дільниця #730102, Зеленський Володимир - 336 голосів, Порошенко Петро - 59

Р.С. Я виступаю за легалізацію будь-якого бізнесу і за легалізацію всіх працівників.

В цій новині все правильно. От тільки не вистачає прізвищ Коломойського, Зеленського, Кошового в яких мільйонні і мільярдні статки, а весь бізнес збитковий.
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