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Все про:прокуратура (3734) суд (22692) Вышинский (156)

 Заседание по делу пропагандиста Вышинского перенесли на январь 2020 года, - прокуратура

Слушание дела по подозрению руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в государственной измене перенесли на 14 января следующего года.

Такое решение принял Подольский районный суд Киева. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в в пресс-службе прокуратуры АР Крым, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 6 ноября 2019 года, руководитель "РИА Новости Украина" в очередной раз не явился в судебное заседание. По словам стороны защиты, неявка связана с пребыванием на лечении", отметили в прокуратуре.

В связи с этим Подольский районный суд города Киева перенес судебное заседание на 14 января 2020 года.

Ранее сегодня пропагандист Вышинский заявил, что не приедет в Киев на заседание суда. "Сегодня утром выписан из Первого меда (Первого государственного медицинского университета им. Сеченова. - Ред.), где проходил медицинское обследование. И просто физически не могу оказаться (в Киеве)", - сказал он.

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Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского было открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Также на Цензор.НЕТ: Предатель Вышинский гордится наградами от России. ВИДЕО

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи. Тогда спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что освобождение прошло в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами. Сарган также обнародовала фотокопию заявления Вышинского, в котором он дает добровольное согласие на участие во "взаимном освобождении лиц" и подтверждает готовность выехать за пределы Украины.

7 сентября в рамках обмена он был доставлен в Россию.

Источник: https://censor.net.ua/n3158141
 
 
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Только силенок им хватит на турнике разве что поболтаться или на рее... Кому как больше по душе.
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«Олена Монова
1 год ·

Пока мы позапрошлой ночью спали и пускали слюни на подушку, у нас случился рекорд: Украина импортировала из РФ рекордное количество электроэнергии. ******** событие, особенно если учесть, что благодаря этому рекорду произошло вынужденное отключение «зеленых» электростанций от энергосистемы. Почему? Потому что в системе переизбыток, все «лишнее» отключили............»
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...компенсації коломИйському. Саме для цього він посадив блаЗЄнського на посаду президента. Їжте, хохлобидло.
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"Заседание по делу пропагандиста Вышинского перенесли на январь"

До Нового Года работают...
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Я пунш не предлагаю. Не угроза это, а чьи-то там рассуждения из "слуг".
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