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Все про:грипп (432) Киев (18160) ОРВИ (147) Поворозник (27)

 Более 10 тысяч киевлян заболели гриппом и ОРВИ, - КГГА

Прививки против гриппа по состоянию на сегодня сделали 22 870 жителей столицы.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

По его словам, в столице за 44-ю неделю 2019 года зарегистрировано 10 292 больных гриппом и ОРВИ. Интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, и дополнительных мер принимать не нужно.

"В структуре заболеваемости дети составляют 63,8%, а на предыдущей неделе - 65,7%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 17,2%: 2511 случаев, составляет 24,4% от общего количества заболевших детей и 32,8% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью ", - рассказал Николай Поворозник.

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Он отметил, что в медицинские учреждения за 44-ю неделю госпитализированы 161 человек, из них 141 - ребенок.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 22870 человек", - добавил Николай Поворозник.

Источник: https://censor.net.ua/n3158142
 
 
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У нас в Одесской еще + 23, дождей почти не было,сухо и тепло,квиточки ще квитнуть ,лето продолжается .
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Надо меньше покупать социальный дрожжевой хлеб (с грибком) и будет меньше гриппа.
Кто не покупает эту дрянь, тот не реагирует на вирусы гриппа.
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а если перестать смотреть всякую ху№ню по телевизору, то можно до 100 лет дожить Более 10 тысяч киевлян заболели гриппом и ОРВИ, - КГГА - Цензор.НЕТ 2519
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доктор ху№ в ж0_опу собирает свою жатву! Более 10 тысяч киевлян заболели гриппом и ОРВИ, - КГГА - Цензор.НЕТ 5547
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