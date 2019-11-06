 Действия новой власти провоцируют ветеранов и военнослужащих, - Арьев об обыске в "Pizza Veterano"

Об этом сообщает пресс-служба фракции "Европейская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

Первое – заявление представительницы "Слуги народа" Галины Третьяковой о том, что участники боевых действий "проедают" государственную помощь и воюют ради льгот. Следующее – отвод украинской армии с позиций, которые были отвоеваны ценой жизни и здоровья украинских героев – и на фоне этого откровенно хамское поведение Зеленского, который в стиле "титушки" общался с добровольцами. Далее – открытие дел против украинских моряков, освобожденных из плена. И вот – обыски на предприятии, которое было создано для того, чтобы давать ветеранам надежду и перспективу на реализацию в гражданской жизни. Это очень похоже на целенаправленную кампанию для провоцирования ветеранского среды.

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Напомним, основатель Veterano Group Леонид Остальцев заявил о том, что в пиццерии на Софиевской, 8 произошел обыск.