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 Правительство запустит онлайн-платформу для помощи малому и среднему бизнесу, - глава Минцифры

На платформе можно будет получить консультации по вопросам запуска бизнеса, построения менеджмента, маркетинга, продаж и HR. Консультации будут предоставлять специально обученные люди.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"В феврале мы запускаем онлайн-платформу для помощи малому и среднему бизнесу. Каждый желающий сможет получить консультацию по открытию бизнеса, построения эффективного менеджмента, цифрового маркетинга, продаж, HR, внедрение CRM/HR-систем и других важных функций и направлений", - написал он.

По словам Федорова, речь идет не просто о наборе советов. Платформа – это "возможность получить помощь от реального консультанта, который глубоко понимает свой вопрос. Онлайн, видеосвязью", – объяснил он.

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Министерство уже разработало "карту проблематики" малого и среднего бизнеса. Сейчас идет работа над онлайн-платформой и методологией обучения консультантов.

"Сегодня самый быстрый способ роста бизнеса - использование IT-инструментов. Больше предпринимателей - больше рабочих мест, рост экономики, просто человеческое счастье от результата роста", - пишет Федоров.

Кроме того, он анонсировал изменения в закон о государственном-частном партнерстве. "Ведь придумали интересный формат масштабирования консалтинговых зон по всей стране", - отметил Федоров.

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Правительство запустит онлайн-платформу для помощи малому и среднему бизнесу, - глава Минцифры 01
Правительство запустит онлайн-платформу для помощи малому и среднему бизнесу, - глава Минцифры 02

Источник: https://censor.net.ua/n3158129
 
 
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опять дижитализация, для выбора языка нажмите - 1 .. для .. нажмите - 100, пи... пи... пи...
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На платформе можно будет получить консультации по вопросам запуска бизнеса, построения менеджмента, маркетинга, продаж и HR.

...а так же, на платформе можно получить: продукты питания, предметы первой необходимости и билет без места до следующей станции...
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словоблудие красивыми словами с нулевой эффективностью
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Лучше бы пересмотрели требование об обязательном использовании токенов...
Дубилет-младший обещал это фигную отменить, но боюсь что будет как обычно - сначала таки введут, поставят всех раком, а потом торжественно отменят.
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После усложнения ведения бизнеса для ФОП - это выглядит издевательски.
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дурному не нудно й самому.
Цікаво питання "Що ще утнути?" у влади кожного ранку чи частіше виникає?
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