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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2507) санкции (7504) СМИ (3252) Ткаченко Александр (62)

 Если СМИ в течение 3 лет является убыточным, есть шанс применения санкций, - нардеп Ткаченко анонсировал "финансовый фэйр-плей" для масс-медиа

Фракция "Слуга народа" готовит законопроект о средствах массовой информации в Украине, одним из пунктов которого будет введение "финансового фейр-плей".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко на парламентских слушаниях о безопасности журналистов.

"Украина - едва ли не единственная страна в Европе, где подавляющее большинство частных СМИ являются убыточными. Это создает подозрение того, что владельцы влияют на журналистов. В футболе, в УЕФА вот уже 10 лет действует принцип так называемого фейр-плей. Условно говоря - сколько зарабатываешь, столько и тратишь. Если, например, в течение трех лет СМИ является постоянно убыточным, наверное, есть шанс применения определенных санкций", - сказал Ткаченко.

По его словам, законопроект будет представлен до конца года.

"Да, возможно, у нас будет меньше ярких шоу, нескончаемых сериалов, нескончаемых информационных каналов, но это будет честный бизнес и также честно все журналисты будут получать зарплату не в конвертах и платить налоги", - подытожил депутат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158146
 
 
 Топ комментарии
 
Кина не будет сказал Ткаченко и запустил сватов Если СМИ в течение 3 лет является убыточным, есть шанс применения санкций, - нардеп Ткаченко анонсировал "финансовый фэйр-плей" для масс-медиа - Цензор.НЕТ 788
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И это говорит карманный писака коломойского. Который будучи директором 1 + г засрал мозги большинству украинцев самыми подлейшими манипуляциями
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С каких это пор медиалядь КАЛАмойши будет определять,кому вещать а кому закрываться?
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Кина не будет сказал Ткаченко и запустил сватов Если СМИ в течение 3 лет является убыточным, есть шанс применения санкций, - нардеп Ткаченко анонсировал "финансовый фэйр-плей" для масс-медиа - Цензор.НЕТ 788
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Вопрос к Ткаченке: как быть с частным 95 Кварталом, он же то же много лет убыточный?
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у нас немає і ніколи не було прибуткових медіа як БІЗНЕСУ - є тільки зливні бачки, розгонні вентилятори та медіаобслуга прикриття
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Правильно. Поэтому зескоты, покажут, что прибыльный только 1+1.......
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А порохоскот уже пять лет показывает какое у него зубожиння. Якщо ЗМІ протягом 3 років є збитковим, є шанс застосування санкцій, - нардеп Ткаченко анонсував "фінансовий фейр-плей" для масмедіа - Цензор.НЕТ 5812
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А почему тогда налоги с прибьіли не платит с 2015-го?
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И это говорит карманный писака коломойского. Который будучи директором 1 + г засрал мозги большинству украинцев самыми подлейшими манипуляциями
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да, детка!
Никогда не помогай никому дорваться до власти, от тебя первыми и избавятся!
наши говносми свою работу сделали, больше они новымлицам не нужны Если СМИ в течение 3 лет является убыточным, есть шанс применения санкций, - нардеп Ткаченко анонсировал "финансовый фэйр-плей" для масс-медиа - Цензор.НЕТ 8892 Если СМИ в течение 3 лет является убыточным, есть шанс применения санкций, - нардеп Ткаченко анонсировал "финансовый фэйр-плей" для масс-медиа - Цензор.НЕТ 8892 Если СМИ в течение 3 лет является убыточным, есть шанс применения санкций, - нардеп Ткаченко анонсировал "финансовый фэйр-плей" для масс-медиа - Цензор.НЕТ 8892
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есть разумков и его рейтинги. все остальное рука воинствующего меньшинства которое не хотит миру
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Только сваты и вечерний квартал! И скабейчучкина минутка ненависти! Только хардкор!
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Божеж мій а що тепер буде з фирмою зелеботів,деж вони будють годуватися розповідаючи мантри про Пороха розповідать, залишуться безробіними .
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Не переживайте. "Все равньі, но некоторьіе равнее" (с)
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Если СМИ критикует малороссийскую власть, наложить на него санкции...
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Это очень правильно. Только это правило нужно применить и на все. Убыточный ФОП - закрыть. Убыточный завод - взорвать.
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С каких это пор медиалядь КАЛАмойши будет определять,кому вещать а кому закрываться?
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2 года и 9 месяцев канал убыточен,в 4 квартале берут фин.помощ и канал не убыточен,к чему этот говно вброс ?
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О! А ось і початок кінця свободи слова.
"Неугодньіе" ЗМІ - оголосити збитковими та закрити.
Щодо Г+Г та інших схвалених владою політкошерних медіа - звичайно, вони теж можуть бути збитковими, але я вас прошу... це ж хто настільки ворог собі, щоб насмілитися бодай перевірити їх, не те що накласти санкції?
Готуйтеся до "генеральной линии партии". Здобули, блть.
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этакий, завуалированный модным словцом метод борьбы с конкурентами ...
да здравствует сплошной Г+Г на всех экранах страны ...
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Це ви ще м'яко сказали. Тут у перспективі МИНИСТЕРСТВО ПРАВДЬІ та монополія на інформацію.
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..бесконечные информационные каналы

Приехали, журналисты. А гранты - это можно?

Если например за гранты Евросоюза - это ок или Седлецкой и ко собираться?
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Ткаченко поселился на Трухановом острове после расследования "1+1" о незаконности застройки этого участка.Но это коррупционера не заботит.Он прикрыт выпускником университета Соломона Рябошапкой. Ткаченко озабочен убыточными СМИ -него есть подозрение.
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Остаться должны только каналы Ахметова, Медведчука и Коломойского!!!

Остальные убыточные...
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нормальный такой наезд на свободу слова и журналистов.
сначала В законодательство Украины планируют ввести ответственность для журналистов за манипуляции, а потом и сами сми отсанкционировать.
впрочем совсем неудивительно...
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