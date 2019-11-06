 "Филип Моррис" снижает производство в Украине из-за скандальной поправки к законопроекту №1049

ЧАО "Филип Моррис Украина" вынуждено снизить объемы производства в ноябре из-за неопределенности относительно поправки № 8 к законопроекту №1049, которым предусмотрено установление распределения торговой наценки.
Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНИАН.
Сокращение объемов производства приведет к снижению объемов уплаты акциза вследствие уменьшения выкупа акцизных марок. Таким образом, прогнозируется, что объем уплаты акцизного налога в ноябре 2019 г. по сравнению со среднемесячными платежами уменьшится на 32%. За октябрь 2019 г. компанией уплачено 1,3 млрд грн. акцизного налога. На сегодня ЧАО "Филип Моррис Украина" является одним из крупнейших производителей сигарет и лидером табачного рынка Украины. За 2018 год Компания уплатила в бюджеты и государственные целевые фонды более 16,3 млрд. гривен налогов и сборов, в том числе 12,8 млрд гривен акцизного налога.
Напомним, ранее Украинская ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" обратилась с официальным письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не подписывать законопроект №1049 из-за скандальной поправки №8 к данному законопроекту. - Указанная поправка... приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем на 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акциза на 20% с января 2020 года (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом. В итоге – подорожание сигарет в среднем на 13 грн, что приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли – заявили в Ассоциации "Укртютюн". - Просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, безотлагательно вмешаться в ситуацию и не допустить вопиющего нарушения требований законов Украины в части ограничения конкуренции на рынке табачных изделий и обеспечить исключение поправки №8 из законопроекта №1049 – говорится в обращении. Другие табачные компании уже заявили о приостановке производства и отзыве ранее заказанных акцизных марок. Так, British American Tobacco уже остановила производство сигарет на заводе в Прилуках, отозвала 25 миллионов предварительно заказанных акцизных марок на сумму более 505 миллионов гривен. Компания Japan Tobacco International отозвала около 16 миллионов акцизных марок на общую сумму 350 миллионов гривен
Мотороле такой успех и не снился...
Вчителям $4000 вистачає.
Нащо їм такі нікчемні джерела податків?
"петины" папиросы остались в ваших липких липецких мечтах
таки да! по крайней мере Филип работал и копеечку в казну приносил
...АМКУ оштрафував великі тютюнові компанії на 6,5 мільярда
Переживаю, хватит ли Зелебобикам хлеба.