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 Призываем упростить процедуру доступа в оккупированный Крым для иностранных журналистов, - глава Центра прав человека Печончик

Глава правления организации "Zmina. Центр прав человека"​ Татьяна Печончик во время выступления в Верховной Раде Украины 6 ноября призвала Кабинет министров упростить процедуру доступа иностранных журналистов в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Обращаемся с призывом упростить процедуру доступа в Крым для иностранных журналистов и правозащитников, потому что сейчас она слишком бюрократизирована", - сказала Печончик во время парламентского слушания "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения".

Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в оккупированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.

Кроме того, иностранным журналистам для работы в оккупированном Крыму необходимо получить разрешение в Министерстве информационной политики Украины. По состоянию на 2017 год, украинское ведомство согласовало въезд на территорию полуострова около 70 иностранных журналистов.

При этом Министерство иностранных дел России также аккредитовывает иностранных журналистов для работы в оккупированном Крыму.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158131
 
 
 Топ комментарии
 
Украина думает правильно,путин х*ло,рф -оккупант и Крым Украинский!
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думаю процедура должна быть такой же как и на всей территории Украины,не пойму в чем вопрос?согласится ли ФСБ пускать,вот в чем проблема
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Наоборот запретить вообще въезд журналистов в Крым. А то будет как с Марковым, их там пристрелят или ещё чего, а за это посадят кого то из украинцев.
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думаю процедура должна быть такой же как и на всей территории Украины,не пойму в чем вопрос?согласится ли ФСБ пускать,вот в чем проблема
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Так в том и дело, что независимо от того что думает и делает Украина, разрешение надо получить у ФСБ.
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Украина думает правильно,путин х*ло,рф -оккупант и Крым Украинский!
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Пусть думает и делает как считатет нужным, но факт есть факт (даже с миллионом справок, аккредитаций, разрешений от властей Украины) разрешение от ФСБ надо получить, чтоб заниматься журналистской деятельностью в Крыму.
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...хм... -- немцы не рекомендуют ездить туристам в Украину, а США закрыли Кубу для туризма.
-- а тут -- в закрытый Крым рекомендуют...
-- откуда эти все люди, чья это дача? *)
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Для вас туризм=журналистская деятельность???
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Авжеж, екстремальний туризм - українська журналістика. Невже не так?
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Тут такое дело, что туристам не надо получать аккредитацию на туризм, а вот журналистам надо.
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Наоборот запретить вообще въезд журналистов в Крым. А то будет как с Марковым, их там пристрелят или ещё чего, а за это посадят кого то из украинцев.
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Ну вы и сказочник. Когда это трупы смогли что то написать?
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"Zmina". Щось дуже схоже на польську прокацапську "Zmiana".
Утім, може я помиляюся і це милі люди.
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