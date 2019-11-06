 ​Зеленский назначил главой Харьковской ОГА нардепа от СН Кучера

Об этом он сообщил в ходе рабочего визита в Харьковскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Я обязательно представлю нового главу Харьковской ОГА", - сказал Зеленский в начале совещания по проблемным вопросам государственного концерна "Укроборонпром" и указал на Кучера.
Президент Владимир Зеленский представил нового главу Харьковской облгосадминистрации - им стал нардеп от Слуги народа Алексей Кучер, пишет ЛигаБизнесИнформ.
"Харьков показал в начале войны отстаивание независимости", - сказал президент и представил чиновника коллективу.
Светличная занимала должность главы ОГА с октября 2016 года.
34-летний Кучер является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа", который прошел в парламент по округу №179 в Харьковской области. Ранее он был адвокатом Владимира Литвина - фигуранта по так называемому делу "рюкзаков Авакова" (о закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 тыс. рюкзаков для Нацгвардии.
Теперь Рада должна будет досрочно прекратить депутатские полномочия Кучера и в десятидневный срок Центральная избирательная комиссия должна назначить промежуточные выборы в округе №179.
Выборы должны пройти в последнее воскресенье 60-дневного срока со дня опубликования решения об их назначении. Таким образом, довыборы в 179-м округе смогут пройти не ранее конца января 2020 года.
(тред)
Александр Яневский
@yanevskyy12 ч
20) Аваков, по словам Йованович, упомянул "Амбарную книгу Партии регионов", что привело к отставке Манафорта. Он также обратил внимание, что возможно не столько Россия вмешалась в выборы в США, сколько Украина.
В общем, мадам Кольчуга делает то, что делала уже не раз - прицельно ****** украинских политиков, мало-мальски отстаивающих интересы Украины
Видимость деятельности - то же деятельность.
Наверняка это уже как-то лечится.
"34-летний Кучер является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа", который прошел в парламент по округу №179 в Харьковской области.
Ранее он был адвокатом Владимира Литвина - фигуранта по так называемому делу "рюкзаков Авакова" (о закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 тыс. рюкзаков для Нацгвардии."
Источник: https://censor.net.ua/n3158132
Сейчас Добкин-младший или Святаш полезут на этот округ...
Валюта есть, недвижимость, крутые тачки и т.п., а доходов - НОЛЬ!
Ноль, Карл!!!