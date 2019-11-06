 Бойцы ВСУ отошли на подготовленные позиции, - Мысягин

Об этом заместитель главы комитета, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин заявил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Окопы вырыты в человеческий рост, заградительные укрепления стоят, блиндажи с бетонными перекрытиями построены… Повар готовит первое, второе, третье, салат, ананасы, киви. Люди находятся в абсолютно нормальных человеческих условиях", - сказал он.

В свою очередь внештатный консультант комитета Юрий Федоренко отметил, что войска от линии соприкосновения были отведены зеркально и одной, и другой стороной.

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"Много было спекуляций относительно того, что происходит отступление Вооруженных сил. Хочу заявить: в Золотом прошло не что иное, как разведение: были отведены как наши Вооруженные силы, так и та сторона, которая отошла на определенное расстояние. Прошло зеркальное разведение", - сказал он.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

Позже стало известно, что разведение сил в районе Петровского переносится из-за зафиксированных обстрелов.

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