 Прививки от гриппа сделали уже более 90 тыс. украинцев, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 39 395 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 90 774 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшую неделю (28.10-03.11.2019) ОРВИ в Украине заболело 147 499 человек, из них 67,0% дети до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 385,7 на 100 000 населения, что на 19,1% меньше эпидемического порога по Украине.

Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне.

За отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа.

В Минздраве напомнили, что грипп - это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом, который легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт.

Лучшей профилактикой гриппа является ежегодная вакцинация.

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