 В ГПУ могут создать подразделение для расследования преступлений против журналистов, - нардеп Ткаченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом на парламентских слушаниях о безопасности журналистов заявил депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко.
"Преступления против журналистов, поскольку это "четвертая власть", должны рассматриваться отдельно. По крайней мере, на уровне генерального прокурора Рябошапки мы обсуждали вопрос создания специального прокурорского подразделения, которое будет расследовать дела против журналистов, на уровне министра внутренних дел Авакова - создание специальных следственных групп", - сказал Ткаченко.
Напомним, ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Украины готово публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов.
Также министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что в Украине планируют усилить ответственность журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.
С вещами на выход !
иначе - не поверю !
"Президент України Володимир Зеленський указом від 6 листопада утворив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів як «консультативно-дорадчий орган» при президентові, повідомляє пресслужба Офісу президента. Згідно з повідомленням, новий орган утворений «з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів». «Указ набирає чинності з дня його опублікування», - йдеться в повідомленні.
Раніше видання «Детектор медіа» повідомило, 16 вересня була створена Рада з питань свободи слова при президенті, до якої обрали представників медіа, громадських організацій, Національної спілки журналістів, Незалежної медіапрофспілки й Офісу президента Володимира Зеленського (всього 15 осіб). Пізніше з'ясувалося, що «без відома» у згадану раду, серед інших, було обрано журналіста Радіо Свобода (програма розслідувань «Схеми») Михайла Ткача. Журналіст згодом заявив, що відмовляється від участі в Раді з питань свободи слова і захисту журналістів при президентові, вказавши, що найімовірніше, «це буде чергова бюрократична надбудова»"
https://www.radiosvoboda.org/a/news-******-zelenskyi-rada-zhurnalisty/30255834.html
А все без толку. При зебуїнах, з-за авткратиного чи навіть диктаторського способу управління державою жодної свободи слова не буде.
Де реформи ?