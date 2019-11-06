 Кабмин создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка, - нардеп Гончаренко

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Кабмин создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка. Национальная комиссия будет иметь статус органа центральной исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра образования и науки", - рассказал нардеп.
Напомним, 16 июля 2019 года вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно нему, владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей должны: президент, председатель Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и должностные лица всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.
Законом предусматривается создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка. Так, уполномоченный будет рассматривать жалобы и сможет штрафовать субъекты хозяйствования за нарушение требований закона относительно применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей.
моторола хоть враг(был, слава ФСБ или кто там зачистил биомусор этот), но прямой, а это.... этому говну руки норм. мужик бы не подал.
врагу - можно, когда нужно запросить тишину, или забрать своих, но таким двуличным мразям - нет. Хотя, если он не был православным, а теперь ВНЕЗАПНО стал, то можно и Гончаренку подать.... гранату без чеки.
отпетый рыгоанал тебе щас станет очень добрым....
хотя, если он православный, то тогда значит очень добрый и просто прикидывался тварью, а так он просто - фей(фея-мужик)
Віктор Яценко
@Silantiy993 ч
******* у мордокнижчі:
"Була корупція, а тепер немає її. Куди ж тій корупції із піздєцом тягатись".
Войну русскому языку объявили «пещерные русофобы» и националисты, в ряде стран это стало национальной политикой, заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по русскому языку. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 5 ноября.
«Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно - я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», - сказал он.
https://lenta.ru/news/2019/11/05/waroflanguage/»
Зєбобікі впєрьод ! «Ви порохоботи, что вєрітє етому сумасшедшему?»