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Все про:Мысягин (39) Золотое (145) разведение сил (52)

 Бойцы ВСУ отошли на подготовленные позиции, - Мысягин

Замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Мысягин побывал в зоне разведения войск на Донбассе. Он утверждает, что украинские военнослужащие находятся в хороших условиях, и проведено зеркальное разведение войск.

Об этом заместитель главы комитета, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин заявил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Окопы вырыты в человеческий рост, заградительные укрепления стоят, блиндажи с бетонными перекрытиями построены… Повар готовит первое, второе, третье, салат, ананасы, киви. Люди находятся в абсолютно нормальных человеческих условиях", - сказал он.

В свою очередь внештатный консультант комитета Юрий Федоренко отметил, что войска от линии соприкосновения были отведены зеркально и одной, и другой стороной.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Проходит концерт. Веселый, добрый, в лучших традициях", - активист Нацкорпуса о ситуации в Золотом-4. ВИДЕО

"Много было спекуляций относительно того, что происходит отступление Вооруженных сил. Хочу заявить: в Золотом прошло не что иное, как разведение: были отведены как наши Вооруженные силы, так и та сторона, которая отошла на определенное расстояние. Прошло зеркальное разведение", - сказал он.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

Позже стало известно, что разведение сил в районе Петровского переносится из-за зафиксированных обстрелов.

Также на Цензор.НЕТ: Комитет Рады по вопросам нацбезопасности провел выездное заседание в Золотом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3158125
 
 
 Топ комментарии
 
Ми вже бачили, як кацапи вбили бійців, які облаштовували нові бліндажі.
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У зеленых мартышек всегда три варианта ответов - я пошутил, я вам ничего не должен, во всем виноват Порошенко.
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Истинный Бедуин ему бы где то на Аравийском полустровебаранов "пилять" а нет воно шось докладает фэ какие же они все гадкие эти араборазновидные...
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Ми вже бачили, як кацапи вбили бійців, які облаштовували нові бліндажі.
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Есть подтверждение что это было на новых блиндажах или хоть бы дата записи видео сепаров, если нет то не трынди.
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У зеленых мартышек всегда три варианта ответов - я пошутил, я вам ничего не должен, во всем виноват Порошенко.
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Ваші слова свідчать про рівень Вашого інтелекту
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Еще один лоб себе зеленкой помазал...
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В чистом поле очень хорошие условия...Вот бы верховную раду направить рыть окопы...
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"Первое, второе, третье, салат, ананасы, киви..." про компот, собака, ни слова не написал
Ну как же можно быть таким забывчивым ( я уже не спрашиваю, как можно быть таким зебильнутым)
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давайте всех военных из АТО на зимние квартиры, в Киев !

чего там мелочиться по километру - Украина во какая большая, вторая в Европе по площади Бойцы ВСУ отошли на подготовленные позиции, - Мысягин - Цензор.НЕТ 4590
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янеЛох, відводь далі, щоб і ракетою не дістали.
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Алєх, а я казав шо його звільнятиму? Нарот Думбаса захотів до *********. Нехай тепер не скиглять від рускава міра і нафіг потрібні тут ті бібізяни. Вони такими і здохнуть. Зіпсований матеріал.
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Мисягин - щирий українець. Це видно по обличчю.
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А що ти зробив для України в порівнянні з Мисягіним?
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не...ну если ананасы с киви...то таки да - надо переселять туда кабмин и верховну зраду...ну чтоб далеко на селфи не ездили...
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Странно, что к их приезду еще икорки для ВСУ не подогнали
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салат, ананасы, киви. Люди находятся в абсолютно нормальных человеческих условиях



Бійці ЗСУ відійшли на підготовлені позиції, - Мисягін - Цензор.НЕТ 8722 Хочу на фронт

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І ананаси, і ківі, і салати. Ну прямо курорт! Так гарно, аж завидки беруть
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В нормальних умовах перебуває Мисягін, а люди перебувають в бойових умовах в окопах
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