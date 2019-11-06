 Дата трехсторонних консультаций по газу ЕС-Украина-РФ еще не согласована, - Еврокомиссия

Об этом она сказала в среду на брифинге в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Заместитель председателя Еврокомиссии (Марош Шефчович. - ИФ) встретился вчера с заместителем премьер-министра Украины. Переговоры продолжаются на двустороннем уровне. Но не было принято других решений, нет даты будущего (трехстороннего - ИФ) совещания", - сказала Падурару.

В свою очередь глава службы официальных представителей ЕК Мина Андреева отметила, что в ЕС "решительно настроены продолжать эти переговоры (в трехстороннем формате. - Ред)".

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