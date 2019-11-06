 Действия новой власти провоцируют ветеранов и военнослужащих, - Арьев об обыске в "Pizza Veterano"

Об этом сообщает пресс-служба фракции "Европейская солидарность", информирует Цензор.НЕТ.
Первое – заявление представительницы "Слуги народа" Галины Третьяковой о том, что участники боевых действий "проедают" государственную помощь и воюют ради льгот. Следующее – отвод украинской армии с позиций, которые были отвоеваны ценой жизни и здоровья украинских героев – и на фоне этого откровенно хамское поведение Зеленского, который в стиле "титушки" общался с добровольцами. Далее – открытие дел против украинских моряков, освобожденных из плена. И вот – обыски на предприятии, которое было создано для того, чтобы давать ветеранам надежду и перспективу на реализацию в гражданской жизни. Это очень похоже на целенаправленную кампанию для провоцирования ветеранского среды.
Напомним, основатель Veterano Group Леонид Остальцев заявил о том, что в пиццерии на Софиевской, 8 произошел обыск.
Чи не з фуйлом бува домовились...
А я ще вчора думав,тільки геращенко ірка або якасб друга псяча хвойда вилізе з цією темою,так і знай,шо це їхня провокація
Про кожного повідомляють в соцмережах.
Зараз я бачу, тобто читаю, як добровольців пресують.
скажи мне, вазелиновый, почему порох уже не при власти, а рошен все так же процветает, новые магазы строит? почему он враз не обанкротился?
Так вот, то ли желая произвести впечатление на подчиненных от общения с Сурковым, то ли передавая его указания, то ли его посетила мания величия, но выступая, он разгорячился и выдал следующее: "…Нас интересует Харьковская область с ее мощным экономическим потенциалом оборонного назначения… Там собрался мощный кулак наших сторонников и единомышленников, включая мэра города и отдельные давно сформированные группировки, которые готовы всей областью войти в Новороссию… Нужно воспользоваться нынешней крайне благоприятной для нас ситуацией в Украине: слабостью и неопытностью президента, правительства и ВР, отсутствием четкой вертикали власти, разобщенностью местной власти по политическим и региональным интересам, наметившимся противостоянием между властью и военными, между властью и населением, между военным командованием и подразделениями на линии разграничения, разобщенностью дезориентированного нами населения, которому мы продолжаем насаждать региональные и автономистские идеи... У нас есть сторонники во всех структурах власти Украины, включая правительство и ВР, а также во всех регионах… Нужно действовать быстро и решительно, как в 2014-м году. Времени мало и нам для этого отведен короткий срок".
Сами понимаете, что это слова не уровня затрапезного командира "ДНР" и не для его подчиненных. Вот это как раз настораживает и требует конкретной реакции соответствующих наших органов. В апреле 2014 года о событиях в Донецке центральная власть тоже думала, что побегают с флагами и успокоятся. Теперь всей страной тушим пожар. А нужна была лишь конкретная и быстрая реакция. В настоящей ситуации время - не деньги, а колоссальные деньги, жизни десятков тысяч людей и само существование Украины как независимого государства....((