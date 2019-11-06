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 Политика Украины
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Все про:Арьев (580) ветераны (615) военнослужащие (4345) Остальцев_Леонид (2) Европейская Солидарность (150)

 Действия новой власти провоцируют ветеранов и военнослужащих, - Арьев об обыске в "Pizza Veterano"

Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев считает, что, обыски в помещении пиццерии "Ветерано" вполне логично укладываются в события последнего месяца.

Об этом сообщает пресс-служба фракции "Европейская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

Первое – заявление представительницы "Слуги народа" Галины Третьяковой о том, что участники боевых действий "проедают" государственную помощь и воюют ради льгот. Следующее – отвод украинской армии с позиций, которые были отвоеваны ценой жизни и здоровья украинских героев – и на фоне этого откровенно хамское поведение Зеленского, который в стиле "титушки" общался с добровольцами. Далее – открытие дел против украинских моряков, освобожденных из плена. И вот – обыски на предприятии, которое было создано для того, чтобы давать ветеранам надежду и перспективу на реализацию в гражданской жизни. Это очень похоже на целенаправленную кампанию для провоцирования ветеранского среды.

Также читайте: Льготы участникам боевых действий отменять не будут, - глава комитета ВР по вопросам ветеранов Третьякова

Напомним, основатель Veterano Group Леонид Остальцев заявил о том, что в пиццерии на Софиевской, 8 произошел обыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3158154
 
 
 Топ комментарии
 
А затримані ветерани в кайданках і на колінах в снігу на площі перед Верховною Радою 3-тього березня 2018 року - цього вгодованого петіного прихвостня не бентежили?
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Та я так бачу, ще трішки і ЗЕ почне масові посадки наших захисників.
Чи не з фуйлом бува домовились...
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Действия арьева провоцируют порохосрань
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Та я так бачу, ще трішки і ЗЕ почне масові посадки наших захисників.
Чи не з фуйлом бува домовились...
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Не переймайся- їх вже Петро Олексійович посадив!
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Масові посадки добровольців та військових почалися з 2015 року.Хіба ти не знала.
А я ще вчора думав,тільки геращенко ірка або якасб друга псяча хвойда вилізе з цією темою,так і знай,шо це їхня провокація
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Де вони масові ?
Про кожного повідомляють в соцмережах.
Зараз я бачу, тобто читаю, як добровольців пресують.
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Почему их доси не отпустили? И на сколько они были массовыми? Тут как то писали про тысячи а то и десятки. Просто интересно.
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Зеля доиграется . Украина - это не лига смеха .
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была бы фабрика рошен, мы бы уже пол мира колонизировали
скажи мне, вазелиновый, почему порох уже не при власти, а рошен все так же процветает, новые магазы строит? почему он враз не обанкротился? Дії нової влади провокують ветеранів та військовослужбовців, - Ар'єв про обшук у "Pizza Veterano" - Цензор.НЕТ 9401
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але не по кацапському закону і не по їхніх хотєлках.
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Буть ты ветерано или коломойско все обязаны придерживаться закона.Если ветеран АТО то законы для не писан?
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Вряд ли нужно серьёзно относится к ментовским и налоговым инструкциям
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Да , только когда лет пять тебе зачтут в АТО , тогда сделаешь вывод . А так , сиди на диване и пи@ди .
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Ага не *****,по твоему если теперь в бандитскую или воровскую группу взять ветерана из стажем 5 лет то бандюки должны быть неприкасаемыми?
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ну не игровые же автоматы им обыскивать,в самом деле ..
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У калозеленинских безпроигрьішньій вариант...или реальная гражданская война, либо дефолт, с тем же результатом. А про логичность отделения от зекраиньі как минимум западньіх областей я писал еще в 2014-ом году. Зачем фактическим европейцам єти азиатские разборки донецких с днепропетровскими?
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Ветеранам и волонтерам которые за 5 лет войны не пересрались друг с другом нужно партию создавать. Назвать ее "Партия войны" или "хунта". Дії нової влади провокують ветеранів та військовослужбовців, - Ар'єв про обшук у "Pizza Veterano" - Цензор.НЕТ 7104
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А затримані ветерани в кайданках і на колінах в снігу на площі перед Верховною Радою 3-тього березня 2018 року - цього вгодованого петіного прихвостня не бентежили?
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Арьєв ветеран, чи військовослужбоваць? Дії нової влади провокують ветеранів та військовослужбовців, - Ар'єв про обшук у "Pizza Veterano" - Цензор.НЕТ 7346
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неслушал! всё не переслушаешь.... вот скопировал с патриотов свежий якобы крик СУРКОВА на тайной встрече в ДНР.вчера. давайте псы троли и всякого рода ******* продолжайте делить страну на кто в вышиванке кто без. кто говорит по русски а кто нет.кто больше патриотичнее и так далее! вы на рашку тут и работаете . ясно кто вы теперь...меня это вот напрягает...а вас дебилоиды....?*
Так вот, то ли желая произвести впечатление на подчиненных от общения с Сурковым, то ли передавая его указания, то ли его посетила мания величия, но выступая, он разгорячился и выдал следующее: "…Нас интересует Харьковская область с ее мощным экономическим потенциалом оборонного назначения… Там собрался мощный кулак наших сторонников и единомышленников, включая мэра города и отдельные давно сформированные группировки, которые готовы всей областью войти в Новороссию… Нужно воспользоваться нынешней крайне благоприятной для нас ситуацией в Украине: слабостью и неопытностью президента, правительства и ВР, отсутствием четкой вертикали власти, разобщенностью местной власти по политическим и региональным интересам, наметившимся противостоянием между властью и военными, между властью и населением, между военным командованием и подразделениями на линии разграничения, разобщенностью дезориентированного нами населения, которому мы продолжаем насаждать региональные и автономистские идеи... У нас есть сторонники во всех структурах власти Украины, включая правительство и ВР, а также во всех регионах… Нужно действовать быстро и решительно, как в 2014-м году. Времени мало и нам для этого отведен короткий срок".
Сами понимаете, что это слова не уровня затрапезного командира "ДНР" и не для его подчиненных. Вот это как раз настораживает и требует конкретной реакции соответствующих наших органов. В апреле 2014 года о событиях в Донецке центральная власть тоже думала, что побегают с флагами и успокоятся. Теперь всей страной тушим пожар. А нужна была лишь конкретная и быстрая реакция. В настоящей ситуации время - не деньги, а колоссальные деньги, жизни десятков тысяч людей и само существование Украины как независимого государства....((
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подумай арьєв, для чого провокувати проти себе когось? щоб скинули тебе? ти дебіл по-ходу.
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