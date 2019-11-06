 Правительство запустит онлайн-платформу для помощи малому и среднему бизнесу, - глава Минцифры

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"В феврале мы запускаем онлайн-платформу для помощи малому и среднему бизнесу. Каждый желающий сможет получить консультацию по открытию бизнеса, построения эффективного менеджмента, цифрового маркетинга, продаж, HR, внедрение CRM/HR-систем и других важных функций и направлений", - написал он.
По словам Федорова, речь идет не просто о наборе советов. Платформа – это "возможность получить помощь от реального консультанта, который глубоко понимает свой вопрос. Онлайн, видеосвязью", – объяснил он.
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Министерство уже разработало "карту проблематики" малого и среднего бизнеса. Сейчас идет работа над онлайн-платформой и методологией обучения консультантов.
"Сегодня самый быстрый способ роста бизнеса - использование IT-инструментов. Больше предпринимателей - больше рабочих мест, рост экономики, просто человеческое счастье от результата роста", - пишет Федоров.
Кроме того, он анонсировал изменения в закон о государственном-частном партнерстве. "Ведь придумали интересный формат масштабирования консалтинговых зон по всей стране", - отметил Федоров.
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...а так же, на платформе можно получить: продукты питания, предметы первой необходимости и билет без места до следующей станции...
Дубилет-младший обещал это фигную отменить, но боюсь что будет как обычно - сначала таки введут, поставят всех раком, а потом торжественно отменят.
Цікаво питання "Що ще утнути?" у влади кожного ранку чи частіше виникає?