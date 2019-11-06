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 Общество
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Все про:законопроект (2236) Philip Morris (2)

 "Филип Моррис" снижает производство в Украине из-за скандальной поправки к законопроекту №1049

Уже в этом месяце платежи компании по табачному акцизу уменьшатся на 32%.

ЧАО "Филип Моррис Украина" вынуждено снизить объемы производства в ноябре из-за неопределенности относительно поправки № 8 к законопроекту №1049, которым предусмотрено установление распределения торговой наценки.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНИАН.

Сокращение объемов производства приведет к снижению объемов уплаты акциза вследствие уменьшения выкупа акцизных марок. Таким образом, прогнозируется, что объем уплаты акцизного налога в ноябре 2019 г. по сравнению со среднемесячными платежами уменьшится на 32%. За октябрь 2019 г. компанией уплачено 1,3 млрд грн. акцизного налога. На сегодня ЧАО "Филип Моррис Украина" является одним из крупнейших производителей сигарет и лидером табачного рынка Украины. За 2018 год Компания уплатила в бюджеты и государственные целевые фонды более 16,3 млрд. гривен налогов и сборов, в том числе 12,8 млрд гривен акцизного налога.

Напомним, ранее Украинская ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" обратилась с официальным письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не подписывать законопроект №1049 из-за скандальной поправки №8 к данному законопроекту. - Указанная поправка... приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем на 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акциза на 20% с января 2020 года (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом. В итоге – подорожание сигарет в среднем на 13 грн, что приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли – заявили в Ассоциации "Укртютюн". - Просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, безотлагательно вмешаться в ситуацию и не допустить вопиющего нарушения требований законов Украины в части ограничения конкуренции на рынке табачных изделий и обеспечить исключение поправки №8 из законопроекта №1049 – говорится в обращении. Другие табачные компании уже заявили о приостановке производства и отзыве ранее заказанных акцизных марок. Так, British American Tobacco уже остановила производство сигарет на заводе в Прилуках, отозвала 25 миллионов предварительно заказанных акцизных марок на сумму более 505 миллионов гривен. Компания Japan Tobacco International отозвала около 16 миллионов акцизных марок на общую сумму 350 миллионов гривен

Источник: https://censor.net.ua/n3158136
 
 
 Топ комментарии
 
Одного кацапского дебила дубинского хватило шоб уничтожить украинскую табачку.
Мотороле такой успех и не снился...
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Падение бюджетных поступлений за октябрь составило 9,86%. Практически по всем показателям доходной части за исключением налоговых платежей населения.
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Не вяжется с обещанным +40% роста экономики в скором времени. Или волшебник на самокате уже укатил куда-то ))
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Прайм, как цирюльник из Севильи, пришел и ушел...а песдюлей-то огребет шут в роли президента... и ведь не отшутится... и назад не вернуться... На столичную сцену путь заказан...на Турцию денег не хватит... на ********* - прямиком в матроскаютишыну... вот и останется Бердычев, Трускавец и пригород Светловодска и Золотоноши...
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Одного кацапского дебила дубинского хватило шоб уничтожить украинскую табачку.
Мотороле такой успех и не снился...
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А нащо вони ?
Вчителям $4000 вистачає.
Нащо їм такі нікчемні джерела податків?
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Скоро на экране Г+Г денег нет но вы держистесь 🙋
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Вот что Порошенко вытворяет... ай -яй-яй "Филип Моррис" снижает производство в Украине из-за скандальной поправки к законопроекту №1049 - Цензор.НЕТ 2982
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За здоровье наріТу сетуют "слуги". Вместо того, чтобы курить можно глянуть "сватов", создатели которого явно что-то курили. Как пассивное курение сойдет.
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ЗЕльонским контрабасом из ЛУГАНДЫ будете теперь травиться,

"петины" папиросы остались в ваших липких липецких мечтах
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"Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049 - Цензор.НЕТ 9127
таки да! по крайней мере Филип работал и копеечку в казну приносил
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зебіли і ваша зекомандА аматоров во главе с ВошьдЬом (прилукским зебилам отдельный привет), это - джекпот.. вы сделали это вместе, убогие сватоводы-квартал-овцы..
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Пока ещё не поздно нам сделать остановку,Володя нажми на тормоза.
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Нічого, навезуть кацапських цигарок. Гроші наших курців будуть наповнювати бюджет мокшів
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Так и тебя дефолт коснется, если ты не кацапская вонючка!
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ниче здюжим, это оплата за представление как такие вонючки как ты будут расплачиваться за выбор земафии
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Антимонопольний комітет оштрафував на загальну суму 6,5 млрд гривень дистриб'юра тютюнових виробів ТОВ «ТЕДІС Україна» та його партнерів - тютюнові компанії "Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049 - Цензор.НЕТ 6668 за створення штучних бар'єрів на ринку первинного продажу сигарет. "Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049 - Цензор.НЕТ 6668 "Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049 - Цензор.НЕТ 6668

...АМКУ оштрафував великі тютюнові компанії на 6,5 мільярда
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Голова АМКУ назвав суми штрафів:"ТЕДІС Україна" - 3,4 млрд грн; «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн» - 366 млн грн; "Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049 - Цензор.НЕТ 9251 «Філіп Морріс Україна» - 814 млн грн; «Джей Ті Інтернешнл Україна» - 434 млн грн; «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» - 488 млн грн; «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» -167 млн грн; «Імперіал Тобако Юкрейн» - 292 млн грн; «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» - 80 млн грн; АТ "Тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки» - 448 млн грн "Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049 - Цензор.НЕТ 9251 .... Тереньєв пояснив, що "порушники встановили такі умови для укладання договорів з іншими, окрім «ТЕДІС», потенційними дистриб'юторами, які просто унеможливили їх появу на цьому ринку", зауважив голова антимонопольного відомства. "Філіп Морріс" знижує виробництво в Україні через скандальну поправку до законопроєкту №1049 - Цензор.НЕТ 9251
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Уже мазать не перемазать.
Переживаю, хватит ли Зелебобикам хлеба.
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Акциз на одну пачку 15 грн.Оптовая цена 30 грн.Себестоимость 1 пачки 3 грн.Чистая прибыль 12 грн.С 12 грн общая сумма налогов 6 грн.,т.е. в 2.5 раза меньше акциза.Значит табачники при помощи Грановского украли как минимум 3.5 млрд.Очень сильное табачное лобби,все комментарии за них.
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Ой. скрізь повно дешевих російських цигарок. Контрабас іде як ніколи.
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