EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  758  5
Все про:иностранец (290) Одесса (5715) Нацполиция (10353) смерть (6207)

 Студент-иностранец погиб из-за падения футбольных ворот на стадионе в Одессе, - Нацполиция

Одесские правоохранители расследуют обстоятельства гибели студента-иностранца на футбольном поле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 23-летний иностранец пришел с приятелями на стадион поиграть в футбол. Стоя на воротах, парень решил выполнить гимнастическое упражнение на их металлической конструкции. В результате падения ворот пострадавший получил травмы, от которых скончался до приезда "скорой".

Сейчас тело погибшего направлено на экспертизу. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий умер в гостях у товарища в Харькове, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/n3158156
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вляпались ... Нам ещё этого не хватает .
 показать весь комментарий
 
хтозна, то точно не росфіянин був? їх весь час десь полазити тягне...
 показать весь комментарий
 
а чего случилось то?
дурак просто рёшил повыпёндриваться - че, Пристайко должен провозгласить День Африки из-за того что дурак какой-то обосрался?
 показать весь комментарий
 
Цей випадок не є таким, що може спричинити якісь дипломатичні трабли.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх