 ​Зеленский назначил главой Харьковской ОГА нардепа от СН Кучера

Об этом он сообщил в ходе рабочего визита в Харьковскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Я обязательно представлю нового главу Харьковской ОГА", - сказал Зеленский в начале совещания по проблемным вопросам государственного концерна "Укроборонпром" и указал на Кучера.

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Президент Владимир Зеленский представил нового главу Харьковской облгосадминистрации - им стал нардеп от Слуги народа Алексей Кучер, пишет ЛигаБизнесИнформ.

"Харьков показал в начале войны отстаивание независимости", - сказал президент и представил чиновника коллективу.

Светличная занимала должность главы ОГА с октября 2016 года.

34-летний Кучер является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа", который прошел в парламент по округу №179 в Харьковской области. Ранее он был адвокатом Владимира Литвина - фигуранта по так называемому делу "рюкзаков Авакова" (о закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 тыс. рюкзаков для Нацгвардии.

Теперь Рада должна будет досрочно прекратить депутатские полномочия Кучера и в десятидневный срок Центральная избирательная комиссия должна назначить промежуточные выборы в округе №179.

Выборы должны пройти в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня опубликования решения об их назначении. Таким образом, довыборы в 179-м округе смогут пройти не ранее конца января 2020 года.