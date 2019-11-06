 На участке разведения сил в Катериновке находится 150 человек, в том числе 7 детей, - Верещук

Об этом на брифинге членов Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по результатам визита в Золотое рассказала член комитета, представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На участке разведения №2 есть два населенных пункта - Катериновка и Золотое 4. В селе Катериновке проживает 217 человек. Из них 11 детей. В потенциальном участке разведения будут находиться 150 человек, из них - 7 детей. Всего дворов 122, подпадает в зону разведения - 86. Касательно Золотого 4, ранее Партизанское. Проживает 531 человек, из них - 76 детей, в районе разведения не будет находиться. Таким образом, разведение касается только населенного пункта Катериновка, Золотое-4 в районе разведения не будет находиться", - сказала Верещук.

По ее словам, желающих на сегодняшний день покинуть место жительства Золотое, Катериновка нет.

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Она также добавила, что населенные пункты Золотое 1, 2, 3, 4 находятся под контролем украинской власти.

"Золотое 5, куда, собственно, незаконно совершил свой приезд депутат Госдумы Журавлев, что было предметом обсуждения в средствах массовой информации, неподконтрольно украинскому правительству и войскам", - отметила Верещук.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.