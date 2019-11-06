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 Въезд фур в Киев в часы пик запретят

С 7 ноября будет постепенно ограничен въезд грузовых автомобилей с массой более 4,5 тонны в Киев в часы пик с 7:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах.

"Речь идет о том, что в часы пик - вечер и утро - мы будем ограничивать въезд: то есть фуры будут парковаться на подъездах к Киеву, чтобы это не создавало проблем для города. Как только городской транспорт доедет на работу, мы начнем пускать фуры", - заявил начальник управления патрульной полиции в городе Киеве Юрий Зозуля.

По данным советника киевского городского головы Максима Бахматова, за сутки в Киев въезжает до 50 000 грузовых автомобилей, что отрицательно сказывается на трафике и экологии. Кроме того, по его словам, большая часть грузовиков проезжает через киевский Южный мостовой переход, нагрузка на который сегодня в шесть раз превышает проектную.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158134
 
 
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с 7:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00.

А фуры -- они ж токо воздух возят, водил в кабинах и солярку в баках!
...в Регенсбурге такое недавно было... -- пока яйца из продажи не пропали и иски не пошли от поставщиков и получателей...
-- популизм он такой -- от слова "попа"...*)
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точно,а стоянки ожидания для них построили?или по обочинам будут ждать?
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