 Если СМИ в течение 3 лет является убыточным, есть шанс применения санкций, - нардеп Ткаченко анонсировал "финансовый фэйр-плей" для масс-медиа

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко на парламентских слушаниях о безопасности журналистов.
"Украина - едва ли не единственная страна в Европе, где подавляющее большинство частных СМИ являются убыточными. Это создает подозрение того, что владельцы влияют на журналистов. В футболе, в УЕФА вот уже 10 лет действует принцип так называемого фейр-плей. Условно говоря - сколько зарабатываешь, столько и тратишь. Если, например, в течение трех лет СМИ является постоянно убыточным, наверное, есть шанс применения определенных санкций", - сказал Ткаченко.
По его словам, законопроект будет представлен до конца года.
"Да, возможно, у нас будет меньше ярких шоу, нескончаемых сериалов, нескончаемых информационных каналов, но это будет честный бизнес и также честно все журналисты будут получать зарплату не в конвертах и платить налоги", - подытожил депутат.
Никогда не помогай никому дорваться до власти, от тебя первыми и избавятся!
наши говносми свою работу сделали, больше они новымлицам не нужны
"Неугодньіе" ЗМІ - оголосити збитковими та закрити.
Щодо Г+Г та інших схвалених владою політкошерних медіа - звичайно, вони теж можуть бути збитковими, але я вас прошу... це ж хто настільки ворог собі, щоб насмілитися бодай перевірити їх, не те що накласти санкції?
Готуйтеся до "генеральной линии партии". Здобули, блть.
да здравствует сплошной Г+Г на всех экранах страны ...
Приехали, журналисты. А гранты - это можно?
Если например за гранты Евросоюза - это ок или Седлецкой и ко собираться?
Остальные убыточные...
сначала В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, а потом и сами сми отсанкционировать.
впрочем совсем неудивительно...