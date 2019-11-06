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Все про:назначение (1518) ОГА (1542) Харьковщина (1404) Кучер Алексей (2)

 ​Зеленский назначил главой Харьковской ОГА нардепа от СН Кучера

Президент Владимир Зеленский назначил главой Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера вместо Юлии Светличной.

Об этом он сообщил в ходе рабочего визита в Харьковскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Я обязательно представлю нового главу Харьковской ОГА", - сказал Зеленский в начале совещания по проблемным вопросам государственного концерна "Укроборонпром" и указал на Кучера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутат от СН Кучер подал декларацию кандидата на пост главы Харьковской ОГА

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Харьковской облгосадминистрации - им стал нардеп от Слуги народа Алексей Кучер, пишет ЛигаБизнесИнформ.

"Харьков показал в начале войны отстаивание независимости", - сказал президент и представил чиновника коллективу.

Светличная занимала должность главы ОГА с октября 2016 года.

34-летний Кучер является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа", который прошел в парламент по округу №179 в Харьковской области. Ранее он был адвокатом Владимира Литвина - фигуранта по так называемому делу "рюкзаков Авакова" (о закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 тыс. рюкзаков для Нацгвардии.

Теперь Рада должна будет досрочно прекратить депутатские полномочия Кучера и в десятидневный срок Центральная избирательная комиссия должна назначить промежуточные выборы в округе №179.

Выборы должны пройти в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня опубликования решения об их назначении. Таким образом, довыборы в 179-м округе смогут пройти не ранее конца января 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3158132
 
 
 Топ комментарии
 
Единственный более менее губернатор, и того сняли.
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Александр Яневский

@yanevskyy12 ч

20) Аваков, по словам Йованович, упомянул "Амбарную книгу Партии регионов", что привело к отставке Манафорта. Он также обратил внимание, что возможно не столько Россия вмешалась в выборы в США, сколько Украина.
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Луиза Чкалова‏ @luiza_4kalova

В общем, мадам Кольчуга делает то, что делала уже не раз - прицельно ****** украинских политиков, мало-мальски отстаивающих интересы Украины
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Бонус за рюкзаки. І за "ґепою" буде приглядати щоб не вставав з візка прилюдно Зеленський призначив головою Харківської ОДА нардепа від СН Кучера - Цензор.НЕТ 8345
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Ну, Серега, этот хоть адвокат, а не няня или свадебный фотограф. Растут зебенята, опериваются.
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нам последнее с буквы А и на л заканчивается это вс про них Слуг одного лоха...
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все люди закончились - не кто не хочет портить себе репутацию
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Единственный более менее губернатор, и того сняли.
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ето по 5 каналу она более менее. сортиры по замерзали на малышева и мост упал у более менее губернатора
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Чувак(с)! Эти претензии для луДшего мэра. Хотя с такой башкой ты не въедешь
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Зебил?😂 Це Обама з Порошенко. А ще вони вам у штані насцяли.
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та то така была... зиц-предселатель. Открывала трамвайные остановки и детские площадки. Зеленський призначив головою Харківської ОДА нардепа від СН Кучера - Цензор.НЕТ 264
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офигеть!.. харьковский решала, коррупционер и любитель "черного кеша" на посаду губера..
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Только и занят как назначением своих барыг на все места. Да до опы эти все назначения! Вы как друзья все не садитесь, а в музыканты хер годитесь.
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Мудрость зебобиков:
Видимость деятельности - то же деятельность.
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Де намічаєтся фуршет і ми тут як тут
​Зеленский назначил главой Харьковской ОГА нардепа от СН Кучера - Цензор.НЕТ 6738
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Попробуй у доктора спросить, почему у тебя любая новость вызывает странные фантазии, связанные исключительно с Порошенко.

Наверняка это уже как-то лечится.
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Надежный кадр. Свой в доску.

"34-летний Кучер является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа", который прошел в парламент по округу №179 в Харьковской области.
Ранее он был адвокатом Владимира Литвина - фигуранта по так называемому делу "рюкзаков Авакова" (о закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 тыс. рюкзаков для Нацгвардии."

Источник: https://censor.net.ua/n3158132
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"Єсть тєлєвізєр? Падайтє трєбуну..!"
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Як сказано в РУСЬКІ приказці "Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая". В перекладі на українську, ця приказка звучить так,- "Дебільні ХАХЛИ, ви вибрали це гівно і тепер в цьому гівні і живіть". Можу добавити ще для ХАХЛІВ слова з знаменитого вірша М.Горкого "Песня о соколе", - "Рожденный ползать, летать не может"
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Кацапюра--не тобі судити про українців. Не забувай,що ще в радянські часи один український солдат рівнявся пяти кацапам. ЗАПАМЯТАЙ ЦЕ!
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От, зачем это делать.
Сейчас Добкин-младший или Святаш полезут на этот округ...
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Адвокати--це ланцюг корупції між обвинуваченим і суддею. Цей тип людей який працює тільки за гроші. Я вже не говорю,що він немає ніякого досвіду керувати складним міським хозяйством і великою масою людей. Клоун ,думає, що "рішали" все вирішать і Харьків заживе по новому.
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В декларации за 2018 г. доходов - НОЛЬ!
Валюта есть, недвижимость, крутые тачки и т.п., а доходов - НОЛЬ!
Ноль, Карл!!!
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молодые регионалы заполняют все структуры власти
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